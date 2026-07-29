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Juš in babica Erna
Intervju

Spoznajte babico Juša Čopa, ki je čez noč osvojila Slovenijo

M.S.
29. 07. 2026 10.06
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Juš Čop v zadnjih mesecih svoje sledilce navdušuje s posnetki, v katerih mu družbo dela 83-letna babica Erna. Njuna sproščenost pred kamero ni naključje, saj ju povezuje prav poseben odnos, ki ga gradita že vse od njegovega otroštva.

Babica Juša Čopa navdušuje splet: 'Škoda, da TikToka ni bilo že v njeni mladosti'

Če ste v zadnjih mesecih brskali po TikToku, obstaja velika verjetnost, da ste naleteli na Juša Čopa in njegovo babico Erno. 83-letnica je s svojim smislom za humor in spontanost hitro osvojila njegove sledilce, njuni skupni posnetki pa vedno znova poskrbijo za nasmehe. Erna, ki je nekoč delala v administraciji Železarne Jesenice, se je v svoji novi vlogi odlično znašla. Pred kamero je sproščena in samozavestna, Juš pa pravi, da je pravi naravni talent.

Babica in vnuk danes svojo posebno vez delita tudi s sledilci na družbenih omrežjih.
Babica in vnuk danes svojo posebno vez delita tudi s sledilci na družbenih omrežjih.FOTO: osebni arhiv
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Pri babici je bilo vedno vse dovoljeno

Njun odnos je bil vedno zelo tesen. Juš se z nasmehom spominja, da ga je babica vsak dan prihajala iskat v šolo, mu skuhala vse, kar si je zaželel, z njim hodila na sprehode in ga celo razvajala z masažami. Veliko časa sta preživela tudi ob gledanju španskih telenovel. "Pri babi je bilo zmeraj top in vse dovoljeno," pove Juš. Med jedmi, ki ga še danes najbolj spominjajo na otroštvo, posebej izpostavi njene žlikrofe oziroma, kot jim doma pravijo, "špoclne".

Nekoč ga je razvajala in skrbela zanj, danes pa Juš z enako toplino skrbi za svojo babico.
Nekoč ga je razvajala in skrbela zanj, danes pa Juš z enako toplino skrbi za svojo babico.FOTO: osebni arhiv
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Vse se je začelo z enim TikTok trendom

Njuna povezanost se z leti ni spremenila. Še danes se slišita vsak dan, babica Erna pa je z zanimanjem spremljala tudi Juševo pot v Kmetiji. "Vedno jo je zanimalo, kaj se je dogajalo," pove Juš. Ideja za skupno ustvarjanje vsebin se je rodila povsem spontano. Juš je na TikToku opazil trend, za katerega je takoj vedel, da ga mora posneti z babico. "Video je res dobro uspel, zato sva snemala naprej. Hitro sem ugotovil, da ima tudi ona talent za TikTok in da jo ljudje res radi gledajo," pove.

Juš in babica Erna še danes najraje ustvarjata spomine drug ob drugem.
Juš in babica Erna še danes najraje ustvarjata spomine drug ob drugem.FOTO: osebni arhiv
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Takšnega odziva nista pričakovala

Čeprav njuni videi danes dosegajo veliko število ogledov, takšnega odziva sprva nista pričakovala. "Iskreno sem imel občutek, da bo šlo ali zelo dobro ali pa zelo slabo," se smeji Juš. Odziv je presenetil tudi babico Erno. Da so njuni videi res dosegli veliko ljudi, je ugotovila, ko so jo začeli prepoznavati tudi na ulici. "Zdelo se ji je res super, ko so jo prepoznale dijakinje Srednje šole Jesenice in se želele z njo fotografirati," pove Juš.

Erna je svoj rojstni dan preživela obdana z najbližjimi, praznovanje pa ji bo zagotovo še dolgo ostalo v lepem spominu.
Erna je svoj rojstni dan preživela obdana z najbližjimi, praznovanje pa ji bo zagotovo še dolgo ostalo v lepem spominu.FOTO: osebni arhiv
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Snemanje skupnih videov je hitro postalo del njunih druženj, Erna pa se je pred kamero znašla, kot da bi to počela že od nekdaj. Juš pravi, da je pravi naravni talent, a le pod enim pogojem. "Ko zraven ni dedija," se pošali. "Noče, da jo dedi gleda, ko se snemava. Škoda, da ni bilo TikToka že med njeno mladostjo."

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Ob vseh zabavnih trenutkih pa Juš poudarja, da je babica nanj vplivala tudi na veliko pomembnejše načine. Od nje se je naučil potrpežljivosti, ljubeznivosti in številnih kuharskih trikov. Če bi ji lahko povedal še nekaj, česar ji morda ne pove dovolj pogosto, bi bilo sporočilo preprosto, a iskreno: "Babi, ti si zakon! Cenim vse, kar si zame naredila v moji mladosti!"

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