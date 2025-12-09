Zadovoljna.si
Manca Udovič: "Vsak lovec ima svoj stajling"

M.S.
09. 12. 2025 09.05
0

Stilistka Manca Udovič razkriva ozadje ustvarjanja prepoznavnih videzov lovcev in voditelja v priljubljeni oddaji Na lovu. Spoznajte, kako z oblačili izraža njihove karaktere in skrbi, da se počutijo samozavestno pred kamerami.

Kaj pravzaprav pomeni "lovčev stil"?

Kot pojasni Manca Udovič, ima vsak izmed lovcev svoj jasno opredeljen modni podpis, po katerem ga prepoznajo tako gledalci kot tekmovalci."Ivana prepoznamo po športno elegantnem stajlingu. Janko izstopa z intelektualnim in mladostnim videzom, Viktor pa z resnim in strogim slogom," razloži. Namen tega je, da se že na prvi pogled začuti njihov karakter, hkrati pa ohranijo svojo individualnost.

Lovci v kvizu Na lovu.
Lovci v kvizu Na lovu.FOTO: POP TV

Lovci se v prostem času vedno učijo
Najbolj drzen med lovci

Ko govorimo o modni drznosti, Manca brez obotavljanja izpostavi Janka. "Njegov stil je malce preppy', z dodatki, kot je metuljček, ki poudarijo njegovo intelektualnost", pove.

Janko Stankić.
Janko Stankić.FOTO: POP TV
Kaj je največji izziv pri stiliranju takih likov?

Pri oblikovanju videzov lovcev je morala najti ravnotežje med vizualno privlačnostjo in osebno udobnostjo."Določili smo smernice za stajlinge, a hkrati je bilo ključno, da ne prestopimo njihovih meja udobja. Pomembno mi je, da se dobro počutijo, da ostajajo zvesti sebi in da so hkrati zanimivi za gledalce," razloži.

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

Styling za televizijske osebnosti, ki niso navajene studijskih luči, prinaša svojevrstne izzive. "Pri ljudeh, ki niso vajeni kamer in studijskega okolja, je to še zahtevnejše, zato si kot stilist še posebej želiš, da ostanejo mirni, samozavestni in da se v svojem videzu dobro počutijo," dodaja.

Petrov stil

Za voditelja Petra se je Manca letos odločila za nekoliko drugačen pristop. "V nasprotju z njegovimi prejšnjimi oddajami, kjer smo ga videli bolj v temnejših barvah in odtenkih, sem uporabila svetlejše obleke v kombinaciji s srajcami in kravatami v istih odtenkih," pravi.

Peter Poles, voditelj kviza Na lovu.
Peter Poles, voditelj kviza Na lovu.FOTO: POP TV
