La Toya Lopez: 'Ženska vidi v ženski konkurenco'

V areni smo opazili, da so se nekateri posmihovali, ko je Mikič komentiral tvojo izbiro vrvi in dodal, da si v tem dobra. Aleksandra pa je nato izjavila, da si si sama kriva, ker se izpostavljaš, ter omenila, da se kažeš in provociraš. Kako gledaš na takšne izjave?

"Ja, so what. Saj dobro vlečem. Mene se take izjave sploh ne dotaknejo. Taka kritika mi pomeni, kot da sploh ni bila izrečena. Kul mi je, da govorijo o meni. Jaz sem samozavestna in kaj, če vlečem tisto vrv. Jaz vem, kaj je s tem mislil Igor. Ja, dobra sem v tem in kaj zdaj. To, kar je rekla Aleksandra. Jaz sem lepa ženska. Vsi moški tam so hoteli, da migam z ritjo in joški. Zakaj bi sedela v kotu, nesrečna in osamljena, če sem lahko v ospredju. Jaz sem taka, zabavna. Zakaj se ne bi kazala ljudem. Aleksandra tega ne more narediti, ker ni tak tip ženske in zato je rekla, da sem si sama kriva. Jaz nisem nič kriva. Jaz sem taka, kot sem."

Franc ti je večkrat očital, da si lena. Kako si doživljala njegove komentarje?

"Res sem lena. Ta kmetija je bila težka. Jaz sem pustila, da drugi delajo. Nisem lena v mojem privat življenju, ampak tam res nisem nič znala. Jaz sem bila na vrtu, pomivala posodo, take normalne stvari. Ampak to je bila kar težka kmetija. Ko so bile naloge, sem bila zraven. Mogoče me oni niso pohvalili, ampak jaz sem delala zraven. Franc je bil nepošten. On je bil proti meni, ker sem La Toya, ker je že moje ime zanj nekaj ekstra. Ampak mi ni dal šanse, da me spozna."

V nekem trenutku se je Franc precej spravil nate, še posebej v areni. Kako si se takrat počutila?

"Jaz sem se počutila slabo, ker mi je nekaj hotel ukazovati. Enkrat mi je rekel, da se ne smem tuširati. In potem mi je po nekaj dneh brez tuša rekel, da se ob tej uri ne smem tuširati. Ma kdo je sploh Franc, da bo meni govoril, kdaj naj grem pod tuš in kdaj ne. Kdo je sploh on, da meni ukazuje. Meni v privat življenju noben ne govori, kaj naj delam, kaj šele, da mi bo en Franc govoril. Zdaj ga sploh ne bi pogledala."

Kaj se je dogajalo med tabo, Emo in Janom?

"Jaz sem bila Janu všeč, Emi je bil pa Jan všeč. Jan je bil srčkan, ampak jaz sem bila malo zadržana glede tega. Nisem hotla bit z njim, ker če bi hotla, bi že bila. On me je pa čakal celo noč. Ema pa se je čisto zagledala vanj in ga ni več spustila izpred oči. Potem je imela te scene, da je spala pred hišo, ker je gledala, da ne bi bil z La Toyo. Ona je čutila, da sem mu všeč. Bil je pravi dramatični trikotnik med nami, ampak če bi jaz hotla skenslat Emo, bi jo. To je najmanjši problem. Jan je mene čakal in zato, ker nisem bila z njim, par dni ni hotel z mano govoriti. Šel je kar mimo mene in me sploh ni hotel pogledati. Veš, kako je meni bilo bed. Rekla sem mu sorry, da nisem prišla tisto noč. Rekel mi je, da se ne rabim opravičevati, ampak me ni več pogledal. Bilo je toliko stvari, ki jih gledalci sploh ne vejo. Meni je bilo prav nerodno. Sej vem, da sem zgrešila, ampak ne mi s takimi."

Bi rekla, da so te sotekmovalci napačno ocenili?

"Ja, so me ocenili za nesposobno osebo. Jaz pa sem notri opazila, da so se vsi pred mano delali pametne, kot da že vse vejo, ker so nekateri bili že na kmetiji. Ampak čakaj, vi tega ne živite v realnem življenju. Nisem razumela. Oni so govorili, kako vse vejo. Vedno, ko so prišli do mene, so rekli, da oni vse obvladajo. Ma kako vi obvladate, če doma nič od tega ne delate. Hoteli so mi reči, da nimam pojma. Kdo je to rekel."

Če bi lahko zavrtela čas nazaj, bi kaj naredila drugače?

"Jaz bi vse spremenila. Spremenila bi to, da bi držala z Igorjem že od štarta. Zlati oreh sem dala napačni osebi. Vsi delamo napake. Ne vem, komu bi ga dala. Takrat mi je bila Pia simpatična. Z Igorjem bi držala. Tudi če bi bila z Janom in Igorjem, bi sigurno prišla v top 5 ali finale. Punce me verjetno ne bi mogle zaščititi. Moški bi mi bili bolj predani."

Kdo ti je v šovu nudil največ podpore?

"Ne, jaz nisem imela nobenega. Vsi so bili do mene prijazni, ampak čutila sem, da vsi gledajo taktično. Vsi so bili tekmovalni. Jaz nisem imela nikogar, da bi mi stal ob strani."

Zakaj po tvojem mnenju ženske pogosteje stopijo na stran moških, namesto da bi podpirale druga drugo?

"Ženska vidi v ženski konkurenco. Ženska ne bo pomagala lepi ženski. Rekla bom, da sem opazna. Jaz moram ponavadi drugim pomagati, zato ker se one počutijo ogrožene. In kaj bo ona meni pomagala. Lepi ženski težko kaj privoščijo. Najraje bi videli, da ji gre slabo, tako v realnem življenju kot v kmetiji. Punce gredo raje k fantom, ker se tam počutijo bolj zaščitene."

Napeti odnosi, taktike in nepričakovani preobrati zaznamujejo novo sezono Kmetije. Franc je trenutno na vrhu priljubljenosti. Bo morda prav njegov odnos do La Toye vplival na to, kako bodo gledalci glasovali v prihodnje? Zavezništva se krhajo, odnosi postajajo vse bolj napeti, nekateri tekmovalci prijetno presenetijo, drugi pa razočarajo.