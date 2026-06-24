Eva Boto in Gregor Ravnik: Glasbena pravljica, ki se je zgodila z razlogom

Eva Boto in Gregor Ravnik sta v slovenskem glasbenem prostoru znana po svojih izjemnih vokalnih sposobnostih, a njuno zadnje sodelovanje je prineslo nekaj prav posebej magičnega. Skupaj predstavljata čustveno balado S tabo mi je lažje vse, ki govori o bližini, sprejemanju in ljudeh, ki nam dajejo občutek, da v življenju nismo sami. Besedilo za pesem je napisala Eva, Gregor pa je s svojim glasom baladi dodal tisto, kar je Eva že od samega začetka čutila, da pesem potrebuje.

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Ta občutek zaupanja sta prenesla tudi na oder, kjer sta pesem že premierno zapela na Koroškem, oba pa sta ob tem čutila neverjetno harmonijo in potrditev, da sta na pravi poti.

icon-expand Eva je ob pisanju pesmi takoj vedela, da želi duet z Gregorjem. FOTO: Matic Gabriel

Kako se je začela njuna skupna glasbena pot?

Čeprav se niti Gregor niti Eva ne spomneta točnega trenutka, ko sta se spoznala, se še vedno z veseljem spominjata njunih prvih srečanj, ki pričajo o tem, da sta že od nekdaj verjela v uspeh en drugega in se spodbujala pri glasbeni poti. Gregor se je tekom našega pogovora spomnil trenutka, ko mu je Eva že pred razglasitvijo zmage na enem izmed glasbenih festivalov napovedala uspeh. "Ti veš, da boš zmagal?" se Gregor še danes spominja Evinih besed, ki dokazujejo, da ga je že takrat občudovala in verjela v njegov glas.

Od moči manifestacije do popolnega vokalnega ujemanja

Ko je Eva ustvarjala svojo novo skladbo, je takoj začutila, da gre za duet. Čeprav takrat še sploh nista skupaj zapela niti tona, si je v glavi nenehno slikala Gregorjev glas. "In sem si to vizualizirala, manifestirala. Ker ko sva zapela skupaj, je bilo v bistvu še bolje, kot sem si predstavljala v glavi," navdušeno pripoveduje Eva.

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Gregor je bil nad povabilom počaščen, saj je Eva nanj pomislila kot na edinega, ki bi lahko v celoti razumel koncept in zgodbo te pesmi ter dodal nekaj posebnega, kar je njena pesem, ki jo je napisala iskreno, kot to zna le ona, potrebovala. Rezultat je harmonija, ki zveni naravno in iskreno.

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"Eva se zadnja leta zelo izkazuje kot avtorica in to, da pesem prihaja iz nje, jo dela najbolj posebno," nam še zaupa Gregor.

Vedela je, da je on prava izbira

Eva Boto verjame v moč vizualizacije in prav to je uporabila pri iskanju idealnega partnerja za svojo pesem. Že med samim pisanjem je vedela, da mora to zapeti Gregor. "V bistvu si edini, na katerega sem sploh pomislila, da bi pasal v to zgodbo," mu je zaupala. Ko sta pesem prvič zapela skupaj, se je izkazalo, da sta njuna glasova ustvarjena drug za drugega. Gregor priznava, da ga je njena vizija prevzela, končni izdelek pa je presegel pričakovanja obeh glasbenikov, saj sta ustvarila nekaj resnično unikatnega.

Iskrenost kot ključ do uspeha v glasbi

Gregor izpostavlja Evino rast kot avtorico besedil in glasbe. Prepričan je, da prav to, da skladbe prihajajo neposredno iz nje, naredi njuno sodelovanje tako posebno. Eva pa poudarja, da je avtorstvo edini način, da ostane zvesta sebi. "Lahko si edino na ta način najbolj iskrena verzija sebe," razmišlja. Navdih za pesem je dobila v kaotičnem svetu, kjer vsi iščemo tišino in bližino. Pesem je pravzaprav posvečena ljudem, ki nam lajšajo življenje, bodisi so to partnerji, prijatelji ali družinski člani, saj je življenje v dvoje preprosto lepše.

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Navdušuje z avtorskimi uspešnicami

Za Evo Boto je bilo zadnje leto ključno, saj se je bolj intenzivno posvetila pisanju lastne glasbe. Gregor jo pri tem močno podpira, saj meni, da njena osebna nota pesmi podari dušo. Navdih za zadnji hit je Eva črpala iz razmišljanja o varnosti in sprejetosti. "V svetu, ki je poln kaosa in preglasen, rabimo to tišino, ta občutek, da nismo sami," pravi Eva. Čeprav pesem govori o odnosu med dvema, jo Eva razume širše – kot poklon vsem tistim, ki nam nudijo varno zavetje v nemirnih časih, v katerih živimo.

Snemanje videospota: Manj je več

Za snemanje videospota sta izbrala čudovit grad Otočec, lokacijo, ki izžareva eleganco in brezčasnost. Čeprav Eva hudomušno prizna, da je bila izbira praktična zaradi Gregorjevega nastopa v bližini, se oba strinjata, da se prostor popolnoma ujema z minimalističnim in nežnim tonom pesmi. "Pesem je dovolj sporočilna, da ne rabi kaosa," pojasnjujeta. Poleg vizualne lepote pa pesem poudarja tudi globoko varnost v odnosih. Po njunem mnenju je prava varnost v tem, da si lahko "čisto gol" – brez mask – pred tistimi, ki jih imaš rad.

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Zapletena zgodba ni bila potrebna

Videospot za njun duet odraža preprostost in prefinjenost. Eva in Gregor sta začutila, da pesem ne potrebuje zapletene zgodbe, temveč le njuno prisotnost in iskrene emocije. Izbira gradu Otočec je poudarila moč pesmi, hkrati pa omogočila sproščeno snemanje.

Ali se nam obeta še kakšno sodelovanje?

Gregor v smehu namiguje, da ima v predalu že nekaj novih melodij, ki bi lahko postale dueti, Eva pa je več kot pripravljena spet poprijeti za pero in napisati besedilo. Njun odnos, ki se je v zadnjem letu iz zgolj profesionalnega poznanstva prelevil v globoko prijateljstvo, obljublja še veliko lepih glasbenih trenutkov. Do takrat pa uživamo v njunem novem hitu, ki nas opominja, da v tem preglasnem svetu nihče ne bi smel biti sam. Njuna zgodba je dokaz, da se najlepše stvari zgodijo takrat, ko se prepustiš občutkom.

icon-expand Ko sta pesem prvič zapela skupaj, sta vedela, da je to to. FOTO: Matic Gabriel

icon-expand Eva Boto in Gregor Ravnik predstavljata prvi skupni duet. FOTO: Matic Gabriel