Igor Mikič po Kmetiji: 'Najbolj je manjkala lojalnost'

Igor Mikič po Kmetiji: od izdaje prijatelja do nepričakovanih vezi

Po izpadu iz letošnje sezone Kmetije so Igorja preplavili mešani občutki. "Po eni strani sem bil vesel, da je konec vse te drame, kreganj in spletk. Po drugi strani pa sem hotel priti do konca in pokazati, kdo je pravi zmagovalec," je priznal.

icon-expand Igor Mikič FOTO: Damjan Žibert

Preberi še Igor Mikič: 'Moja mama je moj vzor'

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Ob spominu na obisk njegove mame Marije se Igorju še danes nariše nasmeh na obraz. Po več tednih izolacije na posestvu je bilo srečanje z mamo zanj eden najbolj čustvenih in nepozabnih trenutkov letošnje sezone. "Končno ena oseba, ki me je iskreno objela. Prinesla je malo hrane, da smo se posladkali, in mi dala motivacijo, da zdržim do konca," je povedal Igor.

icon-expand Kmetija 2026 FOTO: POP TV

Preberi še Igor Mikič navdušil s svojim izklesanim telesom

Še pred prihodom preostalih tekmovalcev so Igor, Latoya in Carmen dobili priložnost, da se med seboj spoznajo, zato so v prvem tednu tudi močno vplivali na dogajanje na posestvu. Medtem ko je z Latoyo po koncu oddaje ostal v dobrih odnosih in jo celo obiskal na enem izmed nastopov, je bil pri komentiranju Carmen precej bolj kritičen.

icon-expand Kmetija 2026 FOTO: POP TV

Preberi še Pia Filipčič: 'Kdo sem jaz, da bi sodila? Vsak pokaže sebe'

Pri Carmen pa je zgodba nekoliko drugačna. Igor priznava, da se na posestvu z njenim načinom razmišljanja in delovanja preprosto nista ujela. Motilo ga je predvsem spletkarjenje, pa tudi občutek, da pri delu ni sodelovala toliko kot drugi tekmovalci.

icon-expand Kmetija 2026 FOTO: POP TV

Preberi še Juš Čop dokazal, da tudi mestni fant zmore vse: 'Ponosen sem nase'

A precej težje kot nesoglasja z drugimi tekmovalci je prenesel izdajo nekdanjega zaveznika Jana, ki jo danes opisuje kot najtežji trenutek celotne sezone. Bila sva zaveznika od začetka, pomagali smo si in si stali ob strani. Da ti nekdo potem naredi kaj takega, res ni lepo, je priznal Igor. Dodal je, da moraš imeti za odpuščanje močan karakter, saj je Janu kljub razočaranju pozneje odpustil in mu stal ob strani vse do finala.

icon-expand igor Mikić FOTO: POP TV

Preberi še Alenka Weiss po Kmetiji: 'Ne smem postavljati drugih pred sebe'

Igor je skozi sezono večkrat poudarjal pomen lojalnosti, za katero meni, da je letos močno primanjkovala. "Najbolj je manjkalo lojalnosti, iskrenosti, toplih objemov in smeha," pravi. Po njegovem mnenju je bilo v oddaji preveč taktiziranja in slabe volje, premalo pa sproščenih trenutkov in povezovanja med tekmovalci.

icon-expand Igor Mikič FOTO: POP TV

Preberi še Tilen in Tim brez filtra: 'Juša sva oba poznala'

Kljub vsemu danes tudi na težje trenutke gleda z nekaj humorja. "Ni bilo prijetno, ko so rekli: Igor, zdaj moraš za pet dni v hlev.' So bile pa krave vsaj vesele, da so imele takega šmeksa zraven," je v smehu povedal. Posebno spoštovanje je izrazil do Franca, za katerega meni, da je bil eden ključnih ljudi letošnje sezone. "Brez Franca ne bi naredili niti ene naloge. Ogromno me je naučil. Res je velik človek," je poudaril Igor in dodal, da mu tudi določenih taktičnih potez ne zameri.

icon-expand Igor Mikič. FOTO: Zadovoljna.si

Preberi še Gregor po Kmetiji: 'Alenka je bila moja desna roka'

Eden bolj nepričakovanih odnosov letošnje sezone pa se je spletel med Igorjem in Pio. Na začetku si nista bila posebej blizu, saj sta pripadala različnim klanom, pozneje pa ju je prav skupno delo v hlevu močno povezalo. "Pia je bila na začetku v klanu, ki meni ni bil najbolj po godu, zato nisva veliko časa preživela skupaj," je pojasnil Igor. Preobrat se je zgodil, ko sta skupaj pristala v hlevu. "Jaz sem kuhal, ona je molzla, ves čas sva si pomagala in lepo sodelovala," se spominja.

icon-expand Kmetija 2026 FOTO: POP TV

Preberi še Ema po Kmetiji: z Janom srečna in zaljubljena

Prav skozi vsakodnevna opravila je o njej dobil povsem drugačno sliko. "Ko sem jo bolje spoznal, sem videl, da je krasna, topla oseba z velikim srcem in da je res iskrena," pravi Igor. Njuno prijateljstvo se ni končalo z oddajo, saj sta še danes v rednem stiku, kar ga, kot pravi sam, zelo veseli.

icon-expand Igor Mikič FOTO: POP TV

Preberi še Jurij Zrnec: 'Nič ni samoumevno'

Med najljubše trenutke letošnje sezone Igor uvršča zmago proti Gregorju v areni, uspešna povezovanja z drugimi tekmovalci, modno revijo na posestvu in obisk svoje mame. Spominja se tudi bolj vsakdanjih opravil, kot sta ribanje zelja in sekanje drv, ki so po njegovih besedah ustvarila nekaj iskreno lepih trenutkov.

icon-expand Kmetija 2026 FOTO: POP TV

Preberi še Carmen Osovnikar se je lotila velike pomladanske čistke

A kljub vsemu meni, da pozitivni trenutki niso mogli popolnoma preglasiti napetega vzdušja v hiši. "Če vržeš ščepec sladkorja v morje, morje ne bo sladko," je slikovito opisal svoje doživljanje sezone. Na vprašanje, kdo je bil največji taktizer letošnje Kmetije, pa ni okleval. "Definitivno Žan. Naredil bi vse za zmago," je zaključil Igor.

icon-expand Igor Mikič FOTO: Zadovoljna.si

Preberi še Pia po drzni spremembi: "Nič ne obžalujem"