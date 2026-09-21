Felix Fox: 'Tako kot je veliko podpore, je tudi veliko sovraštva'

Od risanja do sveta ličil

"Od malih nog sem zelo rad risal, ker me je oči navdušil nad realističnim upodabljanjem živali in človeških obrazov s svinčnikom na papir," se svojih začetkov spominja Felix. Kasneje so njegovo pozornost pritegnili fantazijski in akcijski filmi, ob katerih se je vedno spraševal, kako nastajajo različni vizualni učinki – bodisi digitalno bodisi s pomočjo ličil. Pomemben del njegovega odraščanja je bil tudi YouTube, kjer je začel odkrivati svet tujih ustvarjalcev.

icon-expand Felix je skozi leta razvil svoj prepoznaven pristop k ličenju in ustvarjanju vsebin. FOTO: osebni arhiv

"Ko sem kot najstnik odkril beauty ustvarjalce, kot so Michelle Phan, Gigi Gorgeous ipd., se mi je ob njihovem gledanju na skrivaj prebudila neka želja po izražanju te kreativnosti – vendar še nisem vedel, kako."

Pomembno prelomnico na njegovi ustvarjalni poti je predstavljala smrt očeta, po kateri se je odločil več prostora nameniti stvarem in strastem, ki so ga resnično veselile. "Ob smrti očeta sem občutil jezo do sebe in do svojega notranjega kritika, ki me je ustavljal pri poseganju po stvareh in strasteh, ki so bile avtentično moje. Ena od teh je seveda ličenje." Preden je začel svoje vsebine objavljati na družbenih omrežjih, čopiča za ličenje sploh še ni prijel v roke. Znanje in tehniko je tako razvijal sproti, z vsako novo objavo. "Nekako niti nisem imel načrta B."

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Od fantazijskih likov do naravnega videza

Na začetku so njegov ekran preplavljali umetniki ličenja, ki so poustvarjali fantazijske karakterje ter like iz filmov, risank in serij. Takšen svet mu je bil pisan na kožo. "Ker imam bujno domišljijo in velikokrat 'plavam med oblaki', mi je bil to kot drugi dom," dodaja. Z leti se je spreminjal tudi njegov pristop k ličenju. Od ustvarjanja fantazijskih videzov je prešel k poustvarjanju aktualnih trendov in obdobju, ko je prisegal na načelo "več je več". Danes daje večji poudarek izbiri in kombiniranju izdelkov ter temu, kako je končni videz videti v živo.

icon-expand Kreativen, drzen in vedno zvest svojemu slogu. FOTO: osebni arhiv

"Danes gledam na ličila kot na pripomočke, ki jih je treba poiskati, preizkusiti in med seboj uskladiti tako, da dobro delujejo skupaj, zdržijo ves dan ali večer ter so predvsem videti vrhunsko in naravno tudi v živo."

"Šel sem v to s pričakovanjem, da bom deležen veliko sovražnega govora"

Ko je Felix začel ustvarjati vsebine o ličenju, so bili moški ustvarjalci na slovenski lepotni sceni še precejšnja redkost. "Nekako sem bil prvi v naši državi in svoji generaciji, ki se je tega lotil na tem specifičnem, t. i. 'influencer' nivoju. Prisoten je bil nekakšen strah pred odzivom, vendar sem šel v to s pričakovanjem, da bom deležen veliko sovražnega govora ipd."

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Kot otrok in najstnik je bil deležen verbalnega nasilja, zaradi česar je že zgodaj razvil odpornost na posmehovanje, neprijetne občutke in neuspeh pred drugimi. "Danes menim, da je bila to pravzaprav super šola za svet, v katerem sem."

icon-expand Felix dokazuje, da so ličila lahko veliko več kot le del lepotne rutine. FOTO: osebni arhiv

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Je danes moški z ličili bolj sprejet?

Moški so danes v svetu ličenja in lepotnih vsebin na družbenih omrežjih precej bolj vidni kot nekoč, a večja vidnost po Felixovih izkušnjah ne pomeni nujno tudi večje sprejetosti. "Zdi se mi, da je bila pred leti sprejetost veliko večja, vsaj občutek je bil tak. Prav tako menim, da če si moški, ki ni ženstven oziroma po videzu in obnašanju spada v neke heteronormativne okvirje, v katere sam ne spadam, potem običajno ni večjih težav."

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"To, da sem bil drugačen in samosvoj, predvsem v regiji Adria, me je ločilo od drugih ustvarjalk in mi dalo neko vstopno točko. Čeprav je to včasih dvorezen meč – tako kot je veliko podpore, je tudi veliko sovraštva."

Sam ima ob tem občutek, da je danes drugačnost ponovno deležna več negativnih odzivov. "V trenutnem političnem ozračju, tako v ZDA kot v Sloveniji, imam občutek, da se je nastrojenost do 'drugačnih' občutno povečala." Kljub negativnim odzivom Felix poudarja, da je bil skozi svojo kariero deležen tudi veliko podpore, predvsem žensk, ki danes predstavljajo več kot 90 odstotkov njegovih sledilk. Prav njegova drugačnost pa je bila po njegovem mnenju tudi eden od razlogov, da je na regionalni makeup sceni izstopal.

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Za enega prvih kreativnih videzov je porabil več kot 12 ur

Med številnimi videzi, ki jih je ustvaril skozi leta, mu je v spominu ostal predvsem eden iz njegovih začetkov. "Mogoče eden izmed mojih prvih kreativnih lookov, za katerega sem porabil več kot 12 ur dela. Takrat sem začel resnično uživati v samem procesu, iz tega pa se je nato razvilo vse, kar počnem danes." Posebno mesto v njegovem ustvarjanju imajo tudi preobrazbe, pri katerih s pomočjo ličil svoj videz popolnoma spremeni.

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"Od nekdaj sem občudoval žensko lepoto in že pri risanju začel opazovati njihovo obrazno strukturo ter anatomske razlike med spoloma. Seveda so mi bile ženske obrazne poteze vedno veliko lepše od moških." Pri takšnih preobrazbah ga poleg samega videza navdušuje predvsem ustvarjanje novega karakterja."Tako kot pri vsaki preobrazbi, bodisi v Voldemorta bodisi v kakšen lik iz grozljivk, tudi tukaj, ko naredim zadnji gib s čopičem, nekako padem v karakter."

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Za prepričljiv rezultat je po njegovih besedah potrebno dobro poznavanje lastnega obraza z anatomskega vidika. Vedeti mora, katere dele zakriti in katere poudariti, nato pa s pomočjo svetlobe in senc manipulira z zaznavanjem opazovalčevega očesa. Pomemben vlogo imajo tudi kakovostne lasulje iz pravih las, dobra ličila in oblačila. A največji čar takšnih transformacij je zanj v možnosti, da za trenutek odkrije drugačen del sebe.

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"Čar preobrazbe je zame prav v tem, da ustvarim nek alter ego, v katerem se takrat počutim super in odkrivam druge dele sebe. Ni pa to nekaj, kar bi želel postati – uživam tako v trenutkih, ko to začutim, kot tudi v trenutku, ko vse očistim in odstranim s sebe."

"Slovenska scena ličenja se končno prebuja"

Felix pozitivno ocenjuje razvoj domače makeup scene in pravi, da imamo v Sloveniji številne izjemne umetnice ličenja. "Rad bi izpostavil Anjo Kolenc, Evo Sorčan in Nino Burazor – vse tri so izjemno uspešne na svojem področju ličenja in vsaka ima svoj prepoznaven pečat." Obenem opaža, da imajo Slovenke še vedno najraje minimalizem in naraven videz. Kljub temu meni, da je domača makeup scena na dobri poti. "Dokler se kultura ne bo, če se sploh bo, spremenila, se mi zdi, da nam gre dobro."

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Družbena omrežja te lahko paralizirajo ali navdušijo

Družbena omrežja so v zadnjih letih močno spremenila lepotno industrijo, vendar Felix meni, da je njihov vpliv v veliki meri odvisen od tega, kako jih posameznik dojema. "Lahko te paralizira ali pa navduši." Sam danes drugih ustvarjalcev v svoji niši namenoma ne spremlja preveč. Skozi leta je namreč ugotovil, da se njegove lastne ideje pogosto izkažejo za najuspešnejše. "Poskušam ne spremljati preveč drugih ustvarjalcev v svoji niši, saj se potem zalotim, da nehote črpam ideje ali navdih od njih."

icon-expand Felix nas opominja, kako pomembno je ostati zvest sebi in svoji ustvarjalnosti. FOTO: osebni arhiv

Najpogostejše napake pri ličenju

Pri vsakodnevnem ličenju Felix najpogosteje opaža tri stvari: preveč ličil, pretople odtenke in neuporabo rdečila. "Za svež videz je treba začeti pri koži, ki naj bo zdrava, hidrirana in zaščitena pred soncem. Malo rdečila, konture, korektorja, urejene obrvi in maskara so več kot dovolj za lep, naraven in urejen rezultat." Prav rdečilo bo po njegovem mnenju pomembno tudi v prihajajočih mesecih. Njegovo vse večjo priljubljenost opaža že od lani, letošnjo jesen pa bodo po njegovem zaznamovali nekoliko bolj borovničasti in kavni odtenki.

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Kljub temu svetuje, da trendi ostanejo predvsem vir navdiha

"Moj nasvet je vedno, da lahko črpate navdih iz trendov, vendar je najbolje investirati čas v to, da bolje spoznate svojo obliko obraza, kaj vam pristaja in kaj ne."

En izdelek, ki bi ga moral imeti vsak?

Če bi moral izbrati samo en izdelek, ki ga je vredno vključiti v lepotno rutino, Felix presenetljivo ne bi posegel po rdečilu, šminki ali katerem drugem kosu dekorativne kozmetike. "Če bi moral izpostaviti en izdelek, bi bila to verjetno dobra krema oziroma kakovostna nega kože, saj lahko le tako naš makeup na koži izgleda lepo in sveže. Tukaj se vse začne in se lahko tudi zelo hitro konča, če koži ne namenimo dovolj nege."

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