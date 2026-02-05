Lana Pečnik: "Sem velika konkurenca"

27-letna Lana Pečnik si je že dolgo želela, da bi se preizkusila v enem izmed resničnostnih šovov. Izzivov na Kmetiji se zelo veseli, prav tako vsega dela, ki jo čaka, nekoliko manj navdušenja pa kaže ob misli na areno.

Kako bi se opisala s tremi besedami?

"Pogumna, odločna in zabavna."

Kaj lahko gledalci pričakujejo od tebe v Kmetiji?

"Gledalci lahko od mene pričakujejo šov in ogromno smeha, saj ves čas mečem kakšne fore in se rada hecam. Najbolj bi si želela v hišo prinesti pozitivno energijo. Seveda pa lahko pričakujejo tudi kakšno impulzivnost in konflikt."

Kakšno strategijo boš imela v tekmovanju?

"Ko pridem v hišo, se bom poskušala razumeti s čim več ljudmi, saj sem opazila, da na začetku pogosto izpadejo tisti, ki se ne povežejo z večino. Po drugi strani pa bom nekaj znanja in veščin sprva skrivala, da se ne izve prehitro, da sem lahko velika konkurenca."

V spodnjem videoposnetku si lahko ogledate celoten intervju s simpatično Lano.