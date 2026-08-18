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Sodniki šova MasterChef Slovenija
Intervju

Skrivnosti MasterChefa: Kaj Luka Jezeršek najprej opazi na krožniku?

M.S.
18. 08. 2026 04.00
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Pred začetkom 12. sezone šova MasterChef Slovenija, ki na POP TV prihaja 31. avgusta, je Luka Jezeršek razkril, katera kuharska tehnika je po njegovem mnenju najbolj podcenjena, spregovoril pa je tudi o dinamiki med sodniki in tem, kako ocenjujejo krožnike tekmovalcev.

Pred začetkom nove sezone MasterChefa Slovenija je Luka Jezeršek spregovoril tudi o stvareh, ki jih gledalci morda ne opazijo na prvi pogled. Med kuharskimi tehnikami, ki jim po njegovem mnenju namenjamo premalo pozornosti, je izpostavil eno najbolj osnovnih – delo z nožem. "Rezanje, lupljenje, sekljanje. To so stvari, ki jih pogosto jemljemo kot nekaj samoumevnega, a v resnici se vse začne pri dobrem, čistem rezu," je pojasnil.

Sodniki šova MasterChef Slovenija
Sodniki šova MasterChef SlovenijaFOTO: POP TV

MasterChef Slovenija se 31. avgusta vrača na POP TV z že 12. sezono, ki bo v ospredje znova postavila bistvo oddaje – vrhunsko kulinariko. Tekmovalce čakajo zahtevni in raznoliki izzivi, pri katerih bodo morali pokazati svoje znanje, kreativnost ter spoštovanje do sestavin in kulinarične tradicije.

Jezeršek je spregovoril tudi o tem, kako se sodniki med seboj dopolnjujejo pri ocenjevanju jedi. Kot pravi, ima vsak nekoliko drugačen pogled in prav v tem vidi njihovo prednost. "Karim je močan predvsem na področju sladic, kjer je strokovnjak, hkrati pa pokaže tudi svoje gurmanske note. Sam imam nekoliko bolj poslovni pogled – zanima me, ali ima jed potencial, kako bi jo lahko vključili v ponudbo in kako bi se obnesla v gostinstvu," je pojasnil.

Masterchef Slovenija pokal
Masterchef Slovenija pokalFOTO: POP TV

S prihodom Mojmirja Šiftarja se je dinamika med sodniki nekoliko spremenila. Jezeršek priznava, da ga je sprva zanimalo, kakšno vlogo bo prevzel vsak izmed njih, a so se hitro ujeli. "Mojmir predstavlja mlajšo generacijo in je strokovno ter tehnično zelo podkovan, predvsem pri kombiniranju okusov. Ko je prišel, me je zanimalo, kakšno pozicijo bo kdo zavzel, vendar je vsak zelo naravno našel svoj prostor. Zelo lepo se dopolnjujemo," je dodal.

MasterChef Slovenija 2025
MasterChef Slovenija 2025FOTO: POP TV

Kdo bo letos stopil pred sodnike in se podal v boj za naziv MasterChef Slovenija? Seznam vseh letošnjih tekmovalcev in njihove zgodbe si lahko ogledate TUKAJ.

Ob vseh osebnih zgodbah, ki jih tekmovalci prinesejo s seboj v MasterChef kuhinjo, skušajo sodniki pri ocenjevanju te postaviti na stran in se osredotočiti predvsem na pripravljeno jed. Čeprav tekmovalce skozi sezono vse bolje spoznavajo in spremljajo njihov napredek, Jezeršek poudarja, da njihove zgodbe ne smejo vplivati na končno oceno. "V vlogi sodnika je treba gledati jed kot jed," je jasen.

MasterChef Slovenija 2024
MasterChef Slovenija 2024FOTO: POP TV
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