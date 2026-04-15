Ema po Kmetiji: z Janom srečna in zaljubljena

Kako bi danes opisali svojo celotno izkušnjo na Kmetiji?

"Moja izkušnja na Kmetiji je bila vsekakor nepozabna, polna vzponov in padcev. Res sem se borila in ponovila bi jo še stokrat."

V prvem tednu ste dejali, da se vam zdi kraja praktike popolnoma nepotrebna, kasneje pa ste to storili tudi sami. Kako danes gledate na to odločitev?

"Moja odločitev za krajo praktike je bila povezana s čustvi in danes tega ne bi naredila. Ne podpiram, kar sem delala tam, ampak se mi zdi, da ko si v tisti situaciji in res pod pritiskom, bi naredil vse, da se obvaruješ."

Kako danes gledate na situacijo med Lano in Nušo ter na krajo praktike v prvem tednu?

"Mislim, da Lana v prvem tednu ni imela možnosti za zmago, ker ji je bila ta možnost odvzeta, in mislim, da stvari niso potekale pravično."

Kako bi opisali svoj odnos z Janom? Kaj vas je pri njem najbolj pritegnilo?

"Z Janom sva res nerazdružljiva že od prvega dneva, ko sva prišla iz Kmetije. Mislim, da je to kar redko, da se tako najdeš v šovu, ampak tega ne bi zamenjala za nič."

Sta z Janom še vedno skupaj, kot lahko sklepamo iz družbenih omrežij, ali že živita skupaj?

"Z Janom sva še vedno skupaj. Živiva skupaj že od prvega dneva po Kmetiji. Imava se super, tako da bova videla, kaj bo to prineslo."

Kakšni so vajini skupni cilji za prihodnost?

"Najini skupni cilji za prihodnost so vsekakor otroci. Tudi jaz si tega želim. Sicer on bi to mogoče malo hitreje kot jaz, tako da bova še malo počakala. Ampak ja, vsekakor delava na odnosu."

Kakšen je vajin vsakdan?

"Jan gre najprej v službo, jaz sem doma, potem pride domov. Skupaj kaj pojeva. Seveda gledava Kmetijo. Veliko hodiva na morje. Lepo se imava."

S katerimi sotekmovalci ste danes še vedno v stiku?

"Najbolj sem v stikih z Jušem, Alenko, Janom, Pio, Igorjem in Markom."

Ali obstaja kdo iz šova, s katerim se ne želite več srečati, in zakaj?

"Uf, v bistvu nočem več videti Dejana, ker se mi zdi, da je tam izpadel res zahrbten, in nisem mislila, da je tak, ko sem ga prvič spoznala. Tako da ja, ni mi ga treba videti. Zakaj bi ga?"

Kako bi opisali prihod La Toye v šov in njen vpliv na dogajanje?

"La Toya je malo posebna punca. Bilo je kar pestro. Malo mi je zmešala štrene, ampak ne vem, kaj naj rečem na to. Meni se zdi, da je bilo čisto v redu."

La Toya je v intervjuju izjavila, da bi vam lahko prevzela Jana, če bi to želela. Kako komentirate to izjavo?

"La Toya mi je hotela prevzeti Jana, to smo vsi videli. Ona še dandanes kliče mojega fanta, naj pride na njen nastop. Pravi, da se jaz vrivam, v resnici pa se ona še zdaj vriva v mojo zvezo, če smo iskreni. Ampak ja, jaz sem že v šovu komentirala, da bi Jana lahko imela vsaka srna v gozdu, ker je pač res tako."

Je bilo v vašem odnosu do La Toye kaj ljubosumja, kot ona pravi?

"Na La Toyo nisem čisto nič ljubosumna, nimam zakaj biti. Ona nima v življenju ničesar, kar bi si jaz želela, tako da ne vem, o kakšnem ljubosumju govori."

Dvoboj z Aleksandro je bil zelo naporen. Po porazu so vas preplavila močna čustva, ki jih prej še nismo videli. Kako ste doživeli ta trenutek?

"Ta trenutek je bil zame najhujši trenutek v življenju, čeprav se bo komu to zdaj zdelo smešno, ampak jaz sem res živela za to Kmetijo, dihala zanjo, trpela tam zanjo. Vse se je podrlo. Kolikor sem se delala močno, sem imela v resnici čustva do vseh in mislim, da je vse skupaj privrelo na dan."

Je bil pritisk v šovu na trenutke preprosto prevelik?

"Pritisk v šovu je vsekakor velik, ampak res sem se poskušala držati, kolikor sem se le lahko. Zadnji teden pa se mi je videlo, da sem že čisto na koncu z živci in da sem delala stvari, ki jih drugače ne bi, če ne bi bila tako pod pritiskom. Res je kar naporno."

Ste se v šovu počutili sprejeto med ostalimi sotekmovalci?

"Ja, vsekakor. V šovu sem spoznala ljudi, ki mi bodo prijatelji za vse življenje. Eno je šov, drugo je resnično življenje. Zamere moramo pustiti za seboj."

Kaj želite, da si gledalci zapomnijo o vas po koncu šova?

"Želim si, da si me zapomnijo kot nekoga, ki je bil res močan, se ni predal, bil zelo srčen in da so videli, ko sem izpadla, koliko mi je to pomenilo in zakaj sem se tako trudila. Tako da ja, predvsem ta srčnost."

