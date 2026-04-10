Ekskluzivno: Kaj se skriva za nasmehom Kaje Casar po finalu šova?

Pot do iskrene ljubezni

Kaja je v šov vstopila z iskrenimi nameni, brez pretvarjanja, in je skozi celotno sezono sledila svojim čustvom. Priznava, da ni igrala in da ni želela ustvarjati vtisa, da ji ni mar. "Vedno sem povedala dekletom, da mi je težko, ko gre druga na zmenek z njim. Tega nisem nikoli skrivala." Se je pa dobro zavedala, v kakšen šov je vstopila.

Preberi še To je Kaja povedala o odnosu z Nušo

Čeprav so se v vili odvijale napetosti in rivalstva med dekleti, je Kaja ostala osredotočena na svoj odnos z Karlom, črpala je samozavest in potrditev iz njegovih gest in besed. "Pa iskreno nisem podvomila, ker sem skozi cel šov imela dovolj potrditve od njega. Nekakšna varnost je bila, čeprav seveda ne moreš biti povsem stoodstotno prepričan - tu in tam ti misli vseeno uidejo in se sprašuješ, ali bi morda kakšno stvar lahko izboljšala."

Kaja in Karlo

Preberi še Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone

Finalna epizoda in podelitev zadnje vrtnice

Vrhunec finala je bil trenutek podelitve zadnje vrtnice. Slovenka Kaja je bila Karlova favoritinja skozi celoten šov, in medtem ko so druga dekleta napeto spremljala dogajanje, je Karlo jasno pokazal, kdo je njegovo srce že od začetka. "Zaljubil sem se in resnično uživam v tem trenutku," je Karlo povedal, preden je zadnjo vrtnico izročil Kaji.

Karlo in Kaja

Kaja je bila ob tem trenutku vidno ganjena. Njena čustva so se izrazila v iskrenem nasmehu, objemu in prvem poljubu, ki je simboliziral začetek njune zveze zunaj šova. Povedala mu je: "S tabo mi je bilo vedno zelo lepo. Komaj čakam, da nadaljujeva najino zgodbo - lahko se tudi kdaj malo spreva."

Zadnjo epizodo si lahko ogledate na VOYO!

V šov je vstopila povsem brez pričakovanj

Karlo je Kajo izbral med vsemi dekleti, kar je za slovensko gledalko pomenilo uresničitev sanj. "Verjela sem, da lahko spoznaš nekoga zase, drugače se ne bi zdaj odločila za šov. Sploh pa nisem pričakovala, da se bo kaj res zgodilo. Pred šovom sem si rekla, da si ne želim biti razočarana, zato raje nisem imela nobenih pričakovanj. In na koncu sem bila res presenečena na najboljši možen način." Karlo namreč ni bil čustveno povezan le s Kajo. Skozi celoten šov se je zelo povezal tudi s Heleno. Napetost se je stopnjevala proti finalu, saj ni bilo jasno, katero dekle bo na koncu osvojilo njegovo srce. Vsak trenutek je bil poln negotovosti, pogledi in dialogi pa so nakazovali, da bi se odločitev lahko obrnila v katerokoli smer. Šele podelitev zadnje vrtnice je razkrila, da je Karlo svoje srce na koncu dal Kaji.

Helena in Karlo

Preberi še Bosta Helena in Anastasia že nocoj izkoristili ključ?

Kako pa bi njun trenutni odnos s Karlom opisala v enem stavku? "Midva imava res tak odnos poln ljubezni. Dajmo reči."

Dopust na Tenerifih, selitev in skupno življenje v Zagrebu

Ko se snemanje konča, se za pare začne resnično življenje. Kaja in Karlo sta prvih nekaj dni preživela na skupnem dopustu, ki jima je omogočil, da se prilagodita vsakdanjemu življenju. "Na začetku sva malo pobegnila na krajši dopust, ker sem se jaz morala vrniti nazaj, tako da sva izkoristila za Tenerife." Nato je sledila selitev v Zagreb. Poleg tega Kaja priznava, da ji je bilo težko zapustiti Tenerife, kjer je ustvarila svoj dom in življenje kot inštruktorica surfanja, a se je veselila novega poglavja. "Bilo mi je težko iti iz Tenerifov, še posebej ko sem pakirala stvari. Zadnja dva dni sem se malo jokala, ker sem tam preživela tri, štiri leta in spoznala svoje prijatelje ter ustvarila svoje družabno življenje. Ampak sem vedela, kam grem in zakaj, zato sem bila iskreno srečna."

Preberi še Znana slovenska vplivnica: od počitnic do življenja na otoku Tenerife

Kaja pa je mnogo več kot samo zmagovalka šova

Kajina življenjska in karierna pot je razgibana in polna izkušenj, ki kažejo njeno vsestranskost. Od karatea, nogometa in fitnesa do surfanja in dela kot športna novinarka. Kaja je pokazala, da se ne boji izzivov in sprememb. "Imela sva se super. Poanta je za naju izpolnjena. Da sva ostala skupaj, se zaljubila, da sva srečna," nam je v ekskluzivnem intervjuju zaupal Karlo. Zdaj, ko Kaja in Karlo živita skupaj v Zagrebu, njuna zgodba kaže, da prava ljubezen ne pozna meja in da lahko iskrena čustva uspejo tudi v svetu, ki je poln napetosti, rivalstev in televizijskih kamer.

Zakaj je Karla zmotilo pretirano prijateljevanje v letošnji sezoni in kaj je o napetem vzdušju in odnosih v vili povedala Kaja? Kako bosta nadaljevala razmerje zdaj, ko je javno? Zakaj se Karlo ni naučil slovenščine? O tem in marsičem drugem je svežepečeni par odkrito spregovoril v POPkastu.