Spoznajte dvojčka Žana in Jana iz Kmetije

Žan Zore se je v Kmetijo prijavil, ker želi prijateljem dokazati, da je sposoben, hkrati pa stopiti iz svoje cone udobja, saj se pred kamerami še ni preizkusil. Jan Zore pa se je prijavil povsem spontano, sprva celo v šali."Tukaj moraš nekaj pokazati," pravi o svoji odločitvi za Kmetijo in dodaja, da se v ljubezenske šove sicer ne bi nikoli prijavil.
Spanje v hlevu ju ne skrbi, saj se zavedata, da je to del igre in jima ne predstavlja nikakršne ovire."Oba z bratom sva delovna in ne bo težav," zatrjuje Jan na vprašanje, ali ju skrbi fizično delo. Žana življenje z neznanci ne skrbi, saj je že delal v tujini in bil obdan z ljudmi, ki niso del njegovega ožjega kroga.
Podobno razmišlja tudi Jan, ki je prav tako več let preživel v tujini. V šali dodaja, da mu največjo nočno moro predstavlja sostanovalec, ki smrči. O taktiki Jan pravi: "Poskusili se bomo čim prej povezati v skupino, da ostanemo skupaj čim dlje, saj na koncu vsak ostane sam zase."
Na Kmetijo se je najprej prijavil Jan, nato pa se mu je pridružil še Žan. "Po eni strani bo v redu, po drugi pa ne, saj se bova verjetno prej sprla med sabo, ker je med nama hitro preveč napetosti," iskreno pove Žan. Z bratom sta se v preteklosti največkrat sprla zaradi žensk, denarja in različnih malenkosti.
"On je povsem drugačen karakter kot jaz," še doda, ob tem pa prizna, da doma nad njuno prijavo v šov niso najbolj navdušeni. Tudi Jan pravi, da mu vstop na Kmetijo skupaj z bratom ne predstavlja nič novega, saj sta zelo povezana in praktično ves čas skupaj.
Dvojčka se dobro znajdeta tudi v konfliktnih situacijah. Žan skuša nesoglasja reševati mirno in premišljeno, po potrebi pa zna biti tudi odločen in neposreden. Jan se medtem zaveda, da ga včasih zanese in kakšno besedo izreče prehitro, zato zase pravi, da je lahko precej nepredvidljiv.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV