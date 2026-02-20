Zadovoljna.si
Gregor Merdaus
Intervju

Gregor Merdaus: "Moj cilj je zmaga"

M.S.
20. 02. 2026 12.02
0

27-letni Gregor Merdaus je na Kmetiji že pokazal, da rad poprime za fizična dela in z veseljem pomaga drugim. V šov je vstopil zelo samozavestno, saj je prepričan, da bo zmaga njegova. Pred vstopom je dejal, da ga praktično nič ne skrbi, ker je pripravljen na vse izzive in je izjemno delaven. Zastavili smo mu nekaj kratkih vprašanj, da ga še bolje spoznamo.

27-letni Gregor Merdaus v šov vstopa samozavestno in odločno. Pravi, da ima s kmetovanjem že kar nekaj praktičnih izkušenj, teoretičnega znanja pa nekoliko manj. Kljub temu verjame, da mu bosta delavnost in pripravljenost na učenje prinesli prednost pred sotekmovalci. Na vprašanje, kako bi se opisal v treh besedah, odgovori: "Priden, pošten in prijazen."

Gregor Merdaus
Gregor Merdaus FOTO: POP TV
Alenka Weiss: "Bila bom to, kar sem"
Alenka Weiss: "Bila bom to, kar sem"

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Zaveda se, da življenje s številnimi neznanci ne bo enostavno: "Živeti s toliko neznanci bo zame nova izkušnja in zagotovo ne bo lahko." V konfliktnih situacijah priznava, da zna biti tudi precej trmast, a pravi, da bo sproti videl, kako se bo odzival. Med večjimi novostmi ga čaka tudi spanje v hlevu, kar bo zanj povsem nova izkušnja, a poudarja, da je prilagodljiv in pripravljen na izzive.

Gregor Merdaus
Gregor MerdausFOTO: Zadovoljna.si
Ema Dragišić razkrila, česa se v šovu najbolj boji
Ema Dragišić razkrila, česa se v šovu najbolj boji

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Gledalci lahko po njegovih besedah od njega pričakujejo predvsem eno – zmago. Strategijo namerava graditi na učenju in pridobivanju še več praktičnega znanja o kmečkih opravilih in delu na kmetiji. "Zaenkrat me nič ne skrbi," pravi samozavestno. Veseli pa se tudi novih poznanstev in druženja z drugimi tekmovalci, saj verjame, da bo to posebna življenjska izkušnja.

Gregor Merdaus
Gregor MerdausFOTO: POP TV

Je tudi ponosen oče mlajše hčerke in sina, ki zanj močno navijata. Zaupal nam je, kaj bo med bivanjem na Kmetiji najbolj pogrešal ter kakšen zgled želi biti svojima otrokoma.

Gregor Merdaus: "Najbolj bom pogrešal igranje z otrokoma"
Gregor Merdaus: "Najbolj bom pogrešal igranje z otrokoma"

Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez udobja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije.

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi?

La Toya bo na Kmetiji pripravila pravi 'fashion week'
La Toya bo na Kmetiji pripravila pravi 'fashion week'

Če vas zanima, kakšen je Gregor v resnici, vas na 24ur.com čaka daljši in še bolj oseben intervju z njim.

Gregor Merdaus Kmetija resničnostni šov POP TV intervju oddaje VOYO
Intervju

Spoznajte dvojčka Žana in Jana iz Kmetije

KOMENTARJI (0)

