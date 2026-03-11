Jan Zore o novi simpatiji na Kmetiji: "Nikakor."

Tekmovalec Jan Zore je že ob vstopu v letošnjo sezono šova Kmetija pokazal, da ne bo ostal v ozadju. Na posestvu se je hitro znašel v različnih zavezništvih, taktikah in skupinah, zaradi česar postaja eden izmed bolj opaznih tekmovalcev te sezone.

icon-expand Jan Zore. FOTO: Zadovoljna.si

Preberi še Spoznajte dvojčka Žana in Jana iz Kmetije

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Jan pa ne dviguje prahu le s svojo igro, temveč tudi z odnosi. Na kmetiji namreč meša štrene med Emo in La Toyo, saj z obema razvija poseben odnos, kar med tekmovalci že povzroča nekaj govoric. V oddajo je vstopil odločen, da ostane zvest sebi, iskren, nasmejan in pripravljen tudi na nekaj taktiziranja. Čeprav ga čakajo naporne naloge, pravi, da se izzivov pravzaprav ne boji.

icon-expand Kmetija 2026 FOTO: POP TV

Preberi še Se še spomnite čudovite preobrazbe Franca?

Na POP TV spremljajte novo sezono Kmetije od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Spontana prijava, ki je postala resničnost

Jan razkriva, da je bila prijava v šov povsem spontana. Ideja se je rodila v družbi prijateljev. "S prijatelji smo bili malo pijani in je prišla ideja. Z bratom sva sicer že v preteklosti razmišljala o prijavi, vendar sva imela takrat punce in niso bile za to. Tokrat sva bila oba samska in sva se prijavila."

icon-expand Kmetija 2026 FOTO: POP TV

Preberi še Aleksandra April: "Ne maram laganja in zaprtih ljudi"

Če bi lahko izbiral, bi Jan raje spal v postelji v hiši kot na senu. Kljub temu poudarja, da ga razmere na kmetiji ne skrbijo preveč. Tudi nalog se ne boji. Na vprašanje, katere naloge se najbolj boji, je odgovoril zelo samozavestno: "Nobene."

icon-expand Kmetija 2026 FOTO: POP TV

Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez udobja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije.

Jan pravi, da v igri vidi prostor tako za iskrene pogovore kot za taktiziranje. Ko pride do napetosti med tekmovalci, se običajno ne umakne povsem. "Večkrat sodelujem," priznava. Nova simpatija na Kmetiji zanj ne pride v poštev. Na to vprašanje odgovarja odločno: "Nikakor." Če bi lahko en dan na posestvu preživel s komerkoli, bi izbral svojo punco. Največji izziv zanj ne bodo naloge, temveč odsotnost od doma.

icon-expand Kmetija 2026 FOTO: POP TV

Preberi še Takšen je bil Dejan Guzej pred Kmetijo

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Glasujte v anketi in izberite svojega favorita!

V oddaji je poudaril, da se med njim, Emo in La Toyo z njegove strani ne more razviti nič resnega, saj ga zunaj čaka njegova ljubezen. "Ona mi je sama rekla, naj grem v šov, ampak naj se ne zaljubim. Vem, da ji tega ne bo lepo gledati," je iskreno povedal.

icon-expand Ema. FOTO: POP TV

Preberi še Dejan Guzej: "Bojim se nadležnih žensk"

Če bi lahko kuhal za sotekmovalce, bi jim pripravil nekaj dunajskih zrezkov. Ko pa gre za dvoboje, pravi, da bi najraje izbral enakovrednega nasprotnika. Jan verjame, da bodo gledalci v šovu videli predvsem njegovo pravo osebnost. "Pričakujejo lahko iskrenost, poštenost, da sem nasmejan, pa tudi malo taktiziranja."

icon-expand Kmetija 2026 FOTO: POP TV