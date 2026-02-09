Ema Dragišić: "Želim se naučiti voziti traktor"

Pred vstopoom v Kmetijo je Ema Dragišić poudarila, da bo zagotovo ostala zvesta sama sebi in pokazala, da zna delovati v skupnosti. La Toya, Carmen in Mikič so se na podlagi njenega opisa odločili, da jo izberejo za prvo glavo družine. "Sotekmovalci se me morajo bati, saj sem neustrašna, pripravljena iti do konca in vedno pripravljena narediti vse, da dosežem svoj cilj, ne glede na to, kaj me čaka."

icon-expand Ema Dragišić FOTO: POP TV

Kako bi se opisala s tremi besedami?

"Zabavna, pustolovska in premišljena."

Kaj lahko gledalci pričakujejo od tebe?

"Gledalci lahko od mene pričakujejo veliko neumnosti, veliko smeha in morda tudi to, da se bom česa naučila."

Kakšna je tvoja strategija?

"Moja strategija je, da se držim nekakšne zlate sredine."

icon-expand Ema Dragišić. FOTO: Zadovoljna.si

Ali se česa bojiš?

"Bojim se predvsem tega, da bi me zeblo, da bi bila lačna in da ne bi zdržala brez telefona. Zelo pa se bojim tudi spanja v hlevu."

Bi se opisala kot konfliktno osebo?

"Zase se bom definitivno postavila. Konfliktna oseba pa sem le takrat, ko mi je do nečesa mar. Če mi stvar ni pomembna, nisem konfliktna oseba."

Kaj se želiš naučiti?

"Želim se naučiti voziti traktor."

V spodnjem videu si lahko ogledate del intervjuja s simpatično Emo.