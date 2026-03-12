Zadovoljna.si
Katero supermoč bi izbrali tekmovalci Kmetije?

M.S.
12. 03. 2026 04.00
0

Življenje na Kmetiji ni vedno preprosto, zato smo tekmovalce vprašali, katera supermoč bi jim najbolj prav prišla. Nekateri bi si izbrali več moči, drugi nevidnost, spet tretji pa kaj povsem nepričakovanega.

Življenje na Kmetiji ni vedno preprosto, zato smo tekmovalce vprašali, katera supermoč bi jim najbolj prav prišla. Na vprašanje so nam odgovorili La Toya, Carmen, Ema, Dejan, Franc in Alenka. Njihovi odgovori so bili zelo zanimivi, najdete pa jih v spodnjem videoposnetku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Na POP TV spremljajte novo sezono Kmetije od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO. Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Glasujte v anketi spodaj in izberite svojega favorita!

Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?
Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?

Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez udobja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kmetija supermoči tekmovalci resničnostni šov la toya carmen dejan ema alenka
Intervju

Jan Zore o novi simpatiji na Kmetiji: "Nikakor."

