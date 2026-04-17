Lea Cok: 'Nismo več navajeni biti v praznini'

V filmu igrate starejšo Bronjo. Kaj vam pomeni igrati v filmu, ki temelji na resnični zgodbi?

"Odgovornost. To priložnost in možnost povezovanja z ljudmi zelo spoštujem."

Se spomnite trenutka, ko ste spoznali Bronjo?

"Vedeli sva druga za drugo, a ko sva se spoznali, je nastal nek poseben občutek, kot balonček, in takoj sva si bili naklonjeni. Obe sva precej zgovorni, zato sva si zelo neposredno povedali veliko o sebi. Vse je potekalo zelo lahkotno. Najbolj me je prevzela njena mirnost, ki sem jo začutila že v njenem glasu. Tudi njena hči ima neverjetno podoben glas."

Kaj ste se naučili iz Bronjine zgodbe?

"Naučila sem se, da ni treba, da je vedno vse popolno, da je včasih dovolj že to, da poskušate in imate namen, tudi če se sprememba ne zgodi takoj. Ozdravitev ne pride čez noč. Tudi ko v sebi prepoznate vedenjski vzorec, ki vam ni všeč, in bi ga radi takoj spremenili, to ne gre. A z vztrajnostjo se da, počasi, korak za korakom. Kot marmorni kip, ki je bil sprva le neoblikovana gmota, potem pa ga življenje postopoma izklesa."

So vas snemalni dnevi spremenili?

"Med snemanjem so večinoma čas, energija in pozornost posvečeni temu. Seveda pa je zelo pomembno, koliko sama dovolim, da to vpliva name. Dogodki so ves čas okoli nas, a kaj me zares pritegne, je na neki način tudi moja odločitev. Lahko reagirate, a potem slej ko prej eksplodirate ali pa ste nemirni brez pravega razloga, lahko pa se naučite sprejemati, kar vam je dano. Moj nasvet je, počasi, korak za korakom."

Vam je težko ohranjati distanco? "Da, ker sem zelo radovedna in se rada vržem v vlogo, odnos, idejo ali projekt. Distanca je moja življenjska naloga. Vidim, kako je vse lažje, ko niste čustveno preveč vpleteni v karkoli že. Takrat zmanjka prostora za zdrav razum, ki pa se vrne, ko si znate ustvariti prostor. Danes pa nismo več navajeni biti v praznini, vsi bi radi živeli na polno."

Kaj je osnovni pomen filma za gledalce?

"Gre za izgubo, bolečino in lom, a zame je film predvsem o zavedanju minljivosti. Bronja se je zavedala, da je jutri morda ne bo več. To se pogosto zgodi ljudem, ko izvedo za diagnozo in se soočijo z ogroženostjo svojega življenja. Mislim, da bi morali takšno miselnost ponotranjiti vsi, saj nihče ne more zagotoviti, da se bomo jutri zbudili. Kje to sploh piše."

