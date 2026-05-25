Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Igor Mikič
Intervju

Igor Mikič po Kmetiji: 'Najbolj je manjkala lojalnost'

M.S.
25. 05. 2026 21.00
0

Igor Mikič je zapustil Kmetijo in se vrnil v vsakdanji ritem, zdaj pa je brez dlake na jeziku spregovoril o odnosih, spletkah in izdajah, ki so zaznamovale letošnjo sezono. Odkrito je razkril, kdo ga je najbolj razočaral, komu še danes najbolj zaupa in kateri trenutki s posestva so mu ostali v najlepšem spominu.

Igor Mikič po Kmetiji: od izdaje prijatelja do nepričakovanih vezi

Po izpadu iz letošnje sezone Kmetije so Igorja preplavili mešani občutki. "Po eni strani sem bil vesel, da je konec vse te drame, kreganj in spletk. Po drugi strani pa sem hotel priti do konca in pokazati, kdo je pravi zmagovalec," je priznal.

Igor Mikič
Igor MikičFOTO: Damjan Žibert
Igor Mikič: 'Moja mama je moj vzor'
Preberi še
Igor Mikič: 'Moja mama je moj vzor'

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Ob spominu na obisk njegove mame Marije se Igorju še danes nariše nasmeh na obraz. Po več tednih izolacije na posestvu je bilo srečanje z mamo zanj eden najbolj čustvenih in nepozabnih trenutkov letošnje sezone. "Končno ena oseba, ki me je iskreno objela. Prinesla je malo hrane, da smo se posladkali, in mi dala motivacijo, da zdržim do konca," je povedal Igor.

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Igor Mikič navdušil s svojim izklesanim telesom
Preberi še
Igor Mikič navdušil s svojim izklesanim telesom

Še pred prihodom preostalih tekmovalcev so Igor, Latoya in Carmen dobili priložnost, da se med seboj spoznajo, zato so v prvem tednu tudi močno vplivali na dogajanje na posestvu. Medtem ko je z Latoyo po koncu oddaje ostal v dobrih odnosih in jo celo obiskal na enem izmed nastopov, je bil pri komentiranju Carmen precej bolj kritičen.

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Pia Filipčič: 'Kdo sem jaz, da bi sodila? Vsak pokaže sebe'
Preberi še
Pia Filipčič: 'Kdo sem jaz, da bi sodila? Vsak pokaže sebe'

Pri Carmen pa je zgodba nekoliko drugačna. Igor priznava, da se na posestvu z njenim načinom razmišljanja in delovanja preprosto nista ujela. Motilo ga je predvsem spletkarjenje, pa tudi občutek, da pri delu ni sodelovala toliko kot drugi tekmovalci.

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Juš Čop dokazal, da tudi mestni fant zmore vse: 'Ponosen sem nase'
Preberi še
Juš Čop dokazal, da tudi mestni fant zmore vse: 'Ponosen sem nase'

A precej težje kot nesoglasja z drugimi tekmovalci je prenesel izdajo nekdanjega zaveznika Jana, ki jo danes opisuje kot najtežji trenutek celotne sezone. Bila sva zaveznika od začetka, pomagali smo si in si stali ob strani. Da ti nekdo potem naredi kaj takega, res ni lepo, je priznal Igor. Dodal je, da moraš imeti za odpuščanje močan karakter, saj je Janu kljub razočaranju pozneje odpustil in mu stal ob strani vse do finala.

igor Mikić
igor MikićFOTO: POP TV
Alenka Weiss po Kmetiji: 'Ne smem postavljati drugih pred sebe'
Preberi še
Alenka Weiss po Kmetiji: 'Ne smem postavljati drugih pred sebe'

Igor je skozi sezono večkrat poudarjal pomen lojalnosti, za katero meni, da je letos močno primanjkovala. "Najbolj je manjkalo lojalnosti, iskrenosti, toplih objemov in smeha," pravi. Po njegovem mnenju je bilo v oddaji preveč taktiziranja in slabe volje, premalo pa sproščenih trenutkov in povezovanja med tekmovalci.

Igor Mikič
Igor MikičFOTO: POP TV
Tilen in Tim brez filtra: 'Juša sva oba poznala'
Preberi še
Tilen in Tim brez filtra: 'Juša sva oba poznala'

Kljub vsemu danes tudi na težje trenutke gleda z nekaj humorja. "Ni bilo prijetno, ko so rekli: Igor, zdaj moraš za pet dni v hlev.' So bile pa krave vsaj vesele, da so imele takega šmeksa zraven," je v smehu povedal. Posebno spoštovanje je izrazil do Franca, za katerega meni, da je bil eden ključnih ljudi letošnje sezone. "Brez Franca ne bi naredili niti ene naloge. Ogromno me je naučil. Res je velik človek," je poudaril Igor in dodal, da mu tudi določenih taktičnih potez ne zameri.

Igor Mikič.
Igor Mikič.FOTO: Zadovoljna.si
Gregor po Kmetiji: 'Alenka je bila moja desna roka'
Preberi še
Gregor po Kmetiji: 'Alenka je bila moja desna roka'

Eden bolj nepričakovanih odnosov letošnje sezone pa se je spletel med Igorjem in Pio. Na začetku si nista bila posebej blizu, saj sta pripadala različnim klanom, pozneje pa ju je prav skupno delo v hlevu močno povezalo. "Pia je bila na začetku v klanu, ki meni ni bil najbolj po godu, zato nisva veliko časa preživela skupaj," je pojasnil Igor. Preobrat se je zgodil, ko sta skupaj pristala v hlevu. "Jaz sem kuhal, ona je molzla, ves čas sva si pomagala in lepo sodelovala," se spominja.

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Ema po Kmetiji: z Janom srečna in zaljubljena
Preberi še
Ema po Kmetiji: z Janom srečna in zaljubljena

Prav skozi vsakodnevna opravila je o njej dobil povsem drugačno sliko. "Ko sem jo bolje spoznal, sem videl, da je krasna, topla oseba z velikim srcem in da je res iskrena," pravi Igor. Njuno prijateljstvo se ni končalo z oddajo, saj sta še danes v rednem stiku, kar ga, kot pravi sam, zelo veseli.

Igor Mikič
Igor MikičFOTO: POP TV
Jurij Zrnec: 'Nič ni samoumevno'
Preberi še
Jurij Zrnec: 'Nič ni samoumevno'

Med najljubše trenutke letošnje sezone Igor uvršča zmago proti Gregorju v areni, uspešna povezovanja z drugimi tekmovalci, modno revijo na posestvu in obisk svoje mame. Spominja se tudi bolj vsakdanjih opravil, kot sta ribanje zelja in sekanje drv, ki so po njegovih besedah ustvarila nekaj iskreno lepih trenutkov.

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Carmen Osovnikar se je lotila velike pomladanske čistke
Preberi še
Carmen Osovnikar se je lotila velike pomladanske čistke

A kljub vsemu meni, da pozitivni trenutki niso mogli popolnoma preglasiti napetega vzdušja v hiši. "Če vržeš ščepec sladkorja v morje, morje ne bo sladko," je slikovito opisal svoje doživljanje sezone. Na vprašanje, kdo je bil največji taktizer letošnje Kmetije, pa ni okleval. "Definitivno Žan. Naredil bi vse za zmago," je zaključil Igor.

Igor Mikič
Igor MikičFOTO: Zadovoljna.si
Pia po drzni spremembi: "Nič ne obžalujem"
Preberi še
Pia po drzni spremembi: "Nič ne obžalujem"
Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Igor Mikič Kmetija resničnostni šov pop tv intervju oddaje
Intervju

Alenka Godec: 'Nikdar nisem želela biti ujetnica lastnega telesa'

Intervju

Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže

Moskisvet.com To bo Igorju Mikiču zameril do konca življenja
24ur.com Igor Mikič stoji za vsako svojo izjavo: Pokažite mi nekoga, ki ne greši
24ur.com Bridko razočaranje za Igorja: Ljudje so zelo koruptivni in sebični
24ur.com Marcel Verbič: Jolanda je bila edina iskrena
Zadovoljna.si Jan Zore o novi simpatiji na Kmetiji: "Nikakor."
Zadovoljna.si Odšel je domov, a še vedno meša štrene
Zadovoljna.si Žiga Florjan Sedevčič: 'Vedno se je vredno boriti za pravico'
Priporoča
  • Honor 600 309x513 px 01
  • Honor 600 309x513 px 02
  • Honor 600 309x513 px 03
  • Honor 600 309x513 px 04
  • Honor 600 309x513 px 05
  • Honor 600 309x513 px 06
  • Honor 600 309x513 px 07
  • Honor 600 309x513 px 08
  • Honor 600 309x513 px 09
  • Honor 600 309x513 px 10
  • Honor 600 309x513 px 11
  • Honor 600 309x513 px 12
  • Honor 600 309x513 px 13
  • Honor 600 309x513 px 14
  • Honor 600 309x513 px 15
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1729