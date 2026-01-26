Zadovoljna.si
La Toya bo na Kmetiji pripravila pravi 'fashion week'

Miran Stepan
26. 01. 2026 16.05
2

V ponedeljek, 2. februarja, ob 20. uri se začenja 12. sezona Kmetije. Letošnja sezona prinaša pestro druščino tekmovalcev in presenečenje, saj se v šov vrača ikonična La Toya Lopez. Pred vstopom na posestvo smo ji zastavili nekaj vprašanj, da preverimo, kako pripravljena je na kmečko avanturo.

La Toya se po letih znova vrača v resničnostni šov Kmetija, v tekmovanje pa vstopa samozavestno, dobro pripravljena in z jasnim ciljem, saj sodelovanje vidi kot osebni izziv in priložnost za zmago. 43-letna zvezdnica iz Nove Gorice verjame, da jo odlikujejo prilagodljivost, praktičnost in sposobnost soočanja z novimi izzivi. Namesto zapletenih strategij in sporov prisega na delo, sodelovanje in umirjeno komunikacijo.

La Toya Lopez
La Toya LopezFOTO: POP TV
La Toya, Igor Mikič in Carmen Osovnikar vstopajo na Kmetijo
Kako bi se opisali v treh besedah?

"Prijazna, komunikativna in simpatična oseba."

Imate za letošnjo sezono kakšno strategijo?

"Jaz tega ne delam. Sem spontana oseba in včasih je to v redu. Prepuščam se situaciji, tako da ne, nimam nobenega programa. Moj cilj je biti čim več časa v Kmetiji."

Ste se kaj naučili iz izkušnje v Kmetiji slavnih?

"Takrat sem ugotovila, da bi lahko bila več časa v Kmetiji in mogoče se nisem zavedala, kako zelo je to pomembno. Če si več časa notri, je rezultat boljši. Če si malo, te ljudje niti ne vidijo in hitro izpadeš. Zato je moj cilj biti čim več časa notri in ravno zaradi tega grem v šov, ker me to zanima."

Simpatična La Toya.
Simpatična La Toya.FOTO: Zadovoljna.si
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"
Se česa bojite pred vstopom v šov?

"Trenutno ne. Počutim se dobro, pripravljala sem se, vzela sem si tudi nekaj prostega časa in delam na sebi. Nimam treme in sem mirna."

Kako pomembna vam je moda v šovu?

"Zelo rada se urejam, zato mislim, da bodo tudi moja oblačila nekaj posebnega. Zakaj pa ne? Saj ne grem na kmetijo kopat krompirja in vsi vemo, da nihče od nas ni pravi kmet. Vsi se gremo malo pokazat in ustvariti šov."

Kaj lahko gledalci pričakujejo od vas na modnem področju?

"Od mene lahko pričakujete pravo modno pisto, saj sem takšna in rada sem urejena."

V spodnjem videoposnetku si oglejte, kakšne modne podvige pripravlja La Toya.

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
La Toya Lopez Kmetija modni stil resničnostni šov tekmovanje POP TV Oddaje
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medic79 26. 01. 2026 16.24
0 0
Ni iz Nove Gorice, ampak iz vasice Volče pri Tolminu
ODGOVORI
ata_jez 26. 01. 2026 16.20
1 0
Če La Toya ne bo dvignila ogleda, nič ne bo! 🤣
ODGOVORI
