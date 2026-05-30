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Žan Zore
Intervju

Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'

M.S.
30. 05. 2026 03.00
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Jan Zore je po izpadu v finalu Kmetije brez zamer priznal, da si je Aleksandra zmago zaslužila. V intervjuju je spregovoril tudi o ljubezni z Emo, odnosu z La Toyo, zakulisju šova ter razkril, s katerimi tekmovalci po koncu snemanja ni več v stikih. Prav tako pa je razkril, ali bi se še kdaj vrnil v Kmetijo.

Kako bi opisali letošnjo sezono Kmetije?

"Letošnja sezona se mi zdi ena najbolj popolnih. Doživeli smo ogromno vzponov in padcev, bilo je veliko solz, pa tudi veliko srečnih trenutkov. Ravno zaradi vsega tega je bila zame ta Kmetija res nekaj posebnega."

Jan Zore
Jan ZoreFOTO: POP TV

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Kakšni so bili vaši občutki po zaključku finalne borbe z Aleksandro?

"Občutki po finalni borbi so bili mešani. Po eni strani sem bil razočaran, po drugi pa ponosen nase, ker sem dal res vse od sebe. Aleksandra si je zmago zaslužila in nimam nobenih izgovorov. Zadnja arena se mi sicer ni zdela posebej težka, ampak pri takih igrah je najbolj pomembno, da si vzameš čas in ostaneš potrpežljiv. Sam sem naredil nekaj napak in na koncu je to odločilo. Ampak tako je v življenju."

Jan Zore.
Jan Zore.FOTO: Zadovoljna.si
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Kako bi opisali letošnje tekmovalce in odnose med njimi?

"Mislim, da so bili odnosi med tekmovalci precej iskreni. Seveda je bilo veliko taktiziranja, kar je v takem šovu normalno, ampak na koncu smo si vsi podali roko. Med sabo smo bili v dobrih odnosih in mislim, da ni nekih hudih zamer ali slabe vesti."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV

 

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Kako danes gledate na odnos z La Toyo?

"La Toya je res super punca. Za svoja leta je videti odlično, je zabavna in zelo posebna oseba. Ni škodljiva in z njo je bilo vedno sproščeno. Verjamem, da bi med nama mogoče lahko nastalo še kaj več, če v šovu ne bi spoznal Eme. Ampak življenje je šlo svojo pot. La Toyi želim vse najlepše."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV

 

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Kakšen pa je danes vaš odnos z Emo?

"Z Emo imava danes odličen odnos. Res sva se ujela in mislim, da je bila to res ljubezen na prvi pogled. Iskreno ne bi ničesar spremenil. Danes z Emo živiva skupaj. Jaz sem sicer zaradi dela še precej v Ljubljani, kadar imam kakšne obveznosti, ampak večino vikendov in tudi kakšen dan med tednom preživim pri Emi."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV

 

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S katerimi tekmovalci pa ste po koncu šova ostali v stikih?

"Danes se družim skoraj z vsemi tekmovalci, razen s Carmen, Urško in Aleksandro. Zelo dobro se razumem tudi s Pio in Igorjem, z Jušem pa sva si postala kot brata."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
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Veliko pozornosti je pritegnil tudi vaš odnos z bratom. Se je po šovu kaj spremenilo?

"Z bratom v resnici nikoli nisva bila zares skregana. Tudi v šovu je bilo veliko stvari odigranih in malo za šov. Nekaj je bilo resnega, veliko pa tudi igre. Z bratom znava dobro igrati in mislim, da je Tim to zelo hitro prepoznal. On je res dober taktizer in zelo dober igralec. Danes sva z Žanom v odličnih odnosih, pogosto se slišiva in ko pridem v Ljubljano, se družimo, greva igrat tenis in podobno. Res top odnos."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV

 

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Kdo pa je bil po vašem mnenju najboljši igralec oziroma največji taktizer letošnje sezone?

"Igor je zelo dober igralec. Ima že izkušnje iz različnih šovov, zato zna dobro taktizirati. Tudi Žiga je precej "namazan"."

Kmetija 2026
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Je morda še kaj, kar bi želeli sporočiti gledalcem ali pojasniti glede dogajanja v šovu?

"Vsem gledalcem bi rad povedal predvsem to, da nam POP TV ne daje nobenih scenarijev in da se ničesar ne učimo na pamet. Vse, kar se dogaja, je spontano in pristno. Za Urško bi rekel samo to, da bi morala stati za svojimi napakami in odgovornostjo ter ne prelagati vsega na Žana. Tudi sama nosi del krivde. Ji pa kljub vsemu želim vse najlepše z njeno novo družino. Če bi dobil povabilo od POP TV za Kmetijo ali kakšen podoben šov, bi zagotovo ponovno sodeloval. Vsem, ki razmišljajo o prijavi v šov, pa sporočam: prijavite se in naj vas ne bo strah ali sram. Gre za posebno izkušnjo."

Kmetija 2026
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