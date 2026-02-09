Zadovoljna.si
Ema Dragišić.
Intervju

Ema Dragišić: "Želim se naučiti voziti traktor"

M.S.
09. 02. 2026 11.22
0

Prvi teden na Kmetiji je bil za Emo Dragišić zelo naporen, saj je bila prva glava družine letošnje sezone. 23-letna Ema se je na kmetijo prijavila, ker si je želela nove izkušnje, izstopiti iz svoje cone udobja, spoznati nove ljudi in presenetiti samo sebe. Zastavili smo ji nekaj kratkih vprašanj, da jo lahko še bolje spoznamo.

Pred vstopoom v Kmetijo je Ema Dragišić poudarila, da bo zagotovo ostala zvesta sama sebi in pokazala, da zna delovati v skupnosti. La Toya, Carmen in Mikič so se na podlagi njenega opisa odločili, da jo izberejo za prvo glavo družine. "Sotekmovalci se me morajo bati, saj sem neustrašna, pripravljena iti do konca in vedno pripravljena narediti vse, da dosežem svoj cilj, ne glede na to, kaj me čaka."

Ema Dragišić
Ema DragišićFOTO: POP TV
Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Kako bi se opisala s tremi besedami?

"Zabavna, pustolovska in premišljena."

Kaj lahko gledalci pričakujejo od tebe?

"Gledalci lahko od mene pričakujejo veliko neumnosti, veliko smeha in morda tudi to, da se bom česa naučila."

Kakšna je tvoja strategija?

"Moja strategija je, da se držim nekakšne zlate sredine."

Ema Dragišić.
Ema Dragišić.FOTO: Zadovoljna.si
Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Ali se česa bojiš?

"Bojim se predvsem tega, da bi me zeblo, da bi bila lačna in da ne bi zdržala brez telefona. Zelo pa se bojim tudi spanja v hlevu."

Bi se opisala kot konfliktno osebo?

"Zase se bom definitivno postavila. Konfliktna oseba pa sem le takrat, ko mi je do nečesa mar. Če mi stvar ni pomembna, nisem konfliktna oseba."

Kaj se želiš naučiti?

"Želim se naučiti voziti traktor."

V spodnjem videu si lahko ogledate del intervjuja s simpatično Emo.

Intervju

Modrijani komaj čakajo, da bodo pečeni Na žaru

Intervju

Lana Pečnik: "Sem velika konkurenca"

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

