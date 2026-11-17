Dober teden po velikem finalu šova Otok ljubezni Adria se življenje finalistov počasi vrača v ustaljene tirnice. Med največjimi favoriti občinstva sta bila tudi Slovenca Anja in Gašper, ki sta na koncu osvojila odlično drugo mesto. Do zmage jima ni manjkalo veliko, saj sta prejela kar 35,09 odstotka glasov gledalcev, zmagovalni par Drina in Valentin pa 39,5 odstotka.

icon-expand Gašper in Anja v Otoku ljubezni. FOTO: VOYO

Eden najbolj priljubljenih parov sezone

Anja in Gašper sta bila eden najbolj priljubljenih parov letošnje sezone, njuna zgodba pa je pritegnila ogromno pozornosti predvsem v zadnjih tednih šova. Kljub temu da se njuna pot ni začela skupaj, sta proti koncu postala neločljiva in si prislužila podporo številnih gledalcev. Teden dni po finalu smo se pogovarjali z Gašperjem, ki je spregovoril o življenju po šovu, odnosu z Anjo, svojih občutkih po vrnitvi v Ljubljano in tudi o tem, kakšni so njegovi načrti za prihodnost. Med drugim je razkril, da si z Anjo želita kmalu zaživeti pod isto streho. V nadaljevanju si lahko preberete celoten intervju.

Minil je teden od finala. Kako se počutiš zdaj, ko si spet doma?

Iskreno, nisem pričakoval toliko podpore, ko sem prišel domov. Seveda je bilo tudi nekaj negativnih odzivov, ampak večinoma sem presenečen nad tem, koliko ljudi nama stoji ob strani. Občutki se še niso povsem polegli, saj smo bili po finalu ves čas na poti, med dogodki v Zagrebu in Beogradu. Šele zdaj sem zares doma v Sloveniji, zato mislim, da pravi občutki še prihajajo.

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Koga si med bivanjem v vili najbolj pogrešal?

Definitivno mamo, očeta, sestro, brata in svoje najbližje prijatelje.

Če bi bila Anja v šovu od samega začetka, bi bila tvoja prva izbira?

Rekel bi, da bi izbiral med Anjo in Mili. Težko bi se odločil, ampak če gledam danes, bi bila Anja zagotovo moja prva izbira.

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Kdaj si začutil, da je med tabo in Anjo lahko nekaj več kot le prijateljstvo?

Po prvih pogovorih in flirtanju sem začutil, da obstaja potencial za nekaj več. Takrat sem bil še vedno čustveno vpet v odnos z Mili in sem bil v paru z njo, zato nisem želel raziskovati drugih možnosti. Ko se je to končalo, pa mi je bilo veliko lažje slediti svojim občutkom do Anje, saj sem vedel, da ni zgolj ena od možnosti, ampak oseba, s katero bi lahko zgradil nekaj resnega.

icon-expand Gašper in Anja FOTO: 24ur.com

Če bi bila v vili 'Casa amore', kaj misliš, da bi se zgodilo?

Čisto odvisno od neke časovnice. Če bi bilo bolj proti začetku, ko sem bil z Mili, ne bi nič spremenili. Če bi bilo proti koncu oziroma takrat, ko sem že prekinil za njo ... Recimo takoj tisti dan ali pa dan po tem, pa bi definitivno raziskal povezave v Casa amore. Tudi Anjo bi imel v glavi in ko bi prišel nazaj, bi hotel tudi Anjo spoznal na neki višji ravni, tako da definitivno bi mi bilo težko, če bi bila Casa amore ravno takrat.

Kaj te je pri Anji najbolj presenetilo, ko si jo bolje spoznal?

Njena zrelost. Presenetilo me je, kako dobro zna stati za svojimi odločitvami, kako iskrena je in kako samozavestna. Nikoli si ne bi mislil, da bom imel ob sebi tako močno osebo.

Če bi moral izpostaviti njeno najboljšo lastnost?

Težko izberem samo eno, ampak verjetno njeno samozavest. Všeč mi je, da se zna postaviti zase in da je ne obremenjuje preveč, kaj si drugi mislijo o njej.

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Kako vidiš vajino prihodnost?

Za zdaj čakava, da se vse skupaj nekoliko umiri, vendar si v bližnji prihodnosti želiva živeti skupaj. Tudi Anja si tega želi. Že v vili sva živela skupaj, po šovu pa sva prav tako preživela veliko časa drug z drugim, zato nama je zdaj čudno, ko nisva skupaj.

icon-expand Anja in Gašper FOTO: VOYO

Torej razmišljaš o skupnem življenju?

Ja, definitivno. Nikoli prej nisem živel s partnerko, a pri Anji nimam nobenih pomislekov. Je zrela, dobra oseba in iskreno komaj čakam, da se preseli k meni.

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V kakšnem odnosu pa sta danes z Mili? Bi lahko postala prijatelja?

Danes sva v korektnih odnosih. Na dogodkih se brez težav pozdraviva in poklepetava, vendar mislim, da ne bova postala tesna prijatelja, ki bi skupaj hodila na kavo. Med nama ni zamer, vsak pa gre svojo pot.

icon-expand Gašper je bil na začetku šova v paru z Mili. FOTO: VOYO

Videli smo, da ste se vsi v vili zelo povezali. Ampak ali je pa mogoče kdo, ki ga ne želiš več videti?

Rekel bi, da Anamarije pa Nicole ne rabim videt več.

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Na Zadovoljna.si si lahko preberete tudi ekskluzivna intervjuja z Anjo, ki je spregovorila o življenju po šovu in odnosu z Gašperjem, ter z Aljo, ki je po finalu razkrila, kako danes gleda na svojo izkušnjo v vili in zvezo z Anthonyjem.

Celotno sezono Otoka ljubezni Adria si sicer lahko ogledate na VOYO!

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