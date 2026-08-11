Natalija razkrila, kaj ji na Kmetiji pride še kako prav

Natalija Bratkovič razkrila, kaj ji je kickboks dal za življenje
Kickboks je že vrsto let pomemben del življenja Natalije Bratkovič. A zanjo ne predstavlja le načina, kako ostati v dobri telesni pripravljenosti. Šport ji je dal tudi veščine, ki jih danes uporablja daleč stran od telovadnice, med drugim pri delu z ljudmi in vodenju Kmetije. Na vprašanje, kaj najpomembnejšega je iz kickboksa prenesla v vsakdanje življenje, ima precej jasen odgovor: "Prebrati ljudi."
Skozi kickboks se je naučila, da vsak zahteva drugačen pristop, saj ljudje na trening prihajajo z različnimi sposobnostmi, predznanjem in cilji. "Tudi zaradi kickboksa se znam prilagoditi neki situaciji, mogoče prebrati, kakšno je trenutno vzdušje, na prvo žogo že ugotoviti, kaj mogoče kdo želi povedati ali pa na drugi strani skriva," je pojasnila. To sposobnost uporablja tudi zunaj telovadnice. "Skušam jih malo oceniti, ker to mi pa na Kmetiji pride zelo prav," je dodala v smehu.
Pred novo sezono se začne pripravljati že mesece prej
Med poletnimi snemanji kickboks zamenja za tek in kolesarjenje, na novo sezono pa se začne fizično pripravljati že nekaj mesecev prej. "Snemamo sredi poletja, danes je zunaj 39 stopinj. Predstavljaj si, da stojiš v areni pet ur pod žgočim soncem," je opisala zahtevne snemalne dni. Gledalci namreč vidijo le del dogajanja. "Vidijo samo pet mojih korakov prihoda na posestvo, vidijo, kako sedim za mizo in kako v areni stojim. Ampak zgodba je mnogo širša."
Ko je jezna, vse pusti na treningu
Med snemanji najbolj pogreša kickboks, ki ji pomaga odmisliti vsakodnevne skrbi. "Kickboks mi pomaga očistiti glavo. Takrat ne mislim na nič drugega. Če sem jezna, dam to ven," je priznala. Takrat ga nadomesti s tekom, kolesarjenjem in časom v naravi. "Poglejte, kako lepo pisarno imam vsak dan. Kaj bi si človek lahko želel še lepšega."
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