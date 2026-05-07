Alenka Weiss
Intervju

Alenka Weiss o elektronskih zabavah: 'Vedno se dobro počutim v svojem stilu'

M.S.
07. 05. 2026 04.00
Alenko Weiss smo v letošnji sezoni Kmetije spoznali kot mirno, delavno in prizemljeno dekle, ki se odlično znajde v kmečkem okolju. A zunaj posestva jo privlači nekoliko drugačen svet, svet elektronske glasbe, močnih beatov in nočnih dogodkov. V intervjuju nam je razkrila, katere didžejke trenutno najraje posluša, kako nastajajo njeni prepoznavni outfiti ter zakaj jo rave scena tako močno privlači.

Alenka Weiss je v zadnjih letih razvila posebno ljubezen do elektronske glasbe in rave kulture. Na družbenih omrežjih pogosto deli utrinke z elektronskih dogodkov, poleg tega pa deluje tudi kot promotorka hard techno dogodkov. Sama pravi, da jo je ta svet prevzel predvsem zaradi energije, atmosfere in povezanosti ljudi na sceni.

Alenka Weiss.FOTO: POP TV
Alenka Weiss: "Bila bom to, kar sem"
Didžejki, ki sta jo najbolj zaznamovali

Elektronsko glasbo je prvič zares odkrila nekje med letoma 2020 in 2021. Danes redno spremlja številne izvajalce, med njenimi najljubšimi imeni pa sta predvsem nemška didžejka Cloudy in španska ustvarjalka Indira Paganotto. Kot pravi sama, jo pri njiju najbolj pritegneta energija in občutek, ki ju ustvarita med občinstvom. "Njun vibe me res vedno prevzame, ker znata zelo dobro začutiti publiko in ustvarjati res posebno atmosfero," je povedala.

Alenka Weiss.FOTO: osebni arhiv
Rave moda: Kako s stilom izraziti svojo osebnost na plesišču

Elektronska kultura je v zadnjih letih razvila tudi močno prepoznaven vizualni slog, ki združuje vplive različnih subkultur, od industriala in cyber estetike do streetweara, fetiš mode in futurističnih elementov. Moda je zato postala pomemben del izražanja na elektronski sceni, kjer posamezniki skozi outfite pokažejo svojo osebnost in energijo.

Alenka Weiss.FOTO: POP TV
Tega se dobro zaveda tudi Alenka, ki pri svojih videzih rada eksperimentira in skoraj nikoli ne želi nositi enake kombinacije dvakrat. Pri izbiri oblačil se predvsem ravna po občutku in razpoloženju tistega dne. "Želim si biti vedno v nekem novem stilu," pravi in dodaja, da si pogosto kupi kakšen nov kos oblačila, saj ima rada svežino in drugačnost.

Alenka Weiss.FOTO: osebni arhiv
Čeprav so njeni outfiti pogosto drzni in opazni, poudarja, da samozavest ne prihaja iz posameznega kosa oblačila, ampak iz tega, kako se sama počuti v svoji koži. "Ni važno, kaj nosim, vedno se dobro počutim v svojem stilu," je pojasnila. Med dodatki, ki jih najraje kombinira za rave dogodke, so verige, chokerji in rokavice.

Alenka Weiss
Alenka WeissFOTO: POP TV
Čeprav letošnje poletje elektronska scena prinaša številna velika imena in množico festivalov, Alenka za zdaj še nima povsem konkretnih načrtov. Omenila je možnost obiska festivala Verknipt na Zrčah, a pravi, da še nič ni dokončno odločeno. Kljub temu dodaja, da se lahko hitro zgodi, da jo oboževalci ujamejo na katerem od večjih elektronskih dogodkov.

Alenka Weiss.
Alenka Weiss.FOTO: osebni arhiv
Varnost žensk na elektronski sceni

Dotaknila se je tudi vprašanja varnosti žensk na elektronskih dogodkih. Čeprav sama pravi, da na rave sceni večinoma prevladujeta povezanost in medsebojna pomoč, številne raziskave opozarjajo, da vprašanje varnosti v glasbeni industriji in na elektronski sceni ostaja pomembna tema.

Mednarodna iniciativa female:pressure, ki spremlja položaj žensk, transspolnih in nebinarnih oseb v elektronski glasbi, opozarja na še vedno izrazito neenakost in pogoste izkušnje nadlegovanja znotraj industrije. Po podatkih raziskave je spolno nadlegovanje ali zlorabo pri delu v glasbeni industriji doživelo 34 odstotkov žensk, 43 odstotkov nebinarnih oseb in 42 odstotkov transspolnih oseb.

Alenka Weiss.
Alenka Weiss.FOTO: Zadovoljna.si
Kljub temu Alenka poudarja, da sama elektronsko sceno doživlja predvsem kot prostor skupnosti in podpore. "Ljudje tam res raje pomagamo, kot pa bi se nadlegovali," je povedala in dodala, da obiskovalci pogosto poskrbijo drug za drugega, še posebej če se kdo slabo počuti. Prav zaradi tega številni kolektivi in organizatorji danes vse več pozornosti namenjajo ustvarjanju varnejšega prostora za obiskovalce, ekipam za podporo in pomoči ter načelu aktivnega opazovalca, kjer skupnost spodbuja obiskovalce, da reagirajo ob neprimernem vedenju ali osebi v stiski. Ljubljanski kolektiv Rejv utopija tako pogosto opozarja na pomen privolitve, medsebojnega spoštovanja ter ustvarjanja varnejšega in bolj vključujočega prostora znotraj elektronske scene.

Rejv utopija
Rejv utopijaFOTO: Žana Marušič
V zadnjem obdobju je hard techno scena zaznamovana tudi z več odmevnimi obtožbami o domnevnem spolnem nadlegovanju in neprimernem vedenju nekaterih znanih didžejev, zaradi česar se je znotraj elektronske skupnosti ponovno odprla razprava o varnosti, odgovornosti in odnosih moči na sceni. Na vprašanje o teh primerih Alenka sicer ni želela podati konkretnega komentarja. Pojasnila je, da teh zgodb ne spremlja podrobno in da jo na dogodkih zanima predvsem glasba. "Zame je pomembno, da ko grem na rave, DJ-ji dobro odigrajo," pravi.

Alenka Weiss
Alenka WeissFOTO: POP TV
Kako bi izgledal rave na Kmetiji?

Za konec je Alenka razkrila še, kako bi izgledal njen idealni rave na Kmetiji. Med prvimi povabljenci bi bila brez dvoma Cloudy, pridružila pa bi se ji še DJ Gumja in Annie, ki jo je navdušila z nastopom na enem od zadnjih dogodkov. "Mislim, da bi bilo vzdušje neverjetno," je povedala.

Alenka je v letošnji sezoni šova Kmetija v naši anketi najbolj priljubljenih tekmovalcev osvojila drugo mesto. Celotne rezultate glasovanja lahko preverite TUKAJ.

Nasveti za začetnike: Vse, kar morate vedeti za varno zabavo

Poseben nasvet je namenila tudi tistim, ki se na elektronski dogodek odpravljajo prvič. Poleg čepkov za ušesa in sončnih očal zaradi močnih laserjev svetuje predvsem to, da ljudje pridejo brez strahu in se prepustijo vzdušju, tudi če na dogodek prihajajo sami. Kot pravi, se na rave sceni hitro vključiš v družbo, spoznaš nove ljudi in ustvariš posebne povezave. "Tako sem tudi jaz spoznala dve res posebni prijateljici, s katerima imam zdaj neverjetno lepo izkušnjo in močno povezanost," je povedala.

Vir: female:pressure.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Alenka Weiss rave kultura elektronska glasba moda Kmetija
