Gregor Merdaus: "Moj cilj je zmaga"

27-letni Gregor Merdaus v šov vstopa samozavestno in odločno. Pravi, da ima s kmetovanjem že kar nekaj praktičnih izkušenj, teoretičnega znanja pa nekoliko manj. Kljub temu verjame, da mu bosta delavnost in pripravljenost na učenje prinesli prednost pred sotekmovalci. Na vprašanje, kako bi se opisal v treh besedah, odgovori: "Priden, pošten in prijazen."
Zaveda se, da življenje s številnimi neznanci ne bo enostavno: "Živeti s toliko neznanci bo zame nova izkušnja in zagotovo ne bo lahko." V konfliktnih situacijah priznava, da zna biti tudi precej trmast, a pravi, da bo sproti videl, kako se bo odzival. Med večjimi novostmi ga čaka tudi spanje v hlevu, kar bo zanj povsem nova izkušnja, a poudarja, da je prilagodljiv in pripravljen na izzive.
Gledalci lahko po njegovih besedah od njega pričakujejo predvsem eno – zmago. Strategijo namerava graditi na učenju in pridobivanju še več praktičnega znanja o kmečkih opravilih in delu na kmetiji. "Zaenkrat me nič ne skrbi," pravi samozavestno. Veseli pa se tudi novih poznanstev in druženja z drugimi tekmovalci, saj verjame, da bo to posebna življenjska izkušnja.
Je tudi ponosen oče mlajše hčerke in sina, ki zanj močno navijata. Zaupal nam je, kaj bo med bivanjem na Kmetiji najbolj pogrešal ter kakšen zgled želi biti svojima otrokoma.
Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi?
