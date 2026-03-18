Slovenska pevka o iskrenem pogovoru z očetom, ki ji je spremenil življenje

Eva Boto predstavlja novo pesem z naslovom Če bi midva. Nova skladba prinaša bolj energičen zvok, ki pomeni odmik od baladnega sloga, s katerim je pevka zaznamovala zadnja leta. K temu premiku je pomembno prispevala tudi njena sestra, ki jo je spodbudila, naj poskusi nekaj drugačnega in se poda v bolj ritmične glasbene vode. Tako je nastala pesem, ki združuje plesno energijo in čustveno globino ter hkrati ohranja prepoznavno iskrenost njenega izraza.

O čem govori nova pesem?

Pesem tematizira eno ključnih življenjskih dilem – odločanje med varno potjo in tistimi sanjami, ki nas resnično kličejo. Navdih zanjo je pevka našla v lastni izkušnji, ko se je po končanem študiju znašla pred pomembno odločitvijo: izbrati stabilno zaposlitev ali slediti svoji glasbeni strasti. Kljub dvomom in strahovom se je odločila za glasbo, danes pa pravi, da ji prav ustvarjanje in stik z občinstvom prinašata največje zadovoljstvo. Ob tem nam je Eva Boto razkrila tudi, kako bi bilo videti njeno življenje danes, če bi izbrala tisto bolj varno pot. Več o tem pa v spodnjem videoposnetku.

Kako se Eva Boto spopada s strahom?

Pevka priznava, da jo pri premagovanju negotovosti največkrat rešujejo njena trma, radovednost in vztrajnost. Prav te lastnosti ji pomagajo, da vztraja tudi takrat, ko pot ni lahka ali povsem jasna. Po njenem mnenju je pomembno, da človek tvega in preizkusi svoje meje, saj se lahko prav iz neznanega razvijejo najlepše življenjske zgodbe.

"Tega poguma nam manjka večkrat v življenju, ko se znajdemo na kakšnih razpotjih. Meni je samo pomembno to, da poskusim in vztrajam, ker se toliko lepega lahko zgodi, če slediš temu," nam je zaupala nasmejana Eva.

Podpora očeta in družine

Eva poudarja, da je imela že od nekdaj močno podporo družine, ki je zelo hitro prepoznala, da ji glasba pomeni veliko več kot le hobi. "Prav dobro se spomnim trenutka po koncu faksa, ko me je oče vprašal, ali bom zdaj iskala službo v šolstvu. Rekla sem mu, da ne bom, ker si želim poskusiti v glasbi in se temu stoodstotno posvetiti," nam je zaupala Eva in dodala: "Opozoril me je, da to ni enostavna pot, a sem mu odgovorila, da se zavedam, da nisem izbrala enostavne poti."

Poseben vpliv nanjo je imel iskren pogovor z očetom, ki ji je zaupal, da si v življenju morda ni vedno upal slediti svojim željam. "Nekaj let pozneje, ko smo po koroni začeli znova ustvarjati, delati z bendom in koncertirati po Sloveniji, mi je po enem koncertu zaupal, da mu je v življenju žal, da si ni upal slediti svojim sanjam in da ga je bilo strah. Prav ta strah se mi zdi pogosto glavni razlog, da ne izberemo življenja, o katerem sanjamo, saj se vsi bojimo neznanega in nihče nam ne more zagotoviti uspeha," pravi Eva.

S to odkritostjo ji je želel pokazati, kako ponosen je, da je zbrala pogum in se odločila za pot, ki jo osrečuje.

Eva Boto

'Ne želim svojemu otroku reči tega, kar je oče rekel meni'

Eva je brez dvoma izbrala pogum in ni dovolila, da bi jo strah, ki pa je bil še kako prisoten, ustavil. "Jaz sem jaz. Vedno sem si govorila, da si ne želim, da bi nekoč, ko bom starejša, svojemu otroku govorila ravno to, kar je oče povedal meni – da mi je žal in da čutim neko obžalovanje. Tudi če ti ne uspe, tudi če se ne izide, je pomembno, da veš, da si poskusil in da si dal vse od sebe," nam je zaupala Eva. "Danes vem, da mi ne bo žal, tudi če bi jutri prenehala z glasbo, ker vem, da sem vsaj poskusila," pa je še dodala pevka, ki so jo za trenutek prevzela čustva.

Strah v odnosih in ljubezni

Dilemo med varno izbiro in sledenjem lastnim sanjam je Eva v pesmi preslikala tudi na področje ljubezni. Po njenem mnenju se prav v partnerskih odnosih pogosto znajdemo v situacijah, ko si dve osebi želita bližine, a si ne upata narediti naslednjega koraka ali poglobiti odnosa. Strah pred spremembami, zavrnitvijo ali neznano prihodnostjo lahko tako postane ovira za srečo.

"Pogum bi moral biti glavno vodilo, ki premaga strah," meni Eva Boto.

Eva Boto

Kaj vse nam je Eva še zaupala o novi pesmi, pa preverite na našem Instagramu:

