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Karim Merdjadi
Intervju

Karim Merdjadi razkril, kaj ga pri tekmovalcih zares zanima

M.S.
20. 08. 2026 04.00
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Nova sezona oddaje MasterChef Slovenija je tik pred vrati, še pred začetkom pa nam je Karim Merdjadi razkril, kaj ga pri krožniku zares prepriča, koliko na njegovo oceno vplivajo osebne zgodbe tekmovalcev in katera kuharska tehnika je po njegovem mnenju najbolj podcenjena.

V kuhinji so pogosto prav na videz najpreprostejše stvari tiste, pri katerih gre lahko največ narobe. Karim Merdjadi med najbolj podcenjenimi kuharskimi tehnikami izpostavlja stepanje smetane.

"Vsi mislijo, da je enostavno, ampak ni. Treba je vedeti, kdaj nehati. Če smetano stepaš na roke, se lahko roka utrudi in začne boleti. Mislim, da je takšno mešanje oziroma stepanje precej podcenjeno."

Karim Merdjadi
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MasterChef Slovenija se 31. avgusta vrača na POP TV z že 12. sezono, ki bo v ospredje znova postavila bistvo oddaje – vrhunsko kulinariko. Tekmovalce čakajo zahtevni in raznoliki izzivi, pri katerih bodo morali pokazati svoje znanje, kreativnost ter spoštovanje do sestavin in kulinarične tradicije.

Kako se kot sodniki med sabo dopolnjujete pri ocenjevanju jedi?

"Vsak izhaja iz sebe in pove svoje mnenje. Nekdo jed komentira bolj s tehničnega vidika, če se mu zdi tehnično zanimiva, nekdo drug se bolj osredotoči na okuse, tretji pa na celoto in na to, kako jed doživlja."

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Kdo bo letos stopil pred sodnike in se podal v boj za naziv MasterChef Slovenija? Seznam vseh letošnjih tekmovalcev in njihove zgodbe si lahko ogledate TUKAJ.

Čeprav gledalci skozi oddajo spoznavajo tudi osebne zgodbe tekmovalcev, Karim poudarja, da te pri njegovem ocenjevanju ne igrajo odločilne vloge. Kot sodnika ga zanimata predvsem tisto, kar tekmovalec postavi pred njega in kakovost pripravljene jedi.

"Iskreno povedano, mene kot sodnika najbolj zanimata krožnik in jed. Osebna zgodba je lahko samo dodatek in ne vpliva na mojo odločitev. Njegova osebna zgodba je lahko super, ampak ocena gre na krožnik."

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