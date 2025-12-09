Manca Udovič: "Vsak lovec ima svoj stajling"

Kaj pravzaprav pomeni "lovčev stil"?
Kot pojasni Manca Udovič, ima vsak izmed lovcev svoj jasno opredeljen modni podpis, po katerem ga prepoznajo tako gledalci kot tekmovalci."Ivana prepoznamo po športno elegantnem stajlingu. Janko izstopa z intelektualnim in mladostnim videzom, Viktor pa z resnim in strogim slogom," razloži. Namen tega je, da se že na prvi pogled začuti njihov karakter, hkrati pa ohranijo svojo individualnost.
Najbolj drzen med lovci
Ko govorimo o modni drznosti, Manca brez obotavljanja izpostavi Janka. "Njegov stil je malce preppy', z dodatki, kot je metuljček, ki poudarijo njegovo intelektualnost", pove.
Kaj je največji izziv pri stiliranju takih likov?
Pri oblikovanju videzov lovcev je morala najti ravnotežje med vizualno privlačnostjo in osebno udobnostjo."Določili smo smernice za stajlinge, a hkrati je bilo ključno, da ne prestopimo njihovih meja udobja. Pomembno mi je, da se dobro počutijo, da ostajajo zvesti sebi in da so hkrati zanimivi za gledalce," razloži.
Styling za televizijske osebnosti, ki niso navajene studijskih luči, prinaša svojevrstne izzive. "Pri ljudeh, ki niso vajeni kamer in studijskega okolja, je to še zahtevnejše, zato si kot stilist še posebej želiš, da ostanejo mirni, samozavestni in da se v svojem videzu dobro počutijo," dodaja.
Petrov stil
Za voditelja Petra se je Manca letos odločila za nekoliko drugačen pristop. "V nasprotju z njegovimi prejšnjimi oddajami, kjer smo ga videli bolj v temnejših barvah in odtenkih, sem uporabila svetlejše obleke v kombinaciji s srajcami in kravatami v istih odtenkih," pravi.
