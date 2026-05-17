Evrovizija 2026 skozi oči modnega oblikovalca: trendi, šoki in presežki

Letos je Evropa dobila novo zmagovalko – Bolgarko Daro, ki je s pesmijo Bangaranga navdušila občinstvo in poskrbela za zgodovinski trenutek svoje države. Navdušenje v Sofiji, glavnem mestu Bolgarije, je bilo nepopisno; ljudje so govorili o ponosu, o energiji in o občutku, da je Bolgarija končno stopila na vrh Evrope. Ta zanos se je prelil tudi v modno razumevanje letošnje Evrovizije: drznost, samozavest in jasna vizija so bili ključni elementi, ki so jih opazili tako gledalci kot modni strokovnjaki.

Preberi še Bolgarija se veseli evrovizijske zmage: 'Ponos za vso državo!'

Med njimi je tudi modni oblikovalec David Bacali, ki je za portal Zadovoljna.si podal poglobljen pogled na modne trende, ki so zaznamovali letošnje tekmovanje. Po njegovih besedah je Evrovizija vedno prostor, kjer se trendi ne le prepletajo, temveč tudi preizkušajo svoje meje.

Preberi še Po 22 letih se je na evrovizijski oder vrnila legendarna Ruslana

Letos so bili posebej izraziti futurizem, teatralnost, gotski vplivi, povratki v 90. leta ter močna prisotnost etno elementov – tako v glasbi kot v kostumografiji. Bacali izpostavlja, da je ključ Evrovizije v koherentnosti: ko izvajalec na preprogi in na odru pripoveduje isto zgodbo. Več o tem, kaj nam je zaupal, pa si lahko preberete v nadaljevanju.

icon-expand Dara - Darina Nikolaeva Yotova zmagovalka Evrovizije 2026. FOTO: AP

Kako bi opisali splošni modni vtis letošnje Evrovizije – tako na odru kot na turkizni preprogi?

Evrovizija je mix and match poplave trendov, ki se odražajo na različnih področjih in so fluidni, tako kot moda sama. Ne gre prezreti dejstva, da vsak izvajalec predstavlja državo in učinek je dosežen, ko gledalec začuti popolno fuzijo identitete predstavnika in države, ki jo predstavlja. V teh pogledih je marsikdo zadel bistvo.

Preberi še To je razlog, da pevka na odru skriva svoj obraz

Kateri trendi so bili letos najbolj opazni in zakaj mislite, da so se pojavili prav zdaj?

Letos gre izpostaviti predvsem teatralnost z inspiracijo ateljejev visoke mode, futurizem, spogledovanje z 90. leti, gotsko-darkerski videz in etno kulturno zapuščino. V glasbenih repertoarjih je opaziti veliko spogledovanja s filmsko glasbo z zametki etna, modernim popom, alternativnim rockom in nu-metalom, seveda s stalnim repertoarjem balad in šansonov. Ker je moda kulturni fenomen, ki združuje glasbo in umetnost, seveda vse zgoraj naštete zvrsti opazimo tako na odru kot na turkizni preprogi.

icon-expand Linda in Pete na turkizni preprogi. FOTO: Profimedia

Kaj pa vam je najbolj padlo v oči na turkizni preprogi – barve, kroji, materiali?

Tukaj bi komentiral kot opazovalec in goreč ljubitelj festivala. Če lahko naredim domačo nalogo, kjer tedne prej pregledam vse nastope in če ob pogledu na turkizno preprogo točno vem, tisti "aha moment", to je pa tisti izvajalec, pomeni, da mi v oči najbolj pade koherentnost izvajalca.

Kateri stajling s turkizne preproge je bil po vašem mnenju najbolj dovršen in zakaj?

V oči mi je padla obleka Linde Lampenius, kjer dobimo občutek ateljejske dovršenosti – večerna obleka s korzetom in bogato draperijo na športno izklesanem telesu gospe, stare 50 plus let, ki priča, da leta niso pomembna, le ljubezen do sebe.

Ste opazili kakšne ponavljajoče se motive ali modne smernice med tekmovalci?

To, kar lahko opazimo vsako leto – kultura šoka. Nekateri stavijo na prvo žogo, v tem primeru ni bilo tako. Izpostavil bi švedsko in bolgarsko predstavnico ter srbsko skupino, ki so fenomen šoka postavili na različne ravni. Kar se tiče palete, pa smo opazili veliko kovinskih odtenkov zlate in srebrne med Avstralko, Romunko, Francozinjo in Latvijcem.

Kateri videz bi označili kot najbolj tvegan – in ali se je tveganje izplačalo?

Poznavalci so si enotni, in tukaj se strinjam z njimi, predstavnik Grčije, Akylas, je postregel s pravim "pokaži, kaj znaš" slogom, kjer je edina umirjena točka bež barva. Na hlačah smo opazili našita peresa, zgornji del je krasil predimenzioniran bomber s satenastim trakom, 3D-očala in pokrivalo nekakšne maskote. Vsesplošna ocena: delno uspešno, a efektivno.

icon-expand Akylas FOTO: Profimedia

Kako pomembna je funkcionalnost pri odrskih kostumih in kako se razlikuje od videzov za preprogo?

Funkcionalnost odrskega stajlinga je neposredno povezana s samim glasbenim žanrom in scensko uprizoritvijo ter kamermansko režijo, ki budno spremlja vsako tisočinko sekunde nastopa. Od videza na preprogi ni potrebnega prevelikega preskoka, saj z neko konsistenco poskrbimo za enotno podajanje zgodbe.

Preberi še Vroča lepotica, ki je postala prava TikTok senzacija

Kateri odrski stajling vas je najbolj navdušil – zaradi izvedbe, koncepta ali tehnične dovršenosti?

Z vidika spoštovanja do modne zapuščine me je fascinirala francoska predstavnica Monroe. Silhueta Diorjevega "New Looka" v belih odtenkih. Sama oblika spominja na spodnja oblačila rokokojske krinoline in steznika. Zgodovinska artikuliranost v sodobni preobleki, zelo francosko in šik.

icon-expand Monroe FOTO: Profimedia

Kateri nastop je po vašem mnenju najbolje povezal glasbo, koreografijo in kostum?

Hrvaška Andromeda v izvedbi skupine Lelek. Njihova zgodovinsko podkrepljena zgodba je konceptualno začrtala kostumografijo ter gledališko podkrepljen nastop. Sama zgodba pesmi je dokaz, kako močna ideja vpliva na vse umetnostne zvrsti uprizoritvene umetnosti. Stoj in glej.

icon-expand Lelek FOTO: AP

Kako pomembna je barvna paleta pri odrskih nastopih in kako vpliva na celoten vtis?

Odrsko pravilo naj bi narekovalo, da so barve oblačil kontrastne sami scenografiji, čeprav se je skozi leta to pravilo izgubilo med samo režijo. Vzemimo za primer srbske predstavnike, oblečene v črno, ki so pesem začeli z modrim ozadjem, potem pa nas v samem vrhu nastopa popeljali skozi ognjene zublje.

icon-expand Srbija - Evrovizija 2026 FOTO: Profimedia

Kako pomembno pa je, da ima tekmovalec na Evroviziji konsistenten modni pristop – da se njegov stil s turkizne preproge smiselno nadaljuje tudi v odrskem nastopu?

Ni nujno, da je to recept za uspeh. Predvsem kaže na izvajalčevo premišljeno vlogo in resen pristop k podpori pesmi, sporočila, ki ga želi vnesti v svet, in države, ki jo predstavlja.

Preberi še Viralen posnetek, ki razkriva, kaj se je v resnici dogajalo med Finskim nastopom

Kateri izvajalci so letos po vašem mnenju najbolje ohranili modno identiteto od prihoda na turkizno preprogo do nastopa na velikem odru – in zakaj je ta usklajenost tako učinkovita?

Nekako največja koherentnost je bila prepoznana v slogu albanskega predstavnika, ki se je na turkizni preprogi predstavil v belem plašču, na odru pa v srebrnem, ki spominja na orla.

icon-expand Alis FOTO: Profimedia