Mark Baržić: "Če ne bo hrane, bomo pa blato jedli"

Mark Baržić je mlajši publiki dobro poznan kot ustvarjalec na družbenih omrežjih, kjer ga na TikToku spremlja več kot sedemdeset tisoč sledilcev. Že od mladih let si želi nastopanja pred kamerami, zahtevne življenjske izkušnje pa so ga oblikovale v samozavestnega in vztrajnega posameznika.

icon-expand Mark Baržić FOTO: POP TV

Zase pravi, da ima močan karakter, hitro bere ljudi in razmišlja strateško, pri čemer se ne boji tveganja. Fizičnih izzivov se ne ustraši, kmetijo pa vidi kot priložnost, da dokaže, da lahko kljub mladosti pride do cilja in pusti močan vtis. V primeru zmage bo nagrado namenil nakupovanju. Z nekaj vprašanji smo preverili, kako gleda na izziv, ki ga čaka.

Kako bi se opisal v treh besedah?

"Močen karakter. Ne glede na to, da po karakterju lahko delujem zelo glup, to nisem. Znam kar urezati. Messy, kaotičen in zanimiv."

Kaj lahko gledalci pričakujejo od tebe?

"Da bom dal vse od sebe. Ne glede na to, da zgledam glupo, bom definitivno pokazal sebe v boljši luči, da zmorem, da lahko primem za vile, kidam tisti drek in obujem škornje na kavbojke. Fashion. Zdi se mi, da bi to kar delovalo. Pričakujete lahko, da bom zmagal in da pridem do finala, logično."

icon-expand Mark Baržić obljublja, da bo letošnja sezona Kmetije naravnost ikonična. FOTO: Zadovoljna.si

Ali imaš že pripravljeno strategijo?

"Ne. Sem pa bolj o tem, kako bom škornje oblekel na lanene bele hlače. Z vsemi se bom razumel, logično. Ne bom se ravno z vsemi, ampak z določenimi ljudmi, da si ustvarim neko svojo ekipo. Potem bom pa na koncu udaril, samo da pridem do finala, čim dlje."

Kako si se opremil za bivanje na Kmetiji?

"Nimam drznih outfitov, bolj so taki navadni, elegantni, moj stil. Imam tudi določene kose za delo, ampak v mojem stilu. Torej ja, da pokažem še to."

Ali se lahko obeta tudi modna pista?

"Mhm, prva modna revija na Kmetiji."

icon-expand Mark Baržić. FOTO: Zadovoljna.si

Kaj novega bi se želel naučiti na Kmetiji?

"Ja, molsti krave. Jaz ne morem verjeti, ampak se tega zelo bojim. Čeprav ima moja mama kmetijo in imamo krave, ne zmorem. To bo prva stvar. Potem pa delo na splošno, gradnja stvari, zgraditi hlev. Hočem dobiti to izkušnjo."

Ali te je česa strah?

"Smrčanja, tuširanja, tega, da bom v štali, dvoboja, stranišča in krav."

Kako gledaš na prehrano na Kmetiji?

"Eh, se ne sekiram, to lahko potrpim. Ja, sem izbirčen, ampak na Kmetiji gre za življenje ali smrt, tako da se ne sekiram. Če ne bo hrane, bomo pa blato jedli."

