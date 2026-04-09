Na odru Talentov je kot plesalka stala pred 13 leti.
Intervju

Melani Mekicar: 'Nikomur na začetku ni lahko'

M.S.
09. 04. 2026 04.00
0

Melani Mekicar se na oder oddaje Slovenija ima talent vrača v vlogi voditeljice. Na odru Talentov je kot plesalka stala pred 13 leti, zato ji ta izkušnja še zdaleč ni tuja. Danes dobro razume občutke, s katerimi se soočajo nastopajoči, zato je z nami delila spomine na svoje začetke, razmišljanje o tremi ter nekaj iskrenih nasvetov za vse, ki stopajo na oder.

Tudi vi ste pred leti navdušili na odru Talentov, takrat skupaj s svojo soplesalko Brino. Kakšni so vaši spomini na ta nastop in celotno izkušnjo, ki vam jo je prineslo sodelovanje v tem šovu?

"Ja, imam zelo lepe spomine. Zdaj sem se celo spomnila, da imam še vedno na vratih svoje otroške sobe nalepko z avdicije, kjer piše Brina in Melani in najina številka. Res imam zelo lepe spomine na to. Še en spomin iz Talentov je ta, da je tisto sezono s svojo plesno skupino tekmoval tudi moj brat. Na razglasitvi, ali greva v polfinale ali ne, sva bila skupaj na odru, kar je bil res en tak luškan družinski moment, za katerega si nisem mislila, da se bo kdaj zgodil. V bistvu imam same lepe spomine."

Melani Mekicar v Slovenija ima talent
Melani Mekicar v Slovenija ima talentFOTO: POP TV
Nova voditelja oddaje Slovenija ima talent sta Melani Mekicar in Sašo Stare
Nova voditelja oddaje Slovenija ima talent sta Melani Mekicar in Sašo Stare

Kakšen nasvet bi dali tekmovalcem, ki se spopadajo s tremo in dvomi, preden stopijo na oder?

"Mogoče to, da smo čisto vsi živčni. To, da si živčen, pomeni, da ti je mar za to, kar delaš, in nikomur na začetku ni lahko. To je čisto normalno, da se tako počutiš. Edina stvar, ki ti bo pomagala, je, da to narediš še enkrat, še enkrat in še enkrat."

Melani Mekicar - Slovenija ima talent
Melani Mekicar - Slovenija ima talentFOTO: POP TV
Borut Pahor je novi žirant Slovenija ima talent

Ste že razmišljali o tem, kakšen "Melani moment" bi želeli vnesti v šov?

"Uuu, ja, ampak to bom morala spontano, da vidim, kaj se bo zgodilo. Veš, težko planiram take stvari, ampak nekaj bom ziher."

Namesto Petra Polesa je nova voditeljica Melani Mekicar.
Namesto Petra Polesa je nova voditeljica Melani Mekicar.FOTO: POP TV
Slovenija ima talent odpira vrata novim talentom

V spodnjem videoposnetku si oglejte celoten intervju z Melani.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
