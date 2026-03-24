Carmen Osovnikar: "Šibki ljudje se bojijo močnih ljudi"

Izkušnja, ki je prerasla v boj za obstanek

Kako bi opisali svojo celotno izkušnjo na Kmetiji?

Moja celotna izkušnja na Kmetiji je bila zelo zanimiva; sprva je bilo super, potem tako-tako, na koncu pa katastrofalno in stresno, tako da se mi je verjetno že videlo, da sem komaj čakala, da jo zapustim in grem v svoj raj na zemlji.

Preberi še Carmen Osovnikar se je lotila velike pomladanske čistke

Bi danes kaj naredili drugače v odnosu do sotekmovalcev?

Mislim, da ne bi naredila nič drugače v odnosu do sotekmovalcev, ker sem bila pristna, iskrena in direktna, česar za druge ne morem reči. Sem mnenja, da si ljudje moramo vedno povedati v obraz, kaj si mislimo. Videli smo, da drugi tega niso delali. Meni so se v obraz delali prijazne, na izjavah pa so bili taki komentarji, da sploh nimam besed za določene sotekmovalce. Mislim, da sem dokazala Sloveniji in sama sebi, da kakršna sem zunaj šova, takšna sem tudi notri. Vemo, da to ni moj krog ljudi, s katerimi bi funkcionirala v zunanjem svetu, kot sem to večkrat poudarila, zato verjetno tudi nismo prišli do skupne komunikacije.

Preberi še Življenje v hlevu bo največji izziv za Carmen Osovnikar

Misliš, da si igrala bolj s srcem ali s taktiko?

Mislim, da sem igrala bolj s srcem, je pa res, da avtomatsko padeš v taktiko, hočeš ali nočeš. Ob prihodu sem rekla, da ne bom taktizirala, ampak če hočeš obstati vsaj nekaj časa notri, moraš malo taktizirati. Rekla sem si, da če sem že prišla na Kmetijo, ne bi rada po enem tednu letela ven, da vsaj dobim neko izkušnjo in jo sprobam. Bilo pa je res stresno in naporno sobivati s takimi ljudmi. I am happy that I'm out.

Preberi še Pia po drzni spremembi: "Nič ne obžalujem"

Se ti zdi, da so te sotekmovalci napačno ocenili?

Nekateri tekmovalci so me napačno ocenili, ampak to je njihov obrambni mehanizem, ker vedo, da sem močna ženska. Šibki ljudje se bojijo močnih ljudi. To je dokaz, da sem res močna ženska, da se nikomur ne pustim zmanipulirati, da se nikoli ne bom pustila in padla pod vpliv nekoga. To je bil potem tisti razkol, že vemo pri komu. Ne bom ga omenjala, ker ni vreden tega, saj je vedel, da mene na svojo stran ne bo mogel dobiti. In potem je bila največja napaka, ker je videl, da je imelo od začetka več ljudi raje mene kot njega, zato je začel delati proti meni in poskušal druge zmanipulirati ter jih spraviti na svojo stran. Pravim, da tisti ljudje, ki imajo vsaj malo pameti v glavi, ki gledajo s srcem in z očmi, vidijo pravo zgodbo, pravo sliko in prave obraze vseh tekmovalcev.

Preberi še Mark Baržić po Kmetiji: "Rabim psihologa"

Carmen razkriva, zakaj je predala dvoboj

Odločila si se predati dvoboj. Kaj je bil glavni razlog za to odločitev?

Odločila sem se predati dvoboj, ker sem se tam res že počutila nesrečno. Kot se mi je videlo na obrazu, to ni bila več tista Carmen, ki je stopila na Kmetijo, saj nisem več mogla sobivati s tekmovalci v moji družini. Res sem želela iti ven, čim prej domov, zato sem se odločila predati igro.

Preberi še Mark Baržić razkril, kaj si misli o vseh tekmovalcih Kmetije

Kako težko je bilo sprejeti, da zapuščaš Kmetijo?

Videlo se je, da sem komaj čakala, da zapustim Kmetijo. To je nek čuden občutek, ki ga je težko opisati, dokler ga ne doživiš na lastni koži. Po eni strani res komaj čakaš, da greš ven, po drugi strani pa je to neka izkušnja, v kateri si bila prisotna. Ne znam opisati tega občutka, da bi ga razumeli tisti, ki niste bili z mano noter. Ostane tak čuden priokus vsega. Moram priznati, da sem, ko sem prišla s Kmetije, potrebovala kar nekaj časa, da sem prišla v normalno stanje, v normalno Carmen, da sem začela normalno funkcionirati. Tudi mama mi je rekla, da me take ne pozna. Kot sem povedala, psihično nasilje se je izvajalo nad mano, Urško, Markom in Dinotom. Tega si nihče ne predstavlja. Jaz na to nisem navajena v zunanjem svetu in si tega nikoli ne bi dovolila. Mislila sem tudi, da bo ta človek diskvalificiran, kar se ni zgodilo, dobil je samo opozorilo. Res mi je bilo zelo, zelo stresno. Ponosna sem sama nase, kaj vse sem požrla, dobesedno šla čez vse to, in verjetno me je ta izkušnja naredila še močnejšo. Tako da pazite se me zdaj!

Preberi še Tega se Urška Gros na Kmetiji najbolj boji

Če bi imela možnost izbrati glavo družine, komu bi dala to vlogo in zakaj?

Torej, predala sem igro in dobila najstrožjo kazen od vseh, kar se mi zdi res nepošteno, ker nisem ničesar kršila. Odločila sem se predati igro in za razliko od drugih, ki so kršili pravila in niso bili kaznovani, sem jaz dobila tri kazni. Nisem smela določiti glave družine, morala sem zapustiti areno, ne da bi se lahko poslovila, in nikoli več se ne smem vrniti na to posestvo. Če bi morala določiti novo glavo družine, sem rekla, da bi določila Žana, ampak kdo ve, mogoče bi Carmen spet kaj zakuhala, kaj drugega, in bi malo zasolila igro. To pa vem samo jaz.

Preberi še Gledalci ste izbrali 3 najbolj priljubljene tekmovalce

Je kdo, ki te je res pozitivno presenetil?

Pozitivno me je presenetila Pia. Ona je res super punca, midve sva še zdaj v stikih in res sem vesela, da sem jo spoznala, ker je poštena in pristna. Zato sva se tudi razumeli, ker sva obe takšni. Z drugimi pa težko 'klapaš', če niso takšni – če so pokvarjeni, nepošteni, taktizirajo, manipulirajo z ljudmi in jih ustrahujejo. Takih ljudi ne maram in zato vem, da je Pia v redu. Razumeli sva se od začetka in se še danes.

Preberi še Dino Kurtović odkrito po Kmetiji: "Nisem lenuh"

Zakaj misliš, da se včasih zgodi, da ženske raje stopijo na stran moških, kot pa da bi podprle druga drugo?

To se mi zdi zelo fascinantno. Od začetka sem bila 'girl power' in še vedno sem. Zelo sem podpirala ženske, zato ne odobravam mnenja marsikoga, ki je javna osebnost, pa javno ponižuje ženske in se iz njih norčuje. To je zame nesprejemljivo, ker tega nikoli ne bom dopustila. O tem sem javno govorila in bom še govorila. Zdi se mi, da ženske, kot vsako leto v šovu, ne znajo stopiti skupaj. Vedno se zgodijo neke simpatije. Kot sem rekla, to ni Sanjski moški, to je Kmetija. Če imaš neko simpatijo, je to v redu, ampak nadaljuj zunaj, izven šova. Tukaj si prišla sama zase, tekmovati sama s sabo, če hočeš zmagati. Namesto da bi se ženske podprle in poskušale potisniti ena drugo naprej, se vedno zgodi ista pesem. Verjetno so bile nekatere punce premlade in ne razmišljajo s svojo glavo. Če bi bile starejše, bi malo bolje razmišljale, ker bi že imele neke izkušnje v življenju in neko pot za sabo. Tako pa žal.

Preberi še Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"

