Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Čeprav ga je dogajanje prizadelo, je Mark še vedno kraljeval s svojimi outfiti.
Intervju

Marka iz Kmetije v klubu na Hrvaškem večkrat napadli

M.S.
07. 05. 2026 13.01
0

Mark Baržić je med dopustom s prijatelji doživel neprijetno izkušnjo, ki ga je močno prizadela in mu pokazala, kako kruti znajo biti ljudje. Ob strani so mu ves čas stali prijatelji, sam pa je ponovno opozoril na pomembnost pogovora o nasilju ter dokazal, da mu težki trenutki ne morejo vzeti pozitivne energije.

Mark Baržić iz resničnostnega šova Kmetija se je nedavno vrnil s Spring Breaka v Poreču, kjer je svojim sledilcem na družbenih omrežjih zaupal travmatično izkušnjo. V posnetku je spregovoril o tem, kako je biti prepoznavna oseba v Sloveniji.

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

"Mislim, jaz se itak zavedam, da sem vroča, tražena roba," je povedal na začetku, a kljub temu ni pričakoval, da bodo stvari šle tako daleč. Na dopust se je odpravil skupaj s Tamaro Talundžić, Anastasio Drnovšek, Hano Sević in Ano Sučević Suki.

Ikonični Mark Baržić je med dopustom s prijatelji naletel na pravo razočaranje.
Ikonični Mark Baržić je med dopustom s prijatelji naletel na pravo razočaranje.FOTO: osebni arhiv
Mark Baržić navdušil v vlogi vremenarja
Preberi še
Mark Baržić navdušil v vlogi vremenarja

"Mi smo šli vsak večer v klub v Poreču. Spring Break traja štiri dni in mi smo štiri dni žurali. Vsak večer je vame priletel led in kozarec," je dejal. Mark je izrazil zaskrbljenost nad tem, kako nekateri ljudje nimajo spoštovanja do drugih. Dodal je, da se je nadlegovanje iz dneva v dan stopnjevalo, dokler ni doživel še hujšega dogodka.

Marka je močno prizadelo spoznanje, kako kruti znajo biti ljudje.
Marka je močno prizadelo spoznanje, kako kruti znajo biti ljudje.FOTO: osebni arhiv
Mark Baržić razkril, kaj si misli o vseh tekmovalcih Kmetije
Preberi še
Mark Baržić razkril, kaj si misli o vseh tekmovalcih Kmetije

"Jaz potem hodim ven iz kluba, ker mi je ful dojadilo, kako se je folk obnašal do mene, in mi en model pride od zadaj in mi pogriženo palčko od lizike porine v uho. Kakšna budala moraš biti, da mi palčko od lizike porineš v uho? Frend, razumem, da sem tražena roba, ampak faking folk, ne moreš v nekoga metati kozarcev, ledu in mu riniti palčke v uho," je povedal.

Čeprav ga je dogajanje prizadelo, je Mark še vedno kraljeval s svojimi outfiti.
Čeprav ga je dogajanje prizadelo, je Mark še vedno kraljeval s svojimi outfiti.FOTO: osebni arhiv
Mark Baržić po Kmetiji: "Rabim psihologa"
Preberi še
Mark Baržić po Kmetiji: "Rabim psihologa"

Mark je ob tem priznal, da ga je najbolj razočaralo prav obnašanje ljudi, saj se mu zdi žalostno, kako hitro so nekateri pripravljeni provocirati, obsojati ali iskati pozornost na račun drugih. "Frend, koliko moraš biti ti prizadet? Potem pa meni folk govori, da sem jaz prizadet, ker ga vajbam v klubu. Poleg tega so se vsi drli za mano: Mark, Mark, Šilček, obrni se, Šilček, za eno sliko!" je dodal.

Ob vseh neprijetnih dogodkih so Marku največ pomenili prijatelji, ki so mu stali ob strani.
Ob vseh neprijetnih dogodkih so Marku največ pomenili prijatelji, ki so mu stali ob strani.FOTO: osebni arhiv
Mark Baržić: "Če ne bo hrane, bomo pa blato jedli"
Preberi še
Mark Baržić: "Če ne bo hrane, bomo pa blato jedli"

Zaupal je tudi, da so mu dogodki proti koncu popolnoma pokvarili razpoloženje in se je začel izogibati interakcijam z ljudmi. "Samo šel sem mimo ali pa sikal nazaj: Pusti me na miru.' Hodil sem okoli z očali in kapuco, ampak me je folk še vedno prepoznal. I love to be famous, ampak nisem si predstavljal, da bom kdaj žural in dobil palčko v uho in kozarec v glavo. Hana mi je enkrat že rekla, da njej in Suki mečejo led v glavo," je dodal.

Mark je znova dokazal, kako pomembno je, da o nasilju govorimo na glas in brez strahu.
Mark je znova dokazal, kako pomembno je, da o nasilju govorimo na glas in brez strahu.FOTO: osebni arhiv
Šala s tresenjem riti se je sprevrgla v nesrečo
Preberi še
Šala s tresenjem riti se je sprevrgla v nesrečo

V intervjuju nam je zaupal, da je bilo proti koncu vsega skupaj zanj enostavno preveč. Zadnji dan dopusta je celo planil v jok, saj ga je spremljal občutek, da bodo ljudje znova ves čas okoli njega, ga ustavljali, provocirali ali iskali njegovo pozornost, zaradi česar sploh ni več želel zapustiti apartmaja. Priznal je, da ga je celotna izkušnja psihično precej izčrpala in da si ni predstavljal, da ga bo dogajanje tako močno prizadelo.

Vse skupaj ga je le še dodatno opomnilo, da mora ostati zvest sebi.
Vse skupaj ga je le še dodatno opomnilo, da mora ostati zvest sebi.FOTO: osebni arhiv
Mark ima dovolj, kam so izginila jajca?
Preberi še
Mark ima dovolj, kam so izginila jajca?

Prepoznavnost nikoli ne bi smela biti razlog, da nekdo postane tarča žaljivk, provokacij ali neprimernega vedenja. Tudi javne osebe imajo pravico do varnosti, spoštovanja in osebnega prostora. Dogajanje, ki ga je opisal Mark, je še en opomnik, kako hitro lahko nekatere stvari prestopijo mejo običajne "zabave" in prerastejo v nadlegovanje. Marku v tej situaciji izražamo podporo in upamo, da si bo po neprijetni izkušnji vzel čas zase.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Mark Baržić Kmetija nadlegovanje znane osebnosti oddaje intervju napad
Intervju

Tako je videti Nušino življenje v Dubaju

Intervju

Alenka Weiss o elektronskih zabavah: 'Vedno se dobro počutim v svojem stilu'

24ur.com 'Pretresa intenzivnost in količina nasilja v tako kratkem času'
24ur.com 'Imaš 15 sekund, da vstaneš, ali pa te bo tvoja princesa vlekla nezavestnega iz dvorane'
24ur.com Oče šolskega nasilneža zgrožen, da je noč preživel v popravnem domu
24ur.com Pavlin o sporu Bogatinov – Ibričić: Fizično nasilje je nedopustno!
Moskisvet.com Zvezdnik Gladiatorja označen za 'najbolj jeznega človeka v Hollywoodu'
24ur.com V prestolnici odprli novo Hišo strahov: 'Žrtev ni nikoli sama'
24ur.com 'Ni dovolil, da bi mu mladoletniki vzeli zastavo. Pretepli so ga vpričo mame'
Priporoča
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1702