Mark Baržić
Intervju

Mark Barzić po Kmetiji: "Rabim psihologa"

Miran Stepan
12. 03. 2026 21.00
0

Po napetem dvoboju z La Toyo je Kmetijo zapustil ikonični Mark Barzić. V intervjuju nam je priznal, da ne bi ničesar naredil drugače. Izpostavil je tudi nepozaben trenutek s francoskim poljubom z La Toyo ter razkril marsikatero podrobnost o odnosih med tekmovalci. Izkušnja mu bo za vedno ostala v lepem spominu, mi pa si ga bomo zapomnili kot pogumnega, iskrenega in drznega fanta brez dlake na jeziku.

Kako bi na splošno opisal svojo izkušnjo na Kmetiji?

"Moja izkušnja na Kmetiji je bila ful iconic, rich, bad bitch. Ne vem, jaz sem se imel res ful fajn. Šel bi še enkrat."

Kaj ti je bilo najtežje, fizično delo, taktika ali življenje z drugimi tekmovalci?

"Oh my God, guys, vi se ne zavedate, meni je bilo na Kmetiji težko vse: fizično delo, tekmovalci, taktike. Jaz sem mislil umreti. Po tem rabim psihologa. Meni je bilo ful bed."

Kateri trenutek na Kmetiji ti bo ostal najbolj v spominu?

"Najbolj mi bo ostal v spominu french kiss z La Toyo. To je bilo uno, plastic fantastic. Nastop z La Toyo na mizi je bil malo beden, ni bilo toliko pozornosti name, zato sem se moral potem malo french kissat, da vzamem vso pozornost. In sem jo tudi."

Mark Baržić
Mark BaržićFOTO: Luka Kotnik
Si se o sebi naučil kaj novega?

"O sebi sem se naučil, da definitivno ne furat Uggic, ko greš v hlev kidat drek, ker se ti čisto uničijo. Situacija je bila grozna."

Kako bi opisal dinamiko med tekmovalci?

"Meni so bili na Kmetiji vsi kul. Midva s Pio sva imela love-hate relationship, zelo je bilo napeto. Vsi so bili v igri malo fejk."

Sprva si bil del tima Mikič, nato pa si se vrnil k Carmen. Kaj je botrovalo tej odločitvi?

"Mikič preveč taktizira. Jaz nimam časa za to. Jaz rabim dobit barvo, popit kavico. Preveč so se kregali."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Kdo se ti zdi trenutno najmočnejši tekmovalec in zakaj?

"Največji tekmovalec sem itak jaz, ampak sem izpadel, ker se mi je nekaj vrtelo v areni. Drugače pa ne vem, mogoče Igor ali Juš."

Za koga zdaj najbolj navijaš, da zmaga?

"Of course, jaz najbolj navijam za Pio. My girl, go to the end. Love you."

S Pio sta se v oddaji zelo povezala. Kako se je razvilo vajino prijateljstvo?

"S Pio se je najino prijateljstvo razvijalo tako, da so bili notri v hlevu sami idioti, midva pa sva bila še večja idiota. Veš, večji idioti se vedno pokonektajo."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Zakaj si izbral La Toyo za dvobojevalko?

"La Toyo so vsi podcenjevali, potem pa sem bil še jaz tak: La Toya je neumna, tako da bom izbral njo. Potem se je izkazalo, da sem jaz tukaj neumen."

Je bil kakšen trenutek v dvoboju, ko si mislil, da bi se lahko izšlo drugače?

"Vse v tem dvoboju bi se lahko izšlo drugače. Sramota, da sem sploh izpadel, ker ne vem, koliko je 145 centimetrov tiste palice."

Če bi imel možnost na Kmetiji, bi kaj naredil drugače?

"Jaz iskreno te izkušnje, ki sem jo doživel na Kmetiji, ne bi nič spremenil. Jaz sem se imel super, bil sem iskren, pokazal sem se tak, kot sem, v dobri luči. Meni je bilo super in ne bi ničesar spreminjal."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez udobja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije.

Na POP TV spremljajte novo sezono Kmetije od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO. Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Glasujte v anketi spodaj in izberite svojega favorita!

Kmetija Mark Barzić La Toya reality show dvoboj oddaje
Intervju

Katero supermoč bi izbrali tekmovalci Kmetije?

