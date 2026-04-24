Gregor po Kmetiji: 'Alenka je bila moja desna roka'

Kako bi opisal svojo celotno izkušnjo v Kmetiji?

"Moja izkušnja na kmetiji je bila res super. Zelo sem zadovoljen, da sem to uspešno spravil skozi."

Kaj misliš, da je bil ključni razlog za tvoj odhod?

"Ključni razlog za moj odhod je bil, da sem premalo taktiziral, poleg tega pa me je izdala roka. Če tistih žebljev ne bi koval sam, bi brez težav pregural areno z Igorjem."

Sprva je kazalo, da Igorju dvoboj ne bo uspel, nato pa je sledil velik preobrat.

Veliko sotekmovalcev je reklo, da si material za finale, kako si to doživljal? "Videl sem se v finalu, ampak očitno je na koncu odločila taktika."

Če bi se prijavil še enkrat, kaj bi naredil drugače?

"Če bi se prijavil še enkrat, bi marsikaj naredil drugače, bolj bi taktiziral, morda bi se bolj povezal z moškimi kot z ženskami. Za nekatere stvari mi je žal, ampak sem vseeno pregural."

Gregor je ponosen nase, kako daleč mu je uspelo priti na Kmetiji.

Ti je morda žal, da si izbral spretnost in ne pratike?

"Ni mi žal niti malo. Pratika je težji del kmetijstva. Izbral sem to, ker sem mislil, da bom zmagal, ampak mi na žalost ni uspelo."

Večkrat si omenil, da je bila Alenka kot tvoja sestra. Kdaj si začutil, da se je med vama razvila takšna vez?

"Ja, Alenka mi je bila res kot sestra. Ko je izpadel Žiga, sva se z Alenko zelo povezala, veliko sva si povedala in imela pogovore tudi o življenju zunaj kmetije. Ona mi je bila desna roka na kmetiji."

Kmetija 2026

Sta z Alenko še vedno v stiku po oddaji? "Sva."

Kdo je po tvojem mnenju najbolj igral igro?

"Najbolje je igro odigral Jan, poleg njega pa tudi Žan, kar je povsem logično, saj sta brata. Če onadva ne bi sodelovala skupaj, bi bil to skoraj propad sistema."

Kmetija 2026

Katera naloga ti je bila najtežja?

"Najtežja naloga so mi bili žeblji, kjer sem pustil svojo dušo in roko."

Katero hrano si najbolj pogrešal?

"Najbolj sem pogrešal nedeljsko kosilo, kakšen šnicl, pomfri in solato."

Katera je tista ena stvar, ki je doma ne boš več jemal za samoumevno?

"Na primer telefon, čeprav ga na kmetiji nisem niti malo pogrešal."

Kmetija 2026