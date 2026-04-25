Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Igor Mikič: 'Moja mama je moj vzor'

25. 04. 2026 04.00
0

Ste vedeli, da je za Igorja Mikiča mama največja podpora in življenjski zgled? Odkrijte čustveno zgodbo o njunem odnosu, premagovanju konfliktov ter o tem, kako je mama sčasoma postala njegova najzvestejša navijačica in življenjska opora.

Igor Mikič o svoji mami: 'Danes vem, da imava samo drug drugega'

Tekmovalec Kmetije Igor Mikič je v svojih izjavah razkril tudi bolj osebno plat svojega življenja – odnos z mamo, ki se je skozi leta močno spremenil. Danes sta izjemno povezana, a ni bilo vedno tako. Ko je bil mlajši, priznava, da je bil zelo impulziven in vzkipljiv, zaradi česar sta se z mamo pogosto prepirala.

Mama Marija ga spremlja vsak večer in ponosno navija za svojega sina.FOTO: osebni arhiv
Igor Mikič navdušil s svojim izklesanim telesom
Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

"Velikokrat sva si skočila v lase," iskreno pove. Prelomnica v njunem odnosu je nastopila, ko se je njegov brat preselil v Avstralijo. Takrat sta z mamo ostala sama in začela bolj ceniti drug drugega. "Zavedava se, da imava samo drug drugega," pravi Igor. Danes mu veliko pomeni čas, ki ga preživita skupaj, in prizna, da ga celo zaskrbi, če se nekaj dni ne slišita.

Nekoč sta se prepirala, danes sta nerazdružljiva!
Nekoč sta se prepirala, danes sta nerazdružljiva!FOTO: osebni arhiv
Njegova mama Marija je po njegovih besedah "stara šola" – ceni trdo delo, vrednote in vztrajnost. Dolga leta ji je moral dokazovati, da njegova kariera ni le hobi. "Mislila je, da je to samo slikanje in snemanje neumnosti," pove z nasmehom. Nato pa je prišel trenutek, ki je spremenil njen pogled – ko mu je rekla, da bi ga rada videla na jumbo plakatih po Sloveniji. To se je uresničilo že v treh mesecih.

Igor Mikić.
Igor Mikić.FOTO: osebni arhiv
"Takrat je bila zelo ponosna," se spominja. Prelomno je bilo tudi, ko je dobil svojo prvo televizijsko oddajo na Kanalu A. Mama je takrat dojela, da se njegova strast in predanost lahko razvijeta v resen poklic. Danes ga redno spremlja tudi v resničnostnem šovu Kmetija. "Vsak večer gleda, navija zame, se smeji in je ponosna na moj iskren karakter, odločnost ter moralne vrednote, ki mi jih je pomagala osvojiti," pravi Igor

Objem, ki pove več kot tisoč besed.
Objem, ki pove več kot tisoč besed.FOTO: osebni arhiv
Posebej mu je bila pomembna oddaja, v kateri je o njej spregovoril in se tudi čustveno odprl. "Takrat sem potočil solze in pokazal, koliko mi pomeni," doda. Čeprav se zaveda, da zveni klišejsko, brez zadržkov pove: "Moja mama je moj vzor." Opisuje jo kot močno, srčno žensko, ki pomaga drugim, nikoli ne obupa in kljub težkim trenutkom ostaja pozitivna.

Ljubezen, ki je prestala vse.
Ljubezen, ki je prestala vse.FOTO: osebni arhiv
Posebej poudari tudi njeno potrpežljivost – tudi v času, ko sta se prepirala, mu je vedno odpustila. Za konec Igor poudari: "Rad bi videl, da več ljudi pokaže ljubezen do svojih staršev, spoštovanje in da si med seboj pomagamo. Nasmeh vas nič ne stane, je pa najlepše ličilo za človeka."

Igor Mikič
Igor MikičFOTO: POP TV

Napeti odnosi, taktike in nepričakovani preobrati zaznamujejo novo sezono Kmetije. Franc je trenutno na vrhu priljubljenosti, a kdo ve, kaj prinašajo prihodnji dnevi? Zavezništva se krhajo, odnosi postajajo vse bolj napeti, nekateri tekmovalci prijetno presenetijo, drugi pa razočarajo. Prav zato ni nujno, da bi danes glasovali enako kot pred nekaj tedni. Glasujte za svojega favorita spodaj.

Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?
Mailing
Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Igor Mikić Kmetija družinski odnosi osebna izpoved življenjski vzor oddaje POP TV intervju ljubezen
Intervju

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1671