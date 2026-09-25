Jože Potrebuješ razkril, katera pesem Modrijanov mu je najljubša

Vzdušje v zakulisju velikega spektakla Modrijanov v ljubljanskih Stožicah je bilo tik pred začetkom nastopov že precej živahno. Med številnimi glasbeniki, ki so se pripravljali na nastop, smo ujeli tudi Jožeta Potrebuješa iz skupine Čuki.

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Kaj nam je povedal Jože Potrebuješ?

Povedal nam je, da so takšni koncerti nekaj posebnega tudi za nastopajoče. "V Stožicah je danes cela Slovenija. Pa ne samo Slovenija, tudi iz tujine so prišli. To je nekaj posebnega," nam je zaupal tik pred odhodom na oder.

icon-expand Jože Potrebuješ je z nami klepetal tik pred odhodom na oder. FOTO: Zadovoljna.si

To je njegova najljubša pesem Modrijanov

Ko smo ga vprašali, katera pesem Modrijanov mu je najljubša, ni okleval niti za trenutek. "Daj mi poljub, seveda," je odgovoril z nasmehom. Dodal je, da ima sicer v repertoarju Modrijanov veliko svojih favoritov. Med njimi je izpostavil tudi pesem Klic srca, ki so jo Modrijani prav v tistem trenutku izvajali na odru ljubljanskih Stožic skupaj z Eldo Viler.

Priprave so se zavlekle v prijeten večer

Potrebuješ nam je razkril tudi, kako so potekale priprave na skupni nastop z Modrijani. "Za tale nastop z Modrijani smo imeli dvakrat vaje, enkrat pri njih, enkrat pri nas doma na vrtu," nam je zaupal Jože in dodal, da so se prav te vaje na koncu zavlekle v prijetno druženje in petje pozno v večer. "Še Fehtarji so takrat prišli. Pa Kvatropirci se mi zdi. In smo imeli en krasen večer," še pove in doda: "Nič posebnega, ker ta repertoar, ki ga danes igramo, smo že mnogokrat skupaj zaigrali."

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Posebno presenečenje, ki ga še ni smel razkriti

Jože pa nam je zaupal tudi prav posebno skrivnost. Razkril je namreč, da bodo tokrat z Modrijani poleg običajnega repertoarja zaigrali tudi eno njihovo pesem, ki je do sedaj še niso izvajali skupaj.

icon-expand Noč Modrijanov 2026 FOTO: Zadovoljna.si

"Razen eno presenečenje, ki ga pa zdaj še ne smem povedati ... Upam, da bo dobro ratalo," nam z navihanim nasmeškom pred nastopom pove Jože, ki že nestrpno pričakuje odziv publike.

Praznik slovenske glasbe

Jože Potrebuješ je ob tem poudaril, da ga veseli predvsem dejstvo, da slovenska glasba danes polni največje koncertne dvorane. "Danes si praktično ne moreš več predstavljati velike prireditve brez slovenske glasbe. Trideset let nazaj, ali pa štirideset ali pa mogoče še celo deset let nazaj, ni bilo tako. To je nekaj, kar me izjemno veseli," je dejal.

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