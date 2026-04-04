Borut Pahor v vlogi žiranta: 'Če navdušiš sebe, boš tudi nas'

Radovednost in pričakovanje pred začetkom snemanja
Borut Pahor priznava, da ga pred začetkom snemanja najbolj zanima predvsem energija oddaje:"Predvsem me zanima, če bo res tako zabavno, kot pričakujem." Čeprav je Borut vajen nastopanja pred kamerami, priznava, da je tokratna izkušnja drugačna. Televizijski format ga zato postavlja v nekoliko drugačno situacijo, bolj sproščeno, a hkrati tudi bolj osebno. Na vprašanje, kaj mora tekmovalec prinesti na oder, je njegov odgovor jasen: "iskrenost. Jaz mislim, da se brez tega ne da uspeti."
Poudarja, da imajo vsi ljudje določene talente, vendar je ključno, kako jih predstavijo:"Če tisti, ki pride na oder, prinese pravega in ga razvije, se sprosti in navduši sebe, bo navdušil tudi nas." Pahor se spominja svojih prvih vtisov o oddaji in njenega pomena za slovenski prostor: "Ko sem prvič slišal za talente, sem rekel, to je to. To je super za Slovenijo."
Verjame, da oddaja igra pomembno vlogo pri odkrivanju potenciala posameznikov: "Daje možnost ljudem, da iščejo svoje talente, da jih mnogi tudi najdejo, nekateri celo tudi javno predstavijo." Pahor pa ne skriva navdušenja nad sodelovanjem v oddaji: "Zares sem zadovoljen, da sem del te zabave in industrije iskanja talentov."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV