La Toya bo na Kmetiji pripravila pravi 'fashion week'

La Toya se po letih znova vrača v resničnostni šov Kmetija, v tekmovanje pa vstopa samozavestno, dobro pripravljena in z jasnim ciljem, saj sodelovanje vidi kot osebni izziv in priložnost za zmago. 43-letna zvezdnica iz Nove Gorice verjame, da jo odlikujejo prilagodljivost, praktičnost in sposobnost soočanja z novimi izzivi. Namesto zapletenih strategij in sporov prisega na delo, sodelovanje in umirjeno komunikacijo.

icon-expand La Toya Lopez FOTO: POP TV

Kako bi se opisali v treh besedah?

"Prijazna, komunikativna in simpatična oseba."

Imate za letošnjo sezono kakšno strategijo?

"Jaz tega ne delam. Sem spontana oseba in včasih je to v redu. Prepuščam se situaciji, tako da ne, nimam nobenega programa. Moj cilj je biti čim več časa v Kmetiji."

Ste se kaj naučili iz izkušnje v Kmetiji slavnih?

"Takrat sem ugotovila, da bi lahko bila več časa v Kmetiji in mogoče se nisem zavedala, kako zelo je to pomembno. Če si več časa notri, je rezultat boljši. Če si malo, te ljudje niti ne vidijo in hitro izpadeš. Zato je moj cilj biti čim več časa notri in ravno zaradi tega grem v šov, ker me to zanima."

icon-expand Simpatična La Toya. FOTO: Zadovoljna.si

Se česa bojite pred vstopom v šov?

"Trenutno ne. Počutim se dobro, pripravljala sem se, vzela sem si tudi nekaj prostega časa in delam na sebi. Nimam treme in sem mirna."

Kako pomembna vam je moda v šovu?

"Zelo rada se urejam, zato mislim, da bodo tudi moja oblačila nekaj posebnega. Zakaj pa ne? Saj ne grem na kmetijo kopat krompirja in vsi vemo, da nihče od nas ni pravi kmet. Vsi se gremo malo pokazat in ustvariti šov."

Kaj lahko gledalci pričakujejo od vas na modnem področju?

"Od mene lahko pričakujete pravo modno pisto, saj sem takšna in rada sem urejena."

V spodnjem videoposnetku si oglejte, kakšne modne podvige pripravlja La Toya.

