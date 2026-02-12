Zadovoljna.si
Žan in Jan Zore
Intervju

Spoznajte dvojčka Žana in Jana iz Kmetije

M.S.
12. 02. 2026 14.13
0

29-letna dvojčka Žan in Jan Zore sta v prvih dveh tednih na Kmetiji dokazala, da sta pridna, delavna in iznajdljiva fanta, ki se odlično znajdeta pri raznolikih kmečkih opravilih. Hitro sta si pridobila naklonjenost številnih članov družine, obenem pa so se med njima in dekleti že začele spletati prve ljubezenske vezi. Spodaj preverite, kdo sta simpatična dvojčka.

Žan Zore se je v Kmetijo prijavil, ker želi prijateljem dokazati, da je sposoben, hkrati pa stopiti iz svoje cone udobja, saj se pred kamerami še ni preizkusil. Jan Zore pa se je prijavil povsem spontano, sprva celo v šali."Tukaj moraš nekaj pokazati," pravi o svoji odločitvi za Kmetijo in dodaja, da se v ljubezenske šove sicer ne bi nikoli prijavil.

Žan Zore
Žan ZoreFOTO: POP TV
Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Spanje v hlevu ju ne skrbi, saj se zavedata, da je to del igre in jima ne predstavlja nikakršne ovire."Oba z bratom sva delovna in ne bo težav," zatrjuje Jan na vprašanje, ali ju skrbi fizično delo. Žana življenje z neznanci ne skrbi, saj je že delal v tujini in bil obdan z ljudmi, ki niso del njegovega ožjega kroga.

Jan Zore
Jan ZoreFOTO: POP TV
Podobno razmišlja tudi Jan, ki je prav tako več let preživel v tujini. V šali dodaja, da mu največjo nočno moro predstavlja sostanovalec, ki smrči. O taktiki Jan pravi: "Poskusili se bomo čim prej povezati v skupino, da ostanemo skupaj čim dlje, saj na koncu vsak ostane sam zase."

Jan Zore.
Jan Zore.FOTO: Zadovoljna.si
Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Na Kmetijo se je najprej prijavil Jan, nato pa se mu je pridružil še Žan. "Po eni strani bo v redu, po drugi pa ne, saj se bova verjetno prej sprla med sabo, ker je med nama hitro preveč napetosti," iskreno pove Žan. Z bratom sta se v preteklosti največkrat sprla zaradi žensk, denarja in različnih malenkosti.

Žan Zore
Žan ZoreFOTO: Zadovoljna.si
"On je povsem drugačen karakter kot jaz," še doda, ob tem pa prizna, da doma nad njuno prijavo v šov niso najbolj navdušeni. Tudi Jan pravi, da mu vstop na Kmetijo skupaj z bratom ne predstavlja nič novega, saj sta zelo povezana in praktično ves čas skupaj.

Žan in Jan Zore
Žan in Jan ZoreFOTO: Zadovoljna.si
Če želite Žana in Jana še bolje spoznati, si lahko njun intervju preberete na spletni strani 24ur.com.

Dvojčka se dobro znajdeta tudi v konfliktnih situacijah. Žan skuša nesoglasja reševati mirno in premišljeno, po potrebi pa zna biti tudi odločen in neposreden. Jan se medtem zaveda, da ga včasih zanese in kakšno besedo izreče prehitro, zato zase pravi, da je lahko precej nepredvidljiv.

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Kmetija Žan Zore Jan Zore dvojčka tekmovalca oddaje intervju predstavitev
Intervju

Ema Dragišić razkrila, česa se v šovu najbolj boji

