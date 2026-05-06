Tilen in Tim brez filtra: 'Juša sva oba poznala'

06. 05. 2026 21.00
Na Kmetijo sta se vrnila nekdanja tekmovalca Tilen Brglez in Tim Novak, ki sta morala odločiti, ali bosta pri glasovanju podprla Juša ali Alenko. Odločila sta se za Juša, zaradi česar je Alenka postala prva dvobojevalka. Ob vrnitvi na posestvo sta spregovorila o stresu, prvih vtisih o letošnjih tekmovalcih in razlogih za svojo odločitev.

Na posestvu resničnostnega šova Kmetija se je napetost iz dneva v dan stopnjevala, vrhunec pa je dosegla z obiskom dveh dobro znanih obrazov. Na kmetijo sta namreč vstopila zmagovalec sezone 2021 Tilen Brglez in zmagovalec sezone 2024 Tim Novak, ki sta s svojo prisotnostjo močno vplivala na nadaljnji potek igre.

Tilen Brglez in Tim Novak.FOTO: POP TV
Čeprav nista imela veliko časa za spoznavanje tekmovalcev, sta morala hitro sprejeti pomembno odločitev – ali bosta pri glasovanju za drugega dvobojevalca podprla Juša ali Alenko. Po tehtnem premisleku sta se odločila stopiti na stran Juša, kar je pomenilo, da je Alenka postala prva dvobojevalka.

Kmetija 2026.FOTO: POP TV
"Spomini in travme so se hitro vrnili"

Ob vrnitvi na posestvo sta oba priznala, da so bili občutki zelo intenzivni. "Občutki so bili fantastični. Zanimivo se je bilo vrniti nazaj, ampak hkrati tudi precej stresno. Ko sem videl vse objekte, so se vrnile tudi travme iz preteklosti," je povedal Tim.

Tilen pa je dodal: "Bilo je zelo nepričakovano. Nisem vedel, kaj bova videla in kdo bodo letošnji tekmovalci. Oba sva komaj čakala prihod na posestvo, zato je bilo vse skupaj zelo razburljivo."

Tim Novak.FOTO: POP TV
Tekmovalci letošnje sezone pod drobnogledom

Nekdanja tekmovalca sta hitro ustvarila tudi prvi vtis o letošnji družini. Tim je opazil predvsem fizično izčrpanost tekmovalcev: "Prvo kot prvo, vsi so bili zelo shirani. Drugače pa so se mi zdeli v redu. Dvojčka sta delovala precej močna, čeprav tudi nekoliko naivna."

Tilen je letošnjo zasedbo komentiral nekoliko bolj hudomušno: "Sami influencerji. Človek se vpraša, ali je to še Kmetija ali že TikTok."

Tilen Brglez.FOTO: POP TV
Odločitev zaradi prijateljstva

Odločitev, da podpreta Juša in posledično v dvoboj pošljeta Alenko, je pri gledalcih sprožila precej odzivov. Tim svoje izbire ne obžaluje. "Ne obžalujem, da sem izbral Alenko, ker sem moral zaščititi svojega prijatelja Juša," je bil jasen. Tilen pa priznava, da danes morda razmišlja nekoliko drugače: "Mogoče mi je malo žal, da sva za prvo dvobojevalko izbrala Alenko. Juša sva oba poznala, zato sva se na podlagi tega lažje odločila. Če bi danes odločal še enkrat, bi morda ravnal drugače."

Kmetija 2026.FOTO: POP TV
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
