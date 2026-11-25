Danes se na POP TV vrača priljubljeni kviz Na lovu, v katerem bodo tekmovalce tudi v novi sezoni pričakali dobro znani lovci. Med njimi je tudi Ivan Trajkovič, ki ga gledalci poznajo po izjemnem znanju, hitrem razmišljanju in športni disciplini.

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Tokrat pa smo ga spoznali v nekoliko drugačni luči. V ekskluzivnem intervjuju za Zadovoljna.si je spregovoril o družinskem življenju, športni karieri, novi vlogi lovca in stvareh, ki ga najbolj sprostijo po napornih dneh.

icon-expand Ivan Trajkovič. FOTO: POP TV

Danes se na POP TV vrača oddaja Na lovu

Priljubljeni kviz Na lovu danes odpira novo sezono. Prvo epizodo si lahko ogledate že nocoj ob 20.00. Poleg tekmovalcev bodo v ospredju znova tudi lovci, ki so v preteklih sezonah postali eden glavnih razlogov za priljubljenost oddaje. Med najbolj prepoznavnimi obrazi je tudi Ivan Trajkovič, nekdanji vrhunski športnik, ki je v prvi sezoni vloge lovca hitro osvojil gledalce, lansko leto pa se je potegoval tudi za naziv najbolj seksi Slovenca leta 2025. Sam priznava, da je novo televizijsko izkušnjo vzel zelo resno in da se je v prvih mesecih naučil več, kot je pričakoval.

Za kamerami je njegovo življenje precej drugačno

Čeprav ga gledalci poznajo predvsem kot tekmovalnega in nepopustljivega lovca, je zasebno življenje Ivana Trajkovića precej bolj umirjeno in 'vsakdanje'.

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Danes ostaja šport pomemben del njegovega vsakdana, a priznava, da se je skozi leta naučil poslušati svoje telo in treninge prilagoditi drugačnemu življenjskemu ritmu. Veliko časa namenja tudi družini, saj mu največ pomenijo trenutki s partnerko Tejo in sinom Maksom.

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Presenetil nas je z odgovorom, ki ga nismo pričakovali

V pogovoru nas je presenetil tudi z iskrenim priznanjem, ki ga marsikdo od vrhunskega športnika ne bi pričakoval. "Ogromno." Tako je odgovoril na vprašanje, koliko časa dejansko preživi na kavču. Pravi, da rad bere, rešuje križanke in gleda serije, pogosto pa se zgodi, da med gledanjem tudi zadrema.

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Kaj ga čaka po športni karieri?

Čeprav šport ostaja njegova velika ljubezen, že razmišlja tudi o prihodnosti. V oddaji Na lovu se je našel bolj, kot je pričakoval, zato ne skriva želje, da bi po športni karieri uspešno nadaljeval tudi kvizaško pot. V ekskluzivnem intervjuju je spregovoril še o disciplini, počitku, očetovstvu, odnosu do treningov, najljubših načinih sproščanja in celo o športu, ki bi ga še vedno rad preizkusil. Celoten intervju z Ivanom Trajkovićem si lahko preberete spodaj.

Kako sploh izgleda tvoj običajen teden? Je šport še vedno v ospredju?

Šport je še vedno moj vsakdan. Imam en do dva treninga na dan. Ko sem bil mlajši, sem treniral več, danes pa sem ugotovil, da lahko oziroma moram trenirati nekoliko manj, ker telo zahteva več počitka. Treningi, ki jih opravljam, so zato bolj kakovostni, bolj premišljeni in na višjem nivoju. Šport ostaja glavna stvar v mojem življenju.

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Kaj pa prosti čas?

Tega je danes nekoliko manj kot pred nekaj leti, a ga vseeno skušam dobro izkoristiti. Včasih mi najbolj ustreza, da se usedem na kavč, prižgem televizijo in za nekaj časa preprosto ne razmišljam o ničemer.

icon-expand Na lovu FOTO: POP TV

Kako resno si vzel novo vlogo lovca?

Kar precej resno. Všeč mi je in verjamem, da sem se ogromno naučil že v prvi sezoni, tako ob pripravah kot med samim kvizom. Zdaj gradim na teh izkušnjah in upam, da bo po športni karieri sledila še uspešna kvizaška kariera.

Obstaja kakšen šport, ki ga še nisi preizkusil, pa bi ga rad?

Seveda, kar nekaj jih je. Če moram izbrati enega, bi rekel hokej na ledu. To bi res rad poskusil.

Večkrat si omenil pomen počitka. Kakšen nasvet bi dal nekomu, ki se želi lotiti treningov?

Vse je odvisno od tega, na kateri točki začneš. Če nekdo začenja popolnoma iz nič, je že daljši sprehod lahko zelo dober začetek. Potem pridejo na vrsto vaje z lastno težo in postopno nadgrajevanje. Tisti, ki so že bolj pripravljeni, se lahko lotijo tudi uteži. Pri vsem pa je najpomembnejša pravilna izvedba vaj. Pomembno je ostati zdrav in ne pretiravati. Vrhunski šport je v bistvu pretiravanje in ni nujno zdrav. Rekreacija pa naj ostane zdrava.

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Veliko ljudi misli, da vrhunski športniki ves čas počnete nekaj aktivnega. Koliko časa dejansko preživiš na kavču?

Ogromno. (smeh) Lahko berem, rešujem križanke ali pa preprosto gledam kakšno serijo. Pogosto se zgodi tudi, da med gledanjem zaspim. Ko imaš tako natrpan urnik, utrujenost hitro naredi svoje. Včasih popoldanskega počitka skoraj nisem poznal, danes pa se zgodi precej pogosteje.

Kako pa izgleda tvoj idealen prosti dan?

Ker imam doma triletnega Maksa in partnerko Tejo, najraje preživljam čas z njima. Tedni so precej naporni, zato poskušamo skupne trenutke čim bolje izkoristiti. Radi gremo v naravo, v Bistriški vintgar, v gozd, včasih tudi v kino. Veliko časa preživimo tudi na dvorišču, kjer tekamo, skačemo in brcamo žogo. To mi največ pomeni.

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In ko Maks zaspi?

Takrat nama s Tejo najbolj ustreza, da se usedeva na kavč in pogledava kakšno lahkotno serijo. Trenutno spet gledava The Office (Pisarna). Mislim, da že petič. Všeč nama je, ker so epizode kratke. Celovečerni film pogosto gledava kar tri dni, preden ga dokončava.

Kaj pa takrat, ko imaš nekaj časa samo zase?

Takrat posežem po križankah in podobnih miselnih izzivih. Fizičnega napora imam dovolj na treningih, zato me v prostem času bolj pritegnejo stvari, ki zaposlujejo glavo.

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Vrhunski šport zahteva ogromno discipline. Je ta ostala tudi pri vsakodnevnih navadah?

Mislim, da ja. Dokler si aktiven športnik, si ne moreš privoščiti, da bi zanemarjal določene stvari. Življenje vrhunskega športnika ni samo trening. Velik del uspeha predstavljajo prehrana, počitek, regeneracija in vse podrobnosti okoli tega. Upam, da bom te navade obdržal tudi po koncu kariere.

Te ni strah, da bo po koncu kariere disciplina popustila?

Veliko športnikov na začetku res nekoliko popusti in si privošči stvari, ki si jih prej niso mogli. Mislim, da je to povsem normalno. Potem pa običajno spet najdejo neko ravnotežje. Za zdaj lahko rečem, da se svojih navad še vedno precej dobro držim.

Nocoj se začenja nova sezona kviza Na lovu. Ne zamudite prve epizode že ob 20.00 na POP TV. Več o lovcih in sami oddaji pa si lahko preberete TUKAJ!

V ekskluzivnem intervjuju za Zadovoljna.si je spregovoril tudi o tem, kako resno je vzel vlogo lovca, kakšni so odnosi med njim, Jankom Stankićem in Viktorjem Željem ter kaj počnejo, ko niso pred kamerami. Celoten intervju si lahko preberete TUKAJ.