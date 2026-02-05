Zadovoljna.si
Intervju

Lana Pečnik: "Sem velika konkurenca"

M.S.
10. 02. 2026 10.30
0

V prvem tednu Kmetije se je Lana Pečnik hitro znašla v središču pozornosti zaradi konfliktov, ki so se med njo in Nušo Šebjanič začeli že pred vstopom v tekmovanje. Spoznali smo jo kot močno in samozavestno žensko, ki stoji za svojimi prepričanji in se ne pusti ukloniti. Pred vstopom na posestvo smo z Lano poklepetali in ji zastavili nekaj kratkih vprašanj, da jo bolje spoznamo.

27-letna Lana Pečnik si je že dolgo želela, da bi se preizkusila v enem izmed resničnostnih šovov. Izzivov na Kmetiji se zelo veseli, prav tako vsega dela, ki jo čaka, nekoliko manj navdušenja pa kaže ob misli na areno.

Lana Pečnik
Lana PečnikFOTO: POP TV

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Kako bi se opisala s tremi besedami?

"Pogumna, odločna in zabavna."

Kaj lahko gledalci pričakujejo od tebe v Kmetiji?

"Gledalci lahko od mene pričakujejo šov in ogromno smeha, saj ves čas mečem kakšne fore in se rada hecam. Najbolj bi si želela v hišo prinesti pozitivno energijo. Seveda pa lahko pričakujejo tudi kakšno impulzivnost in konflikt."

Kmetija
KmetijaFOTO: POP TV
Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Kakšno strategijo boš imela v tekmovanju?

"Ko pridem v hišo, se bom poskušala razumeti s čim več ljudmi, saj sem opazila, da na začetku pogosto izpadejo tisti, ki se ne povežejo z večino. Po drugi strani pa bom nekaj znanja in veščin sprva skrivala, da se ne izve prehitro, da sem lahko velika konkurenca."

V spodnjem videoposnetku si lahko ogledate celoten intervju s simpatično Lano.

Kmetija Lana Pečnik resničnostni šov intervju tekmovanje ODDAJE POP TV
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"

Oddaje

Podelitev vrtnic, ki bo spremenila čisto vse

