Igor Mikič: 'Moja mama je moj vzor'

Igor Mikič o svoji mami: 'Danes vem, da imava samo drug drugega'

Tekmovalec Kmetije Igor Mikič je v svojih izjavah razkril tudi bolj osebno plat svojega življenja – odnos z mamo, ki se je skozi leta močno spremenil. Danes sta izjemno povezana, a ni bilo vedno tako. Ko je bil mlajši, priznava, da je bil zelo impulziven in vzkipljiv, zaradi česar sta se z mamo pogosto prepirala.

Mama Marija ga spremlja vsak večer in ponosno navija za svojega sina.

"Velikokrat sva si skočila v lase," iskreno pove. Prelomnica v njunem odnosu je nastopila, ko se je njegov brat preselil v Avstralijo. Takrat sta z mamo ostala sama in začela bolj ceniti drug drugega. "Zavedava se, da imava samo drug drugega," pravi Igor. Danes mu veliko pomeni čas, ki ga preživita skupaj, in prizna, da ga celo zaskrbi, če se nekaj dni ne slišita.

Nekoč sta se prepirala, danes sta nerazdružljiva!

Njegova mama Marija je po njegovih besedah "stara šola" – ceni trdo delo, vrednote in vztrajnost. Dolga leta ji je moral dokazovati, da njegova kariera ni le hobi. "Mislila je, da je to samo slikanje in snemanje neumnosti," pove z nasmehom. Nato pa je prišel trenutek, ki je spremenil njen pogled – ko mu je rekla, da bi ga rada videla na jumbo plakatih po Sloveniji. To se je uresničilo že v treh mesecih.

Igor Mikić.

"Takrat je bila zelo ponosna," se spominja. Prelomno je bilo tudi, ko je dobil svojo prvo televizijsko oddajo na Kanalu A. Mama je takrat dojela, da se njegova strast in predanost lahko razvijeta v resen poklic. Danes ga redno spremlja tudi v resničnostnem šovu Kmetija. "Vsak večer gleda, navija zame, se smeji in je ponosna na moj iskren karakter, odločnost ter moralne vrednote, ki mi jih je pomagala osvojiti," pravi Igor

Objem, ki pove več kot tisoč besed.

Posebej mu je bila pomembna oddaja, v kateri je o njej spregovoril in se tudi čustveno odprl. "Takrat sem potočil solze in pokazal, koliko mi pomeni," doda. Čeprav se zaveda, da zveni klišejsko, brez zadržkov pove: "Moja mama je moj vzor." Opisuje jo kot močno, srčno žensko, ki pomaga drugim, nikoli ne obupa in kljub težkim trenutkom ostaja pozitivna.

Ljubezen, ki je prestala vse.

Posebej poudari tudi njeno potrpežljivost – tudi v času, ko sta se prepirala, mu je vedno odpustila. Za konec Igor poudari: "Rad bi videl, da več ljudi pokaže ljubezen do svojih staršev, spoštovanje in da si med seboj pomagamo. Nasmeh vas nič ne stane, je pa najlepše ličilo za človeka."

Igor Mikič

