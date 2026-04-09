Melani Mekicar: 'Nikomur na začetku ni lahko'

Tudi vi ste pred leti navdušili na odru Talentov, takrat skupaj s svojo soplesalko Brino. Kakšni so vaši spomini na ta nastop in celotno izkušnjo, ki vam jo je prineslo sodelovanje v tem šovu?
"Ja, imam zelo lepe spomine. Zdaj sem se celo spomnila, da imam še vedno na vratih svoje otroške sobe nalepko z avdicije, kjer piše Brina in Melani in najina številka. Res imam zelo lepe spomine na to. Še en spomin iz Talentov je ta, da je tisto sezono s svojo plesno skupino tekmoval tudi moj brat. Na razglasitvi, ali greva v polfinale ali ne, sva bila skupaj na odru, kar je bil res en tak luškan družinski moment, za katerega si nisem mislila, da se bo kdaj zgodil. V bistvu imam same lepe spomine."
Kakšen nasvet bi dali tekmovalcem, ki se spopadajo s tremo in dvomi, preden stopijo na oder?
"Mogoče to, da smo čisto vsi živčni. To, da si živčen, pomeni, da ti je mar za to, kar delaš, in nikomur na začetku ni lahko. To je čisto normalno, da se tako počutiš. Edina stvar, ki ti bo pomagala, je, da to narediš še enkrat, še enkrat in še enkrat."
Ste že razmišljali o tem, kakšen "Melani moment" bi želeli vnesti v šov?
"Uuu, ja, ampak to bom morala spontano, da vidim, kaj se bo zgodilo. Veš, težko planiram take stvari, ampak nekaj bom ziher."
