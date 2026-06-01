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Jan Zore in Ema Dragišić.
Intervju

Ema in Jan presenetila z veliko odločitvijo

M.S.
01. 06. 2026 14.32
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Ema Dragišić in Jan Zore, ki sta se zaljubila v Kmetiji, sta naredila novo gesto ljubezni. Jan si je dal tetovirati Emino oko, Ema pa njegovo ime. Simpatični par nam je pokazal novi tetovaži in razkril, kdo je med tetoviranjem bolj stiskal zobe ter kdo je poseg prestal skoraj brez bolečin.

Ljubezen sta ovekovečila kar na svoji koži

Ema Dragišić in Jan Zore sta nedvomno eden najbolj priljubljenih parov, ki jih je rodil resničnostni šov Kmetija. Čeprav v tekmovanju nista osvojila glavne nagrade, sta našla nekaj, kar je po njunih besedah vredno veliko več – pravo ljubezen.

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Zaljubljenca sta se zdaj odločila svojo zvezo ovekovečiti na prav poseben način. Jan si je dal tetovirati Emino oko, Ema pa si je na kožo zapisala njegovo ime. Jan je priznal, da je idejo našel na internetu, a jo je hitro prilagodil svoji zgodbi. Ema je ob tem v smehu dodala: "Zdaj morava ostati skupaj, ker jaz nočem iskati še enega Jana." Jan ji je hudomušno vrnil: "Jaz bom pa svojemu očesu dodal še dve trepalnici in potem to ne bo več tvoje oko."

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Medtem ko je Jan priznal, da ga je tetoviranje nekoliko bolelo, Ema s svojo izkušnjo ni imela težav. Njena tetovaža je namreč zelo majhna, zato je postopek prestala skoraj brez bolečin. Par tudi po koncu Kmetije ostaja nerazdružljiv, s skupnimi objavami na družbenih omrežjih pa redno navdušujeta svoje sledilce. Njuna ljubezen je dobila trajen pečat.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kmetija Jan Zore Ema Dragišić ljubezen tetovaže
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Intervju

Ema Dragišić po Janovem porazu: 'Bila sem res žalostna'

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KOMENTARJI (1)

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strupzdravilo 01. 06. 2026 16.37
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jan je moj, tvoj in njen
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