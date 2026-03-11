Jan Zore o novi simpatiji na Kmetiji: "Nikakor."

Tekmovalec Jan Zore je že ob vstopu v letošnjo sezono šova Kmetija pokazal, da ne bo ostal v ozadju. Na posestvu se je hitro znašel v različnih zavezništvih, taktikah in skupinah, zaradi česar postaja eden izmed bolj opaznih tekmovalcev te sezone.
Jan pa ne dviguje prahu le s svojo igro, temveč tudi z odnosi. Na kmetiji namreč meša štrene med Emo in La Toyo, saj z obema razvija poseben odnos, kar med tekmovalci že povzroča nekaj govoric. V oddajo je vstopil odločen, da ostane zvest sebi, iskren, nasmejan in pripravljen tudi na nekaj taktiziranja. Čeprav ga čakajo naporne naloge, pravi, da se izzivov pravzaprav ne boji.
Spontana prijava, ki je postala resničnost
Jan razkriva, da je bila prijava v šov povsem spontana. Ideja se je rodila v družbi prijateljev. "S prijatelji smo bili malo pijani in je prišla ideja. Z bratom sva sicer že v preteklosti razmišljala o prijavi, vendar sva imela takrat punce in niso bile za to. Tokrat sva bila oba samska in sva se prijavila."
Če bi lahko izbiral, bi Jan raje spal v postelji v hiši kot na senu. Kljub temu poudarja, da ga razmere na kmetiji ne skrbijo preveč. Tudi nalog se ne boji. Na vprašanje, katere naloge se najbolj boji, je odgovoril zelo samozavestno: "Nobene."
Jan pravi, da v igri vidi prostor tako za iskrene pogovore kot za taktiziranje. Ko pride do napetosti med tekmovalci, se običajno ne umakne povsem. "Večkrat sodelujem," priznava. Nova simpatija na Kmetiji zanj ne pride v poštev. Na to vprašanje odgovarja odločno: "Nikakor." Če bi lahko en dan na posestvu preživel s komerkoli, bi izbral svojo punco. Največji izziv zanj ne bodo naloge, temveč odsotnost od doma.
V oddaji je poudaril, da se med njim, Emo in La Toyo z njegove strani ne more razviti nič resnega, saj ga zunaj čaka njegova ljubezen. "Ona mi je sama rekla, naj grem v šov, ampak naj se ne zaljubim. Vem, da ji tega ne bo lepo gledati," je iskreno povedal.
Če bi lahko kuhal za sotekmovalce, bi jim pripravil nekaj dunajskih zrezkov. Ko pa gre za dvoboje, pravi, da bi najraje izbral enakovrednega nasprotnika. Jan verjame, da bodo gledalci v šovu videli predvsem njegovo pravo osebnost. "Pričakujejo lahko iskrenost, poštenost, da sem nasmejan, pa tudi malo taktiziranja."
