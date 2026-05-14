Juš Čop
Intervju

Juš Čop dokazal, da tudi mestni fant zmore vse: 'Ponosen sem nase'

M.S.
14. 05. 2026 17.27
0

Mnogi so dvomili, da bo kot "mestni fant" kos zahtevam Kmetije, a Juš Čop je dokazal nasprotno. S svojo vztrajnostjo, iskrenostjo in pripravljenostjo na učenje se je prebil skoraj do finala. V iskrenem pogovoru je brez dlake na jeziku spregovoril o svojih največjih preizkušnjah, odnosih s sotekmovalci med oddajo in po njej, občutkih izdaje, pomembnih odločitvah in želji, da bi se morda nekoč na Kmetijo vrnil še močnejši.

V letošnjo sezono Kmetije je vstopil brez velikih pričakovanj. Kot pravi sam: "Na začetku je bil moj plan, da ne izpadem prvi." Toda že kmalu je ugotovil, da lahko s pravimi zavezniki pride veliko dlje, kot si je sprva predstavljal. Danes je močno ponosen nase, da je prišel tako daleč. Ena prvih in največjih preizkušenj je bila odsotnost telefona."24 ur na dan sem priklopljen na telefon," priznava. Navada je bila tako močna, da je še nekaj časa avtomatično segal v žepe in preverjal, ali je telefon pri njem.

Juš Čop
Juš ČopFOTO: Damjan Žibert
Juš Čop: "Najbolj me skrbi, da ne bo frizerja"
Dramatični preobrati, ki so zaznamovali letošnjo sezono

Kot svoje največje osebne zmage ne izpostavlja le dejstva, da se je uvrstil v polfinalni teden, temveč predvsem to, da je premagal samega sebe. "Delal sem vsa ta fizična dela, ki jih pred tem nikoli nisem, ker sem iz mesta," pove. Letošnja sezona je bila po njegovem mnenju izjemna zaradi številnih nepredvidljivih dogodkov in dramatičnih preobratov. Ljubezenski trikotniki, nosečnost, izdaje med klani, podkvice in zlato jajce so ustvarili zgodbo, kakršne gledalci ne bodo zlahka pozabili.

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Med najbolj odmevnimi potezami je bilo gotovo razbitje zlatega jajca. "Ni mi žal, da sem razbil zlato jajce," pove brez oklevanja. Večer pred tem mu je Igor dejal: "Tukaj moraš misliti nase." Te besede je vzel resno in naslednji dan storil to, kar je ocenil kot najboljšo potezo za svojo igro. "Hotel sem sebe zaščititi in se dati na prvo mesto," pojasnjuje.

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
 "Iz te izkušnje sem veliko odnesel. Spoznal sem, da sem precej potrpežljiv in strpen ter da znam dobro reagirati pod pritiskom, predvsem pri fizičnih delih, kjer sem se tudi največ naučil."

Prijateljstvo z Igorjem, ki je prestalo tudi napetosti v igri

Med vsemi sotekmovalci ga je najbolj presenetil Igor. Kljub starostni razliki sta spletla močno zavezništvo in medsebojno spoštovanje. Še posebej mu veliko pomeni, da ga Igor ni podcenjeval. "Ni si mislil, da sem kar en mulc," pove z nasmehom. Za podporo, ki jo je prejel od njega, ostaja iskreno hvaležen. "Imel sem plan, da bom Igorju predan do konca, zato me je njegova odločitev presenetila. Če je verjel, da bomo uspešno opravili tedensko nalogo in se izognili areni, me sploh ne bi bilo treba izbrati za dvobojevalca," pojasnjuje.

Juš Čop.
Juš Čop.FOTO: Zadovoljna.si

Prav ta odločitev je po njegovem mnenju najbolj vplivala na to, da sta se v igri nekoliko oddaljila. Kljub temu sta po koncu Kmetije ohranila odličen odnos: "Z Igorjem sva v dobrih odnosih. Nastopal sem v njegovem videospotu, skupaj snemava TikToke in se kdaj dobiva tudi na aperolu. Vsekakor sva ostala dobra prijatelja."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Razočaranje, ko je ugotovil, da ni več del ključnih odločitev

Ko se ozre na svojo igro v Kmetiji, priznava, da je bil v odnosu do Jana in Žana morda res nekoliko preveč zaupljiv. S Timovo oceno se strinja. "Res sem jima preveč zaupal," pove odkrito. Kljub temu svoje odločitve ne obžaluje. V tistem trenutku je verjel, da je povezovanje z dvojčkoma najboljša strateška poteza. "Če jih ne moreš premagati, se jim pridruži," pravi. Prepričan je, da ga je prav zavezništvo z njima pripeljalo zelo daleč v tekmovanju. Da je bil preveč zaupljiv, se je po njegovem mnenju najbolj pokazalo ob dogodku s krompirjem, ko so drugi brez njegove vednosti pripravili načrt, v katerem naj bi mu Franc zažgal čebulo. Takrat je dokončno spoznal, da v igri nihče ni povsem varen. "Počutil sem se izdanega," priznava.

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
A hkrati se zaveda, da so takšne poteze del tekmovanja: "To je igra in tukaj si ne smeš ničesar jemati osebno. Nekako sem pričakoval, da bo v vsakem primeru prišel trenutek, ko me bo nekdo poskušal odmakniti iz klana. Proti koncu sem imel občutek, da je Jan začel postavljati sebe na prvo mesto, kar je v takšni fazi igre tudi povsem logično." Kljub temu ga je zmotilo, da so določene načrte pripravili brez njegove vednosti. "Lahko bi mi vseeno povedali, me informirali o tem," pravi. Prav zato je imel občutek, da je šlo za izdajo. Ta trenutek mu je dokončno potrdil, da je Jan začel razmišljati predvsem o lastni poti do finala.

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Kako si doživljal svoj odnos s Francem, ki je pogosto pohvalil tvoje delo, obenem pa je znal biti tudi precej kritičen in nestrpen?

"Franca sploh nisem mogel prebrati. Na začetku me je hvalil in govoril, da sem delaven, potem pa se je njegov odnos spremenil in imel sem občutek, da sem mu postal trn v peti, saj mi je večkrat dal vedeti, da marsičesa ne znam. Zato ga nikoli nisem zares razumel. Bil je velik taktizer in pravi lisjak, kot mu pravi Igor, in še danes ga ne znam povsem razložiti. Po Kmetiji se nisva več slišala, mi je pa ostal v dobrem spominu, saj me je naučil veliko stvari, ki jih sicer verjetno nikoli ne bi počel."

Juš Čop.
Juš Čop.FOTO: Zadovoljna.si
Opazke Aleksandre, ki jih je razumel kot dobronamerne

Tudi komentarji Aleksandre, da mu je treba določene stvari povedati večkrat, ga niso prizadeli. Prepričan je, da v njenih besedah ni bilo nič slabonamernega. "To je vse splošno dejstvo, da se mi mora nekaj večkrat povedati," pravi.

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Iskreni pogovori s Carmen daleč od kamer

S Carmen sta imela veliko iskrenih pogovorov na samem, predvsem o življenju in vplivništvu. Jezen je bil le v trenutku, ko je Carmen "ukradla" Marka, ta pa je nato zamenjal klan, kar je po njegovem mnenju močno vplivalo na nadaljnje glasovanje. "Carmen sem ravno včeraj srečal na enem dogodku. Lepo sva se pozdravila in objela, tako da med nama ni nobenih slabih zamer," pravi. Kasneje je Carmen videla njegovo izjavo, da mu je v določenem trenutku nekoliko šla na živce, mu to tudi neposredno omenila, a sta nesporazum hitro razčistila.

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Dokaz, da se tudi mestni fant lahko odlično znajde na kmetiji

Komentarjev, da je mestni fant, ni jemal kot žalitev, temveč kot dodatno motivacijo, da dokaže nasprotno. "Moj plan ob prihodu na Kmetijo je bil, da se naučim, kako potekajo kmečka opravila. Vsekakor sem dal vse od sebe, da bi se naučil čim več, saj na Jesenicah ne moreš ravno kositi trave s koso ali molsti krav. Vse je bilo zame prvič, ampak sem vesel, da sem se vsega tega naučil. Čeprav tega verjetno nikoli ne bom uporabil, mislim, da sem dosegel svoj cilj. Morda pa me v prihodnje čaka tudi zmaga na Kmetiji, saj nikoli ne veš."

Kmetija
KmetijaFOTO: POP TV
"Najtežje mi je bilo med vsemi temi orjaki pokazati, da sem sposoben fizičnega dela, saj so bili vsi močnejši od mene. Težko je sekati močneje ali narediti več kot oni, a sem se skušal prilagoditi njihovemu tempu in jim pokazati, da nisi kar nekdo. Mogoče bi moral bolj ceniti samega sebe, svojo moč in znanje. Ko na eni strani vidiš Igorja, na drugi pa Franca, kako seka drva, se res malo zamisliš."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
TikTok povezava, ki se je nadaljevala tudi v Kmetiji

Ko sta na Kmetijo prišla Tim in Tilen, je bilo presenečenje zanj še toliko večje, ker je Tima poznal že od prej. "Tima poznam že nekaj let, ker sva sodelavca na TikToku," pove. Čeprav je vedel, kdo je Tim in da je v preteklosti zmagal Kmetijo, ni pričakoval, da se bosta srečala tudi v šovu. "Bil sem kar vesel, ko sem ga videl na Kmetiji, ker tiktokerji držimo skupaj," pravi. Da njuno poznanstvo ne bi vzbudilo dvomov o poštenosti, je želel ravnati čim bolj korektno. "Mislim, da tudi Alenka ni vedela, da se s Timom poznava že od zunaj," pojasnjuje. Ko je Tim prišel na posestvo, se mu je zato namenoma predstavil na povsem običajen način. "Vesel sem, da se me je Tim spomnil," dodaja.

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Z Nušo sta po koncu oddaje ubrala vsak svojo pot

Ob Nušinem odhodu je pričakoval, da ga bo izbrala za glavo družine, zato je njeno odločitev sprva doživel kot veliko razočaranje. "Na začetku se mi je zdelo to velika izdaja," priznava. Še posebej zato, ker mu je pred tem dejala, da bo prav njemu zaupala to vlogo. Poleg tega poudarja, da je bil edini, ki ji ni namenil oreha za prvo dvobojevalko, zato je njena odločitev zanj predstavljala veliko razočaranje. Kasneje pa je izvedel, da je imela za svojo potezo drugačen razlog: "Potem, ko sem zvedel, da je to storila zato, da me bo Ema ščitila, se je kar dobro izteklo," pojasnjuje.

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
V prvem tednu je veliko pozornosti pritegnil tudi spor med Nušo in Lano. "Na začetku se nisem hotel nekaj preveč izpostavljati in kregati. Imeli smo kar močen klan," poudarja. Ker je Nušo poznal že od prej, je bila odločitev zanj še toliko lažja. Tako je podprl stran, ki je na koncu pomenila Lanin odhod iz tekmovanja. "Z Nušo po koncu Kmetije nisva več v stikih. Tudi blokiral sem jo, zato res ne vem, kaj trenutno počne. Moja punca se z njo ne razume, zato sem se odločil, da se izognem nepotrebni drami. Tako smo zdaj vsi mirni, volk sit in koza cela."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Ko prijateljstvo trči ob pravila igre

Posebno poglavje je tudi njegov odnos z Markom, s katerim sta bila prijatelja že pred začetkom šova. Že ob prihodu na posestvo je imel občutek, da bo takšno prijateljstvo v tekmovalnem okolju težko ostalo enako. "S prijatelji od zunaj težko držiš notri, ker vsak spozna nove ljudi. Da sva držala skupaj skoraj mesec dni, je bila kar dobra številka," pravi. Zavedal pa se je, da takšno zavezništvo verjetno ne bo trajalo do konca, saj je Mark večkrat poudaril, da mu klani niso blizu.

"Po Kmetiji sem se slišal z vsemi, največ pa sem še vedno v stiku z Igorjem in Janom, s katerima se tudi največkrat vidim v živo. Z ostalimi se pozdravimo, če se srečamo na kakšnem dogodku. Edina, ki ju po koncu oddaje še nisem srečal, sta Aleksandra in Franc."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Naslednjič bi se rad vrnil po zmago

Ko razmišlja o tem, kaj bi v svoji igri spremenil, hitro najde odgovor. "Če bi lahko karkoli spremenil, bi se več učil pratike," priznava. Čeprav so ga sotekmovalci pogosto videli s knjigo v roki, ga je med učenjem pogosto premamilo pretirano razmišljanje. "Overthinkal sem, sploh dva tedna v koči na jasi," pove.

"Puščam odprte možnosti. Ja, sigurno bi se še prijavil. Mislim, da mi je malo zmanjkalo do zmage in bi se to dalo popraviti in nadoknaditi. Mogoče se pa vrnem naslednjič, kot zmagovalec. Pustimo se presenetiti."

Juš Čop
Juš ČopFOTO: Damjan Žibert
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Juš Čop Kmetija resničnostni šov osebna rast intervju
