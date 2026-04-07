Žiga Florjan Sedevčič
Intervju

Žiga Florjan Sedevčič: 'Vedno se je vredno boriti za pravico'

M.S.
07. 04. 2026 21.00
0

Kmetijo je po napetem dvoboju zapustil Žiga Florjan Sedevčič, eden bolj izstopajočih tekmovalcev letošnje sezone. S svojim načinom razmišljanja in neposrednim izražanjem je pogosto dvigoval prah in marsikomu stopil na živce, a za njegovimi besedami so se skrivale premišljene ideje in jasna stališča. Žiga namreč stoji za tem, kar pove, in tega ni skrival niti pred kamerami. Z njim smo se pogovarjali o njegovi izkušnji na Kmetiji, odnosih, odločitvah in potezah, ki so zaznamovale njegovo pot v šovu.

Po odhodu iz Kmetije se je Žiga Florjan Sedevčič ozrl nazaj na svojo pot v šovu, ki jo je zaznamoval tudi čustven dvoboj v areni proti svojemu dobremu prijatelju Dejanu. Trenutek opisuje kot poseben in poln spoštovanja. Čeprav sta bila na nasprotnih straneh, poudarja, da je šlo za iskreno, skoraj bratsko borbo, kjer ni bilo prostora za zamere.

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Ko danes razmišlja o areni, priznava, da je nase ponosen. Ob ponovnem ogledu je videl, da ni popuščal in da je kljub zahtevnim okoliščinam dal vse od sebe. Prav to mu danes največ pomeni. Svojo pot v Kmetiji opisuje kot iskreno, morda celo preveč razgaljeno. Sam pravi, da je kdaj pokazal več sebe, kot bi bilo morda smiselno.

Njegov način razmišljanja in izražanja je bil po njegovem mnenju lahko za nekatere prezahteven, saj v tistem okolju ne razmišljaš o tem, kako te bo razumelo občinstvo. Ob tem dodaja, da se je morda kdo tudi našel v njegovih besedah ali jih razumel drugače, saj "če razmišljaš preveč, boli". Če bi imel priložnost še enkrat vstopiti v igro, svojega bistva ne bi spreminjal, bi pa svoje misli verjetno izražal bolj preprosto in dostopno širšemu krogu ljudi.

Napeti odnosi, taktike in nepričakovani preobrati zaznamujejo novo sezono Kmetije. Franc je trenutno na vrhu priljubljenosti. Zavezništva se krhajo, odnosi postajajo vse bolj napeti, nekateri tekmovalci prijetno presenetijo, drugi pa razočarajo. Prav zato ni nujno, da bi danes glasovali enako kot pred nekaj tedni. Glasujte za svojega favorita.

Njegova podpora med preostalimi tekmovalci ostaja jasna. Navija za Gregorja in Pio. To povezanost opisuje kot nekaj pristnega, kar je nastalo že v hlevu in se ohranilo do danes. Veliko pozornosti je v zadnjem tednu pritegnila tudi njihova odločitev za sabotažo naloge, ki je v javnosti sprožila različne odzive. Sam ob tem ostaja miren in odločen, saj svoje poteze ne obžaluje.

Žiga Florjan Sedevčič
Žiga Florjan SedevčičFOTO: Bibaleze.si
Pojasnjuje, da je bila sabotaža premišljena in večplastna, namenjena tako zmedi med sotekmovalci kot tudi širšemu sporočilu. Želeli so opozoriti na vlogo kmeta tedna in izpostaviti, da mora ta aktivno prispevati, ne pa zgolj opazovati. Kot pravi, so želeli jasno pokazati, da "kmet tedna je tisti, ki dela, ne ki leži".

Čeprav ga je ta pot na koncu pripeljala do arene in izpada, verjame, da je bila odločitev pravilna. Trdno stoji za svojim prepričanjem, da se je vedno vredno boriti za pravico in resnico, tudi če to prinese posledice. Sam pravi, da takšne odločitve včasih tudi nekaj stanejo, a jih kljub temu ne bi spreminjal. Na svoj izpad gleda kot na logičen razplet dogodkov. Kmetijo tako zapušča brez obžalovanja, predvsem pa z občutkom, da je ostal zvest samemu sebi.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
