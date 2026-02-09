Zadovoljna.si
Modrijani.
Intervju

Modrijani komaj čakajo, da bodo pečeni Na žaru

M.S.
09. 02. 2026 15.30
0

V oddaji Na žaru bo Lado Bizovičar v dveh zaporednih večerih na vroči stol posadil dva prava slovenska zaklada. 27. februarja bodo v središču pozornosti Modrijani, dan kasneje, 28. februarja, pa legendarni smučarski skakalec Peter Prevc. Kako bodo zvezdniki večera prenesli preizkus humorja, si bo mogoče ogledati tudi v živo, saj je na voljo še zadnjih nekaj vstopnic.V nadaljevanju sledi intervju z Ladom Bizovičarjem in člani skupine Modrijani.

Peter Prevc in Modrijani prihajajo v priljubljeno oddajo Na žaru. Zakaj ju je Lado Bizovičar izbral za roast?

"Peter Prevc je prijazen, čeden in uspešen, skoraj idealen človek. Našli smo toliko umazanih podrobnosti, da bo na odru pošteno cvrčal, čeprav to ne bo ravno mastna pojedina. Modrijani so prav tako prijazni, čedni, zabavni in vedno nasmejani, vse dokler ne pridejo na žar. Takrat bo res cvrčalo. Ali imamo Slovenci alternativo za čevapčiče? Seveda jo imamo. Modrijane na žaru"

Modrijani na žaru
Modrijani na žaruFOTO: POP TV
Kdo je naslednji na tapeti? Peter Prevc in Modrijani
Kakšna je bila njihova reakcija ob prejemu povabila v oddajo?

"Kar precej poguma je bilo potrebnega, da ugrabiš družinske člane tako pomembnih Slovencev. Vse smo jim pobrali in potem jim ni preostalo drugega, kot da pridejo na žar."

Kaj pri gostih najbolj občudujete?

"Nič, saj zato jih bom na žar vrgel. No, malo se hecam. Uspešni so, dobri so, predvsem pa pridni. Malo sem jim fouš."

Na žaru Peter Prevc
Na žaru Peter PrevcFOTO: POP TV
Roast temelji na humorju, pa tudi na dobrem poznavanju gostov. Ste med pripravami odkrili kaj zanimivega?

"Pridi gledat Na žaru v živo in boš izvedel vse umazane podrobnosti, in teh res ni malo."

Kako daleč si dovolite iti? Kje je meja med ostro šalo in spoštovanjem do legend?

"Na žaru je starodavna oblika komedije, kjer se med seboj zbadajo prijatelji. Vse je dobronamerno in temelji na dolgoletnih, toplih odnosih."

Lado Bizovičar.
Lado Bizovičar.FOTO: Zadovoljna.si
Člani skupine Modrijani oddajo Na žaru dobro poznajo in jo tudi redno spremljajo. Peter Oset brez oklevanja prizna, da mu je format blizu: "Ja, jaz jo redno gledam in uživam." Pred kratkim je spremljal tudi roast z Magnificom, ki je nanj naredil močan vtis. "To je bilo vrhunsko. Malo me je sicer postalo strah, ko sem videl, kaj vse gre lahko skozi. Vsi gosti so bili super, ampak gospod župnik me je nasmejal do solz."

Modrijani.
Modrijani.FOTO: Zadovoljna.si
Čeprav so vajeni odrov, priznavajo, da bo prihod na vroči stol nekaj povsem drugega. Blaž Švab pravi, da se začetni tremi ne bodo mogli izogniti: "Mislim, da nas bo prvih pet minut res fejst stiskalo, potem pa bomo padli noter." Ko se enkrat sprostijo, zna biti vse skupaj celo prehitro konec. "Potem nam bo žal, da je tako hitro mimo. Ko enkrat padeš not, bi to delal ves čas," doda Blaž.

V spodnjem videoposnetku razkrivamo, kateri izmed članov skupine je na šale najbolj občutljiv.

Da bo največ pozornosti na odru deležen prav Blaž, brez ovinkarjenja pove Sergije Lugovski. "Živci bodo, ampak definitivno ne tako kot pri našem Blažu. On bo najbolj na udaru." Prav to je bil po njegovih besedah tudi eden od razlogov, zakaj se je odločil sodelovati. "Zato apeliram na vse, ki nas boste roastali, da imate v mislih, da smo se dogovorili, da se Blaža bolj peče kot ostale."

Modrijani.
Modrijani.FOTO: Zadovoljna.si
Čeprav bodo na odru kot skupina, si v šalah ne bodo prizanašali. Peter odkrito prizna, da se že veseli trenutkov, ko bo vroče komu drugemu. "Jaz komaj čakam, da bodo vsi ostali pečeni. To je res tak fajn občutek." Blaž ob tem poudari, da se kljub vsem šalam držijo skupaj: "Upam, da bomo vsi do konca ostali na odru. Nihče še nikoli ni šel z odra, tudi takrat ne, ko smo se že skoraj sprli."

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Oddaje

Zaloti jo med brskanjem po njegovi pisarni

Dieta

Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju

