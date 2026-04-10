Karlo o trenutku, ko je vedel, da je Kaja tista prava zanj

Odločitev, ki ni prišla čez noč

Karlo odkrito priznava, da njegova končna odločitev ni bila rezultat enega samega trenutka ali nenadnega razsvetljenja. Ravno nasprotno. Šlo je za proces, ki je zahteval čas in razmislek."Nisem tako hitro vedel, da je ona prava zame. Ampak bolj ko je čas mineval, bolj sem bil prepričan v to odločitev."

Skozi dneve in skupne trenutke je postopoma začel opažati, kaj mu zares pomeni in ob kom se počuti najbolj pristno. "Bilo je več ključnih trenutkov, ne morem izpostaviti samo enega. Z njo je bil vsak dan znova potrditev, da je ona prava, da je pravzaprav najbolj varna in najboljša izbira, in da je to dekle, kakršnega bi si želel imeti." Prav ta občutek varnosti in iskrenosti je bil na koncu odločilen.

Z njo je bil vsak dan znova potrditev, da je ona prava in da je to dekle, kakršnega bi si želel imeti.

Ljubezen pred kamerami ni vedno takšna, kot se zdi

Gledalci pogosto vidijo le del zgodbe: tiste najbolj dramatične in čustveno nabite trenutke. V resnici pa je izkušnja veliko bolj kompleksna, kar poudarja tudi Karlo. Ves čas je namreč gradil odnose z več dekleti, kar zahteva posebno čustveno ravnotežje. "Midva sva razvijala odnos z 28 dekleti in v redu je, da so tudi nekatera dekleta gradila odnos z obema. To so lahko tudi prijateljski odnosi. Ljudje pogosto ne razumejo, da so lahko ta čustva tudi prijateljska. Ko rečejo, da si razvil neka čustva, je to lahko čisto normalno." S tem je želel razbiti stereotipe o tem, da so vsa čustva v takšnih šovih nujno romantična.

Obenem priznava, da ga je izkušnja tudi osebno presenetila. V šov je vstopil z določenimi dvomi, celo prepričanjem, da stvari niso povsem pristne, a se je hitro izkazalo drugače. Čustva so bila resnična, intenzivna in včasih tudi zelo zahtevna. Ravno zato je bila njegova končna odločitev še toliko težja.

Zakaj je bila Kaja drugačna?

Že od začetka je bilo jasno, da ima odnos med Karlom in Kajo posebno dinamiko. Njuna energija, sproščenost in medsebojna privlačnost so izstopale, gledalci pa so lahko spremljali, kako se je njuna zgodba razvijala iz epizode v epizodo. A poleg kemije je bila za Karla ključna tudi realna slika prihodnosti. Ko smo ga vprašali, ali je na njegovo odločitev vplivalo tudi to, da je bila pripravljena narediti velik korak in se preseliti iz sanjskih Tenerifov, je odgovoril zelo neposredno: "Po mojem mnenju je bilo to zelo pomembno. Če bom nekoga izbral, bom seveda prej izbral nekoga, ki je pripravljen se preseliti zaradi mene, saj sem jasno povedal, da iz Zagreba ne nameravam več oditi." Kaja se je namreč takoj po šovu preselila h Karlu v Zagreb, kjer živita še danes. Ta pripravljenost na skupno življenje zunaj šova je bila eden od ključnih elementov, ki so njegovo odločitev še utrdili. Ljubezen namreč po njegovem mnenju ne obstaja le v trenutku, temveč tudi v pripravljenosti na skupno prihodnost, kar pa je v šovu velikokrat poudarila tudi Kaja.

Poanta na koncu je izpolnjena. Ostala sva skupaj, se res zaljubila in sva srečna.

Po šovu: ljubezen, ki je ostala

Ko so kamere ugasnile, se je za mnoge zgodbe vse končalo, a ne za Karla in Kajo. Njuna pot se je nadaljevala tudi po šovu, brez reflektorjev in pritiskov javnosti, kar je bil pravi test njune povezanosti. Danes Karlo o tem govori z vidnim zadovoljstvom in občutkom, da se je vse izšlo točno tako, kot se je moralo. "Poanta na koncu je izpolnjena. Ostala sva skupaj, se res zaljubila in sva srečna. Tako da sem zelo zadovoljen s tem, kar se je dogajalo v šovu, po njem, in mislim, da se je na koncu vse dobro končalo." Njegova zgodba tako dokazuje, da tudi v svetu resničnostnih šovov lahko nastane nekaj resničnega. In prav to, iskrena, preprosta in vztrajna ljubezen, je tisto, kar daje celotni izkušnji pravi pomen.

Zakaj je Karla zmotilo pretirano prijateljevanje v letošnji sezoni in kaj je o napetem vzdušju in odnosih v vili povedala Kaja? Kako bosta nadaljevala razmerje zdaj, ko je javno? Zakaj se Karlo ni naučil slovenščine? O tem in marsičem drugem je svežepečeni par odkrito spregovoril v POPkastu.

