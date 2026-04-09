Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Karlo in Kaja
Intervju

Kaja in Karlo: "Ko bova imela otroke, bova pripovedovala o tem, kako sva se spoznala"

Manca Andolšek
09. 04. 2026 22.50
0

Vrhunska romantična zgodba se je zaključila, a občutki ostajajo sveži in močni. Slovenka Kaja Casar je postala zmagovalka pete sezone hrvaške različice šova Gospodin savršeni, kjer je očarala postavnega rokometaša Karla Godeca. Njuna pot do ljubezni je bila polna čustev, negotovosti in veselja, zdaj pa se življenje zares začenja: skupaj, v Zagrebu.

Kaja je v šov vstopila povsem brez pričakovanj

Kaja Casar, športnica, avanturistka in nekdanja finalistka slovenskega Sanjskega moškega, je v hrvaško različico šova vstopila kot samozavestna in empatična ženska, pripravljena na novo avanturo. Kljub temu je priznala, da ni želela imeti previsokih pričakovanj: "Verjela sem, da lahko spoznam nekoga zase, drugače sploh ne bi šla v šov. Ampak nisem želela biti razočarana, zato raje nisem pričakovala ničesar. Pa sem bila zdaj na koncu res presenečena, na najboljši možen način."

Večer sta zaključila s strastnim poljubom
Preberi še
Večer sta zaključila s strastnim poljubom

Karlo Godec, 26-letni hrvaški rokometaš, znan po disciplini in športnem načinu življenja, je med snemanjem pokazal tudi svojo čustveno plat: spontano, odprto in pripravljen na ljubezen. Zaupal nam je, da ni ravno takoj vedel, kako se bo odločil, a so ga vse poti vodile do Kaje: "Z njo je bil vsak dan znova potrditev, da je ona prava, da je pravzaprav najbolj varna in najboljša izbira."

Kaja in Karlo sta imela na vseh zmenkih ogromno kemije
Kaja in Karlo sta imela na vseh zmenkih ogromno kemijeFOTO: VOYO

Že med prvimi zmenki so se pojavile prve iskrice in nežni pogledi, ki so nakazovali, da se lahko med njima razvije nekaj resnega. A oba sta vedela, da bo pot do zadnje vrtnice vse prej kot lahka.

Simpatična Slovenka očarala postavnega rokometaša
Preberi še
Simpatična Slovenka očarala postavnega rokometaša

Karlo je Kaji med šovom uspešno brisal vse dvome

Skozi šov sta Kaja in Karlo razvijala zaupanje in prepoznavala skupne vrednote. Kaja je poudarila, da je bila njuna povezava vedno stabilna: "Nikoli nisem podvomila, ker sem ves šov imela dovolj potrditve od njega. Nekakšna varnost je bila, čeprav seveda ne moreš biti povsem stoodstotno prepričan - tu in tam ti misli vseeno uidejo in se sprašuješ, ali bi morda kakšno stvar lahko izboljšala."

Zaradi zahtevnosti šova, v katerem je bilo 30 deklet, je bila negotovost del vsakdana. Kaja pa je vedno čutila, da ima Karlo iskren interes in da je njen odnos z njim nekaj posebnega: "Zgodi se, ko najmanj pričakuješ." Karlo je medtem poudarjal, da ni šlo le za posamezne trenutke, ampak za celoten proces: "Bilo je več ključnih trenutkov. Z njo je bil vsak dan znova potrditev, da je ona prava."

Kaja in Karlo
Kaja in KarloFOTO: VOYO
Verjela sem, da lahko spoznam nekoga zase, drugače sploh ne bi šla v šov. Ampak nisem želela biti razočarana, zato raje nisem pričakovala ničesar. 

Finale pete sezone je bil napet do zadnje minute

Sanjski moški se je pred zaključkom odločil preživeti še en dan na samem s svojima izbrankama, da bi preveril, ali so vezi dovolj močne za življenje zunaj šova. V vili je medtem rasla napetost, saj so dekleta nestrpno čakala na vrnitev z zmenkov. Bolj ko se je bližala zaključna ceremonija, bolj se je zavedal, kako težko bo. "Katero koli dekle bom izbral, bo druga prizadeta, česar si nikakor ne želim. Šele zdaj se zavedam, kako težka je ta odločitev," je priznal Karlo, ko se je odločal med Kajo in Heleno.

Kviz: Preverite, kateri sanjski moški je pravi za vas
Preberi še
Kviz: Preverite, kateri sanjski moški je pravi za vas

"Ob tebi se počutim neverjetno. Zelo si mi všeč. In ko sem ti rekel, da se še nikoli nisva sprla in da bi se enkrat morala, se bova zagotovo. Ampak ne zdaj, za to bo še čas. Zadnja vrtnica brez dvoma pripada tebi," je Kaji povedal Karlo in ji podaril zadnjo vrtnico sezone. Kaja mu je odgovorila: "S tabo mi je bilo vedno zelo lepo. Komaj čakam, da nadaljujeva najino zgodbo."

Karlo in Kaja
Karlo in KajaFOTO: VOYO

"Zaljubil sem se in resnično uživam v tem trenutku," je po svoji odločitvi priznal Karlo. Ob obisku naše redakcije je svojo odločitev komentiral preprosto in iskreno: "Po mojem mnenju je bilo zelo pomembno, da je bila pripravljena narediti večji korak, preseliti se zaradi mene. Če bom nekoga izbral, bom seveda prej izbral nekoga, ki je pripravljen preseliti se zaradi mene."

Občutki ob ogledu epizod so dobri, ker sva vseeno ostala skupaj. Imava vse realno dokumentirano, kako sva se spoznala. 

Čas za prve korake v resničnem svetu

Ko so kamere ugasnile, sta Kaja in Karlo končno zaživela kot vsakdanji par. Prvi tedni so bili polni sproščenosti, a tudi prvih izzivov: "Spala sva do dveh popoldan, mogoče celo več. Na začetku sva pobegnila na krajši dopust, ker sem se jaz morala vrniti nazaj. Tako da sva čas izkoristila za Tenerife."

Nato je sledila selitev v Zagreb. Kaja je odhajanje s tropskega otoka opisala čustveno: "Bilo mi je težko oditi s Tenerifov, še posebej ko sem pakirala stvari. Zadnja dva dni sem se malo jokala, ker sem tam preživela tri, štiri leta in spoznala svoje prijatelje ter ustvarila svoje družabno življenje. Ampak sem vedela, kam grem in zakaj, zato sem bila iskreno srečna."

Kaja Casar na otoku Tenerife
Kaja Casar na otoku TenerifeFOTO: Osebni arhiv Kaje Casar
Znana slovenska vplivnica: od počitnic do življenja na otoku Tenerife
Preberi še
Znana slovenska vplivnica: od počitnic do življenja na otoku Tenerife

Zdaj živita skupaj v Zagrebu, kjer gradita dom in življenje, polno ljubezni in spontanosti. Zaupala sta nam, da sta skupaj gledala vse epizode šova. "Občutki ob ogledu so dobri, zato, ker sva vseeno ostala skupaj. Imava vse realno dokumentirano, kako sva se spoznala. Pa hecala sva se enkrat na začetku, da ko bova imela otroke, bova lahko rekla, da sva se tako spoznala."

Da mislita resno, pa dokazuje tudi to, da se jima je v prve pol leta zveze pridružil že prvi družinski član: kužek Mile.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Danes sta Kaja in Karlo torej srečno skupaj. Njuna zgodba je navdih za vse, ki verjamejo, da prava ljubezen obstaja in da se včasih najbolj dragocene stvari zgodijo, ko jih najmanj pričakuješ.

Intervju

Melani Mekicar: 'Nikomur na začetku ni lahko'

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1640