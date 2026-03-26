To je dekle, ki je osvojilo srce Juša Čopa iz Kmetije

Juš in Zala: nepozaben dopust na Gran Canariji

Juš Čop se je s svojo punco Zalo Pal odpravil na Kanarske otoke, kjer trenutno dopustujeta na otoku Gran Canaria, natančneje v mestu Las Palmas de Gran Canaria. "Moram priznati, da na začetku sploh ni kazalo najbolje, saj je bila en dan prej tam celo snežna nevihta in sva že skoraj vse odpovedala," pove. Kljub dvomom sta se na koncu vseeno odpravila na pot in tega nista obžalovala. "Iskreno, ena boljših odločitev. TikTok dopust se je res prilegel."

icon-expand Juš in Zala uživata v rajskem oddihu na Kanarskih otokih. FOTO: osebni arhiv

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Dneve preživlja v prijetnem ravnovesju med sprostitvijo in aktivnim raziskovanjem. Dopoldnevi so bolj umirjeni, ob kavi, sprehodih ob obali in ustvarjanju vsebin. Popoldne pa postanejo bolj dinamični. Takrat pride na vrsto raziskovanje otoka, roadtripi, iskanje skritih kotičkov in lovljenje sončnih zahodov. Prizna, da povsem na miru ne zna biti, a mu prav takšna kombinacija najbolj ustreza. "Ne znam biti čisto na miru, ampak mi paše ta balans." Dopust na Gran Canariji tako združuje vse, kar si želi, sprostitev, raziskovanje in ustvarjanje nepozabnih trenutkov.

icon-expand Zala Pal, vajena sveta kamer, se lahko pohvali tudi z nazivom Miss turizma Slovenije 2025. FOTO: osebni arhiv

Nepričakovano srečanje na sipinah

Dopust pa ni minil brez zanimivih in nepozabnih trenutkov. Eden izmed njih se mu je še posebej vtisnil v spomin. Med sprehodom po sipinah sta ravno snemala vsebine za družbena omrežja, ko je do njiju pristopil španski snemalec. "Vse, kar sem ga razumel, je bila beseda videospot," v smehu pove. Kljub začetni zmedi so se hitro ujeli in skupaj posneli nekaj kadrov z dronom. Neznani snemalec mu je celo pomagal pri ustvarjanju TikTok videa, kar je izkušnjo naredilo še bolj posebno.

icon-expand Juš na družbenih omrežjih razkriva utrinke z njunega sanjskega dopusta. FOTO: osebni arhiv

Sicer pa pravi, da zelo rad potuje, a ni tip človeka, ki bi vse načrtoval vnaprej. Pogosto se na pot odpravi kar spontano, saj, kot pravi, ni najbolj organizirana oseba. Veliko raje ima, da se stvari odvijajo sproti, kot da bi imel vse do potankosti načrtovano. Najbolj mu ustreza dopust, ki združuje različne stvari. Malo sprostitve, malo raziskovanja in novih doživetij. Pomembno mu je, da ne leži ves čas na ležalniku, ampak da kraj tudi zares doživi.

icon-expand Čeprav vreme na začetku ni bilo najbolj naklonjeno, ju to ni ustavilo. FOTO: osebni arhiv

Njuna energija govori sama zase

Prav zaradi takšnega spontanega pristopa pa se včasih zgodijo tudi kakšne nepričakovane situacije. "Midva sva skoraj šla na napačen let in pristala v Bukarešti namesto v Budimpešti," pove. A prav takšni zapleti so po njegovem mnenju tisti, ki na koncu ostanejo najbolj v spominu. Na dopustu mu družbo dela tudi njegova partnerka Zala Pal, s katero sta se prvič skupaj odpravila na potovanje z letalom. Kot pravi, je bil to zanju poseben korak, ki ga bosta zagotovo še ponovila.

icon-expand Skupaj sta prava paša za oči, za katero se marsikdo obrne. FOTO: osebni arhiv

"Ker je bila pridna in mi je pomagala pri snemanju videov za družbena omrežja, sem jo za nagrado' peljal na en trip," pove v smehu. Zala sicer ni neznanka v svetu kamer, saj nosi naziv Miss turizma Slovenije 2025, zato se oba dobro znajdeta v ustvarjalnem okolju. Dodaja, da si na potovanjih in pri ustvarjanju vsebin stojita ob strani. "Ona meni pomaga pri snemanjih, jaz pa poskrbim, da ji malo popestrim večere," še hudomušno pripomni.

icon-expand Njuni dnevi so polni raznolikih aktivnosti, med katerimi je bil tudi obisk akvarija. FOTO: osebni arhiv

Sicer pa njuno razmerje ni več skrivnost. "Mislim, da tukaj ni več neke skrivnosti. Jo že kar nekaj časa objavljam na TikToku in ostalih platformah, tako da so jo sledilci že spoznali," pravi. Ob tem ne skriva ponosa, saj poudari, da takšne lepote res nima smisla skrivati. A kot dodaja, pri njej ne gre le za videz. "Ful je fajn, da jo ljudje ne vidijo samo skozi videe, ampak tudi kot osebo, ker ima res top energijo. Zdi se mi, da res dobro funkcionirava skupaj."

icon-expand Juš stavi na klasičen “clean look” – elegantna srajca in sproščen stil, ki vedno deluje. FOTO: osebni arhiv

Njuno razmerje opisuje kot zelo živahno in polno dogajanja. "Poskočno. Vse lahko delava skupaj in vedno se nekaj dogaja. Enkrat snemava, drugič žurava, tretjič potujeva," pove. Dodaja, da je njun odnos vreden tudi daljših voženj, saj se zaradi nje večkrat tedensko odpravi iz Jesenic do Murske Sobote, kljub visokim cenam goriva.

icon-expand Juš in Zala že načrtujeta naslednjo skupno dogodivščino. FOTO: osebni arhiv

Dopust, ki kliče po nadaljevanju

Tudi na dopustu ne počivata povsem. Dneve zapolnjujeta s sprehodi, plavanjem, sončenjem in uživanjem ob dobrih koktajlih, vmes pa vedno najdeta čas še za ustvarjanje novih vsebin. Aktivnosti tako spretno prepletata z oddihom, kar jima najbolj ustreza. A kot pravi v šali, ju tak tempo hitro pripelje do novih idej. "Na koncu pa že planirava naslednji dopust, ker sem iskreno od tega že malo utrujen in je čas za novega," pove z nasmehom.

icon-expand Tudi ob kavi ni ostal neopažen, na kozarcu ga je pričakal napis “najači TikToker Jush”. FOTO: osebni arhiv

V spodnjem videu na Juševem TikToku si lahko ogledate utrinke z njunega dopusta, na njegovem profilu pa vas čaka še veliko več posnetkov njunega skupnega oddiha.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

