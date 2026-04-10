Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Karlo Godec, Sanjski moški Hrvaške
Intervju

Karlo o trenutku, ko je vedel, da je Kaja tista prava zanj

Manca Andolšek
10. 04. 2026 15.20
0

Po zaključku pete sezone šova Gospodin Savršeni smo imeli priložnost, da se pogovorimo s sanjskim moškim Hrvaške, Karlom Godcem. Njegova pot skozi šov je bila vse prej kot enostavna: polna čustev, nepričakovanih preobratov in odločitev, ki jih ni bilo lahko sprejeti. V pogovoru nam je brez zadržkov razkril, kako je doživljal celoten proces, kako težko je bilo usklajevati čustva do več deklet hkrati in kako je na koncu sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje. Danes svojo izkušnjo vidi kot nekaj izjemno intenzivnega, a hkrati vrednega. Predvsem zato, ker se je zaključila z ljubeznijo, ki jo danes živi s Slovenko Kajo Casar.

Odločitev, ki ni prišla čez noč

Karlo odkrito priznava, da njegova končna odločitev ni bila rezultat enega samega trenutka ali nenadnega razsvetljenja. Ravno nasprotno. Šlo je za proces, ki je zahteval čas in razmislek."Nisem tako hitro vedel, da je ona prava zame. Ampak bolj ko je čas mineval, bolj sem bil prepričan v to odločitev."

Večer sta zaključila s strastnim poljubom
Preberi še
Skozi dneve in skupne trenutke je postopoma začel opažati, kaj mu zares pomeni in ob kom se počuti najbolj pristno. "Bilo je več ključnih trenutkov, ne morem izpostaviti samo enega. Z njo je bil vsak dan znova potrditev, da je ona prava, da je pravzaprav najbolj varna in najboljša izbira, in da je to dekle, kakršnega bi si želel imeti." Prav ta občutek varnosti in iskrenosti je bil na koncu odločilen.

Kaja in Karlo
Kaja in KarloFOTO: VOYO

Ljubezen pred kamerami ni vedno takšna, kot se zdi

Gledalci pogosto vidijo le del zgodbe: tiste najbolj dramatične in čustveno nabite trenutke. V resnici pa je izkušnja veliko bolj kompleksna, kar poudarja tudi Karlo. Ves čas je namreč gradil odnose z več dekleti, kar zahteva posebno čustveno ravnotežje.

"Midva sva razvijala odnos z 28 dekleti in v redu je, da so tudi nekatera dekleta gradila odnos z obema. To so lahko tudi prijateljski odnosi. Ljudje pogosto ne razumejo, da so lahko ta čustva tudi prijateljska. Ko rečejo, da si razvil neka čustva, je to lahko čisto normalno." S tem je želel razbiti stereotipe o tem, da so vsa čustva v takšnih šovih nujno romantična.

Karlo je v šovu stkal tesne vezi tudi z drugouvrščeno, Heleno
Karlo je v šovu stkal tesne vezi tudi z drugouvrščeno, HelenoFOTO: VOYO

Obenem priznava, da ga je izkušnja tudi osebno presenetila. V šov je vstopil z določenimi dvomi, celo prepričanjem, da stvari niso povsem pristne, a se je hitro izkazalo drugače. Čustva so bila resnična, intenzivna in včasih tudi zelo zahtevna. Ravno zato je bila njegova končna odločitev še toliko težja.

Ta hrvaški rokometaš išče pravo ljubezen
Preberi še
Zakaj je bila Kaja drugačna?

Že od začetka je bilo jasno, da ima odnos med Karlom in Kajo posebno dinamiko. Njuna energija, sproščenost in medsebojna privlačnost so izstopale, gledalci pa so lahko spremljali, kako se je njuna zgodba razvijala iz epizode v epizodo.

A poleg kemije je bila za Karla ključna tudi realna slika prihodnosti. Ko smo ga vprašali, ali je na njegovo odločitev vplivalo tudi to, da je bila pripravljena narediti velik korak in se preseliti iz sanjskih Tenerifov, je odgovoril zelo neposredno: "Po mojem mnenju je bilo to zelo pomembno. Če bom nekoga izbral, bom seveda prej izbral nekoga, ki je pripravljen se preseliti zaradi mene, saj sem jasno povedal, da iz Zagreba ne nameravam več oditi." Kaja se je namreč takoj po šovu preselila h Karlu v Zagreb, kjer živita še danes.

Ta pripravljenost na skupno življenje zunaj šova je bila eden od ključnih elementov, ki so njegovo odločitev še utrdili. Ljubezen namreč po njegovem mnenju ne obstaja le v trenutku, temveč tudi v pripravljenosti na skupno prihodnost, kar pa je v šovu velikokrat poudarila tudi Kaja.

Karlo in Kaja
Karlo in KajaFOTO: VOYO
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Preberi še
Po šovu: ljubezen, ki je ostala

Ko so kamere ugasnile, se je za mnoge zgodbe vse končalo, a ne za Karla in Kajo. Njuna pot se je nadaljevala tudi po šovu, brez reflektorjev in pritiskov javnosti, kar je bil pravi test njune povezanosti.

Danes Karlo o tem govori z vidnim zadovoljstvom in občutkom, da se je vse izšlo točno tako, kot se je moralo. "Poanta na koncu je izpolnjena. Ostala sva skupaj, se res zaljubila in sva srečna. Tako da sem zelo zadovoljen s tem, kar se je dogajalo v šovu, po njem, in mislim, da se je na koncu vse dobro končalo."

Njegova zgodba tako dokazuje, da tudi v svetu resničnostnih šovov lahko nastane nekaj resničnega. In prav to, iskrena, preprosta in vztrajna ljubezen, je tisto, kar daje celotni izkušnji pravi pomen.

Zakaj je Karla zmotilo pretirano prijateljevanje v letošnji sezoni in kaj je o napetem vzdušju in odnosih v vili povedala Kaja? Kako bosta nadaljevala razmerje zdaj, ko je javno? Zakaj se Karlo ni naučil slovenščine? O tem in marsičem drugem je svežepečeni par odkrito spregovoril v POPkastu.

Karlo Godec in Kaja Casar
Karlo Godec in Kaja CasarFOTO: Aljoša Kravanja

Intervju

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1640