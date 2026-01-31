Zadovoljna.si
Igor Mikič
Intervju

Igor Mikič: "Več kot prijateljev imaš, več veljaš"

Miran Stepan
31. 01. 2026 04.00
0

V ponedeljek, 2. februarja, se ob 20. uri začenja nova sezona Kmetije, ki po besedah voditeljice Natalije Bratkovič obljublja najbolj divjo sezono doslej. Na posestvo se vrača tudi nepozabni Igor Mikič, ki trdno verjame v pravičnost in želi dokazati, da je poklic kmeta časten in vreden spoštovanja.

Kako bi opisal lansko sezono?

"Lanska sezona je bila zelo burna. Tekmovalci so bili karakterno zelo različni in veliko se je dogajalo, od prepirov do simpatij. Mislim, da je povsem normalno, da ob tako dolgem skupnem bivanju pride do konfliktov, pa tudi do ljubezni, smeha in solz. Menim, da sem se sam kar dobro znašel, saj sem veliko časa preživel v hiši in ne toliko spal v hlevu. Upam, da se letos to ne bo spremenilo."

Igor Mikič.
Igor Mikič.FOTO: Zadovoljna.si

Kaj bo osnova tvoje igre in pristopa v tekmovanju?

"Svojo strategijo tako v življenju kot v tekmovanju gradim na iskrenosti in lojalnosti. Pomembno mi je, da pokažem lepe manire, saj me je mama lepo vzgojila in me je takšen pristop v življenju že pripeljal daleč. Verjamem, da mi bo enako pomagal tudi na Kmetiji."

Igor Mikič.
Igor Mikič.FOTO: Zadovoljna.si
Kaj je bila največja lekcija, ki si jo odnesel iz lanskega leta?

"Največja lekcija iz lanske sezone Kmetije je bila ta, da se za vsakim sladkim nasmehom lahko skrivata tudi hinavščina in nevoščljivost. Ne smeš vsakomur verjeti, ko ti nekaj pove, saj se lahko stvari na Kmetiji zelo hitro obrnejo proti tebi. Hkrati pa velja, da več kot imaš prijateljev, več veljaš, tako v tekmovanju kot tudi v življenju."

Ne zamudite – Kmetija prihaja na POP TV v ponedeljek, 2. februarja, ob 20.00!

V spodnjem videoposnetku si oglejte, kakšen nasvet ima Igor Mikič za vse tekmovalce, ki letos prvič vstopajo na Kmetijo.

Igor Mikič Kmetija resničnostni šov strategija prijateljstvo Oddaje POP TV Nova sezona intervju
