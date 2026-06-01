Ema in Jan presenetila z veliko odločitvijo

Ljubezen sta ovekovečila kar na svoji koži
Ema Dragišić in Jan Zore sta nedvomno eden najbolj priljubljenih parov, ki jih je rodil resničnostni šov Kmetija. Čeprav v tekmovanju nista osvojila glavne nagrade, sta našla nekaj, kar je po njunih besedah vredno veliko več – pravo ljubezen.
Zaljubljenca sta se zdaj odločila svojo zvezo ovekovečiti na prav poseben način. Jan si je dal tetovirati Emino oko, Ema pa si je na kožo zapisala njegovo ime. Jan je priznal, da je idejo našel na internetu, a jo je hitro prilagodil svoji zgodbi. Ema je ob tem v smehu dodala: "Zdaj morava ostati skupaj, ker jaz nočem iskati še enega Jana." Jan ji je hudomušno vrnil: "Jaz bom pa svojemu očesu dodal še dve trepalnici in potem to ne bo več tvoje oko."
Medtem ko je Jan priznal, da ga je tetoviranje nekoliko bolelo, Ema s svojo izkušnjo ni imela težav. Njena tetovaža je namreč zelo majhna, zato je postopek prestala skoraj brez bolečin. Par tudi po koncu Kmetije ostaja nerazdružljiv, s skupnimi objavami na družbenih omrežjih pa redno navdušujeta svoje sledilce. Njuna ljubezen je dobila trajen pečat.
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