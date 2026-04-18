Tretja zlata rola za film Belo se pere na devetdeset
Intervju

Jaka Mehle: 'Na snemanju smo bili kot prava družina'

M.S.
18. 04. 2026 04.00
0

POP TV in VOYO 18. aprila ob 20.00 prinašata televizijsko premiero ene največjih slovenskih filmskih uspešnic zadnjih let – ganljive in navdihujoče zgodbe Belo se pere na devetdeset, ki je osvojila tako gledalce kot kritike. V filmu blesti tudi mladi Jaka Mehle, ki je upodobil Roka v njegovih mlajših letih.

Jaka Mehle o prvem srečanju z velikim platnom

Kako si se imel med snemanjem?

"Med snemanjem mi je bilo res super, nikoli mi ni bilo dolgčas. Vmes sem se igral, vozil s skirojem, pa tudi pomagal režiserju in njegovi asistentki."

Kaj pa preostala zasedba, si se lepo ujel z njimi?

"Z vsemi igralci sem se dobro razumel, še posebej z Jurijem Zrnecem. Res smo bili kot prava družina."

Film Belo se pere na devetdeset presegel 100 tisoč gledalcev
Si koga poznal že od prej ali je bilo vse novo?

"Vse je bilo novo, nikogar še nisem poznal. To je bilo moje prvo pravo snemanje. Prej sem sicer že snemal kakšne videe, ampak to je bila moja prva igralska izkušnja."

Si bil zaradi tega kaj nervozen?

"Na začetku, ko smo snemali prvo sceno na terenu, sem bil malo nervozen in me je bilo malo strah. Potem pa sem se hitro sprostil in mi je postalo zelo všeč."

Kaj si boš najbolj zapomnil s snemanja?

"Zelo mi je ostalo v spominu snemanje v avtu, ko je bilo precej vroče, Jurij Zrnec pa je ves čas govoril smešne stvari in smo se veliko smejali. Tudi na morju je bilo super, tam smo prespali in se še malo kopali."

Belo se pere na devetdeset
Kako si se imel na premieri?

"Zelo dobro, res sem užival. Film mi je zelo všeč. Nisem vedel, kako bom izpadel na platnu, potem pa sem videl, da mi je šlo res dobro in sem bil kar ponosen nase. Mama in oče sta šla z mano na premiero. Bila sta zelo ponosna name."

Kaj bi sporočil gledalcem pred ogledom?

"Film je bolj žalosten in razdeljen na dva dela. V delu, kjer spremljamo mladost, je še precej smešen, potem pa se razvije v težje, bolj resne teme."

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
