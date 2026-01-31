Igor Mikič: "Več kot prijateljev imaš, več veljaš"

Kako bi opisal lansko sezono?

"Lanska sezona je bila zelo burna. Tekmovalci so bili karakterno zelo različni in veliko se je dogajalo, od prepirov do simpatij. Mislim, da je povsem normalno, da ob tako dolgem skupnem bivanju pride do konfliktov, pa tudi do ljubezni, smeha in solz. Menim, da sem se sam kar dobro znašel, saj sem veliko časa preživel v hiši in ne toliko spal v hlevu. Upam, da se letos to ne bo spremenilo."

icon-expand Igor Mikič. FOTO: Zadovoljna.si

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Preberi še La Toya, Igor Mikič in Carmen Osovnikar vstopajo na Kmetijo

Kaj bo osnova tvoje igre in pristopa v tekmovanju?

"Svojo strategijo tako v življenju kot v tekmovanju gradim na iskrenosti in lojalnosti. Pomembno mi je, da pokažem lepe manire, saj me je mama lepo vzgojila in me je takšen pristop v življenju že pripeljal daleč. Verjamem, da mi bo enako pomagal tudi na Kmetiji."

icon-expand Igor Mikič. FOTO: Zadovoljna.si

Preberi še Na Kmetiji se obeta prva nosečnost

Kaj je bila največja lekcija, ki si jo odnesel iz lanskega leta?

"Največja lekcija iz lanske sezone Kmetije je bila ta, da se za vsakim sladkim nasmehom lahko skrivata tudi hinavščina in nevoščljivost. Ne smeš vsakomur verjeti, ko ti nekaj pove, saj se lahko stvari na Kmetiji zelo hitro obrnejo proti tebi. Hkrati pa velja, da več kot imaš prijateljev, več veljaš, tako v tekmovanju kot tudi v življenju."

Preberi še La Toya bo na Kmetiji pripravila pravi 'fashion week'

Ne zamudite – Kmetija prihaja na POP TV v ponedeljek, 2. februarja, ob 20.00!

V spodnjem videoposnetku si oglejte, kakšen nasvet ima Igor Mikič za vse tekmovalce, ki letos prvič vstopajo na Kmetijo.

Preberi še Juš Čop: "Najbolj me skrbi, da ne bo frizerja"

Preberi še Nuša Šebjanič: "Ne bojim se ničesar"