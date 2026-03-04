Zadovoljna.si
Intervju
Intervju

Se še spomnite Francove čudovite preobrazbe?

M.S.
04. 03. 2026 13.11
Franc Vozel, znan obraz iz preteklih sezon Kmetije, v zadnjem mesecu ponovno navdušuje gledalce v resničnostnem šovu Kmetija. Gledalci ga poznajo kot človeka, ki je vajen trdega dela in neposrednosti, zato tudi tokrat poudarja, da ostaja zvest poštenemu pristopu. Taktiziranje ga ne zanima, veliko pomembnejša pa sta mu delo in iskren odnos med tekmovalci, ob tem pa odkrito pove, da mu lenoba nikoli ni bila blizu.

Franc Vozel je v preteklih sezonah že dokazal, da je neomajen tekmovalec, ki ga trdo delo in izzivi na kmetiji ne prestrašijo.

Med tekmovalci letošnje Kmetije je tudi Franc Vozel, ki ga gledalci iz preteklih sezon že dobro poznajo. Franc je človek, ki je vajen trdega dela in kmečkega načina življenja, zato mu delo na kmetiji ni prav nič tuje. Rad pomaga drugim in tudi poučuje, kadar vidi, da kdo potrebuje nasvet, vendar priznava, da ima eno stvar, ki je res ne prenaša – lenobo.

Franc Vozel
Franc VozelFOTO: POP TV
Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Kmetijska opravila ga prav nič ne skrbijo, saj pravi, da je vajen vseh vrst dela. Kot poudarja, ga nobena naloga na kmetiji ne prestraši, ker je skozi življenje že marsikaj počel in se ne boji zavihati rokavov. Če bi moral izbirati med spanjem v hiši ali v hlevu, bi brez razmišljanja izbral hlev. Pravi, da mu takšno okolje sploh ni tuje. Kot pove v svojem slogu, je že večkrat spal zunaj tudi takrat, ko je kam odšel s konjem.

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Na POP TV spremljajte novo sezono Kmetije od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Pri igri na Kmetiji ga taktiziranje ne zanima. Franc pravi, da je pošten človek in da od drugih pričakuje enako. Verjame, da se stvari na koncu vedno pokažejo takšne, kot so, zato raje ostaja zvest svojim vrednotam, namesto da bi igral kakšne igre.

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Kar se tiče morebitnih sporov med tekmovalci, pravi, da se jih ne namerava posebej lotevati. Če bo lahko pomagal rešiti kakšno situacijo ali pomiriti napetosti, bo to z veseljem storil. Včasih pa je po njegovem mnenju tudi najbolje, da se človek preprosto umakne. Poudarja, da je pri vseh stvareh najpomembnejši pogovor, saj brez pogovora težko pride do rešitve.

Franc Vozel
Franc VozelFOTO: POP TV
Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez udobja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije.

Na vprašanje, ali se lahko na Kmetiji zgodi tudi kakšna nova ljubezen, Franc odgovori zelo odločno. Pove, da o tem sploh ne razmišlja, saj je že več kot štirideset let poročen in ima dva sina, zato za takšne zgodbe pri njem ni prostora. Tudi pri izbiri cimra nima posebnih zahtev. Pravi, da sploh ne bi izbiral, saj mu je vseeno, kdo pride. Edino, kar mu je pomembno, je to, da človek dela. Če bi moral biti v sobi sam, s tem prav tako ne bi imel težav.

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Če pa bi moral odločiti, kdo sodi v hlev, ima Franc precej jasno merilo. Po njegovih besedah tja spada tisti, ki je zahrbten in drugim meče polena pod noge. Od svojih sotekmovalcev pričakuje predvsem eno stvar. Želi si, da bi razumeli, da Kmetija pomeni zgodnje vstajanje in odgovornost. Kot pravi, se morajo navaditi, da se zjutraj vstane, poskrbi za živali in opravi delo. 

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi? Glasujte v anketi spodaj in izberite svojega favorita!

