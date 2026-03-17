Mark Baržić razkril, kaj si misli o vseh tekmovalcih Kmetije

Po koncu Kmetije je Mark Baržić odkrito spregovoril o svojih sotekmovalcih in razkril, kakšen vtis so nanj pustili. Vsakega je opisal z eno samo besedo. Nekateri so dobili pohvalo, drugi precej ostrejšo oznako . Ob tem je povedal tudi, kdo mu je bil najbolj pri srcu in s kom se nikakor ni ujel.

Kot pravi, se na Kmetiji hitro pokažejo pravi obrazi ljudi. V takšnem okolju je namreč težko dolgo skrivati, kakšen človek v resnici si. Mark je priznal, da mu je bilo nekaj sotekmovalcev zelo blizu, saj so mu v težkih trenutkih stali ob strani in pokazali, da se lahko zanese nanje. Po drugi strani pa so bili tudi taki, s katerimi nikoli ni našel prave skupne točke.