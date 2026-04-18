Jaka Mehle: 'Na snemanju smo bili kot prava družina'

Jaka Mehle o prvem srečanju z velikim platnom
Kako si se imel med snemanjem?
"Med snemanjem mi je bilo res super, nikoli mi ni bilo dolgčas. Vmes sem se igral, vozil s skirojem, pa tudi pomagal režiserju in njegovi asistentki."
Kaj pa preostala zasedba, si se lepo ujel z njimi?
"Z vsemi igralci sem se dobro razumel, še posebej z Jurijem Zrnecem. Res smo bili kot prava družina."
Si koga poznal že od prej ali je bilo vse novo?
"Vse je bilo novo, nikogar še nisem poznal. To je bilo moje prvo pravo snemanje. Prej sem sicer že snemal kakšne videe, ampak to je bila moja prva igralska izkušnja."
Si bil zaradi tega kaj nervozen?
"Na začetku, ko smo snemali prvo sceno na terenu, sem bil malo nervozen in me je bilo malo strah. Potem pa sem se hitro sprostil in mi je postalo zelo všeč."
Kaj si boš najbolj zapomnil s snemanja?
"Zelo mi je ostalo v spominu snemanje v avtu, ko je bilo precej vroče, Jurij Zrnec pa je ves čas govoril smešne stvari in smo se veliko smejali. Tudi na morju je bilo super, tam smo prespali in se še malo kopali."
Kako si se imel na premieri?
"Zelo dobro, res sem užival. Film mi je zelo všeč. Nisem vedel, kako bom izpadel na platnu, potem pa sem videl, da mi je šlo res dobro in sem bil kar ponosen nase. Mama in oče sta šla z mano na premiero. Bila sta zelo ponosna name."
Kaj bi sporočil gledalcem pred ogledom?
"Film je bolj žalosten in razdeljen na dva dela. V delu, kjer spremljamo mladost, je še precej smešen, potem pa se razvije v težje, bolj resne teme."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV