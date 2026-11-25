Več kot 50 nastopajočih bo ustvarilo več kot dvourni spektakel, ki pa ni le poklon njegovi glasbeni karieri, temveč tudi nekoliko drugačen, oseben pogled v njegov svet. Na vajah smo pokukali v zakulisje nastajanja predstave Magnifico Superstar, glasbenik pa nam je razkril, zakaj se je odločil za tako velik ustvarjalni izziv, kako se je spopadal z dvomi in kaj se bo pravzaprav dogajalo na božični večer.

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Tokrat ne bo šlo zgolj za koncert, ampak za nekaj povsem novega

Magnifico je občinstvo že navadil, da je 25. december rezerviran za njegovo glasbo. Tradicija božičnih koncertov letos ostaja, a v precej drugačni obliki. Namesto klasičnega koncertnega večera bo Arena Stožice gostila glasbeno-gledališki spektakel, v katerem bodo njegove največje uspešnice povezane v zgodbo. Ideja se je porodila iz želje, da bi sebi in občinstvu ponudil nekaj novega. "Na petindvajsetega, ki je tradicionalno moj datum, smo imeli v glavnem vedno koncerte. Zdelo se mi je popolnoma na mestu, da ponudimo sebi in publiki nekaj, da nas bo nekaj premaknilo," nam je zaupal. Ob tem ga je pritegnila tudi sama forma muzikala, saj se je doslej še ni zares lotil. Magnifico namreč priznava, da ga najbolj zanimajo prav stvari, pri katerih se mora podati v neznano. "Blazno rad počnem stvari, o katerih nimam pojma," pravi in dodaja, da se je podobno loteval tudi ustvarjanja glasbe za film. Raziskovanje nečesa novega je zanj očitno pomemben del ustvarjalnega procesa, zato se tudi tokrat ni ustrašil izziva, ki zahteva precej več kot zgolj pripravo glasbenega repertoarja. Čeprav bo predstava sledila formi muzikala in bo imela svojo zgodbo, si je želel, da bi njegove pesmi ohranile dovolj prostora, da bi lahko zaživele tudi same zase. "Zdi se mi, da sem pri muzikalu vse pustil malo bolj odprto, da komadi zadihajo, čeprav imajo zadaj tudi zgodbo in libreto, ki ju moraš na nek način povedati, da bodo ljudje razumeli, kaj se dogaja." Prav preplet glasbe in gledališča bo tako eden ključnih elementov večera, ki bo Magnificove uspešnice predstavil v nekoliko drugačni luči.

icon-expand Magnifico Superstar - avdicija za plesalce. FOTO: osebni arhiv izvajalca

V predstavi bomo spoznali tudi Magnificov notranji svet

Magnifico Superstar pa ne bo zgolj glasbeni pregled njegove več kot tri desetletja dolge kariere. V ozadju se namreč skriva tudi avtobiografska zgodba, skozi katero bo občinstvo dobilo nekoliko drugačen vpogled v umetnika. A če pričakujete klasično biografsko pripoved z natančnimi življenjskimi mejniki, se verjetno motite. Magnifico namreč ostaja Magnifico, zato pri razkrivanju samega sebe ne more brez kančka hudomušnosti. Avtobiografskost bo tako predvsem povezana z njegovim pogledom nase, z notranjimi boji in načinom, kako umetnik doživlja samega sebe. "Kakšen notranji boj se bije v meni? To bodo ljudje videli," pravi. Prav ta osebna dimenzija predstavi dodaja nekaj več, saj ne bomo spremljali zgolj znanih pesmi, temveč tudi zgodbo, ki jih bo povezovala in jim dala nov pomen. Zgodba bo razdeljena na tri dejanja, njen razvoj pa Magnifico opiše precej slikovito. Začne se v skoraj rajskem okolju, sledi izgon, zapleti in življenjski kaos, nato pa pride še razsvetljenje in vrnitev. "Prvo je: rodil sem se lepo, imel vse. Izgnan iz raja in na koncu pridem nazaj. Razsvetljen in vse lepo." Če gre verjeti njegovemu opisu, nas čaka prava mala življenjska drama, v kateri očitno ne bo manjkalo niti humorja.

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Tudi za velikim spektaklom se skrivajo dvomi in nepredvidljivi trenutki

Priprava takšne predstave zahteva veliko več kot zgolj vaje za posamezne pesmi. Eden največjih izzivov je po Magnificovih besedah prav postavitev dogajanja na tako velikem odru, kot ga ponujajo Stožice. "Gre tudi za arhitekturo prostora. Se pravi, kaj narediti na tako velikem podiju, kako postaviti, da bo to imelo smisel," pojasnjuje. Pri tem je treba razmišljati o vsakem elementu posebej, obenem pa poskrbeti, da bo celotna predstava delovala kot povezana zgodba. Vaje so zato precej nepredvidljive, saj se zamisli med samim ustvarjanjem pogosto spremenijo. Magnifico pravi, da je vsako srečanje svojevrsten eksperiment, pri katerem moraš biti pripravljen na to, da končni rezultat ne bo nujno takšen, kot si si ga sprva zamislil. "Moraš biti pripravljen na to, da to, kar si mislil, pa to, kar si rekel, že ni čisto isto. Kaj šele to, kar boš naredil." Očitno je prav prilagajanje in iskanje pravih rešitev pomemben del nastajanja spektakla, ki bo moral na koncu povezati več kot 50 nastopajočih. Da ustvarjalna pot ni bila ves čas preprosta, je priznal tudi sam. Ko smo ga vprašali, ali se je predstava od prvotne ideje do danes že precej spremenila, je odgovoril brez olepševanja: "Ja, seveda se je. Vmes sem se hotel že dvakrat nehati in se opravičiti ljudem." Svoj ustvarjalni proces je nato povzel z besedami: "Nekako od poraza do poraza do končne zmage." Tudi tokrat torej ni šlo brez trenutkov, ko je bilo treba ponovno premisliti, ali je izbrana smer prava.

Božični večer, polna luna in veliko presenečenj

Kljub vsem pripravam in dvomom Magnifico pravi, da za zdaj ne čuti posebne treme. Bolj kot nervozo opisuje pozitivno vznemirjenje, saj ga predvsem zanima, kako bo predstava zaživela, ko bodo vsi elementi prvič združeni pred občinstvom. Na vprašanje, na kateri del je najbolj ponosen, je odgovoril v svojem slogu: "Na nič nisem ponosen. Zdaj sem počasi z vsem zadovoljen." Ob tem je priznal, da ga nekoliko zaposluje še sredina zgodbe, kjer se zgodi večji zaplet in razplet. Na odru se bodo poleg Magnifica zvrstili orkester, pevski zbor in plesalci, posebno presenečenje pa bodo tudi roboti. Več kot 50 nastopajočih bo tako ustvarilo več kot dvourni program, v katerem ne bo manjkalo glasbe, plesa in gledaliških elementov. In čeprav bi lahko pričakovali, da bo glasbenik pred tako velikim dogodkom občutil precej pritiska, sam pravi, da je za zdaj še vse skupaj predvsem zabavno. "Zaenkrat je še kar zabavno. To je važno," je poudaril. Kaj pa lahko obiskovalci pričakujejo na božični večer? Magnifico je za konec poskrbel še za precej skrivnostno napoved, v kateri so se znašli polna luna, čarovnice in vampirji. Nato je dodal še misel, ki lepo zaokroži praznično sporočilo predstave: "Mi bomo obračali nov list papirja in pustili svetlobi, da nas obsije in ljubezni, da nas obdari."

icon-expand Magnificov božični muzikal. FOTO: osebni arhiv