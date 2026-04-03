Janko Stankić: 'Napake so del igre, pomembno je, da greš naprej'

Janko Stankić o kvizu Na lovu: Veselim se nove sezone!

Kaj ti je bilo pri vlogi lovca najbolj všeč?

"Veliko ljudi sem spoznal. Zelo mi je bilo všeč, ker to oddajo spremljam že zelo dolgo, zato mi je bilo res posebno, da sem dobil priložnost biti na drugi strani, v vlogi tega, kar sem prej gledal na televiziji."

icon-expand Janko Stankić, lovec v kvizu Na lovu. FOTO: POP TV

Preberi še Na lovu: Si pripravljena pokazati svoje znanje?

Kakšen je bil tvoj vtis prve sezone? Kako si se imel? "Ja, definitivno se veselim nadaljevanja. Zdi se mi, da mi je ta vloga ustrezala, ker smo se v prvi sezoni veliko naučili. Naredili smo tudi kakšne napake, saj smo se vsi še navajali. Zdaj pa smo v drugi sezoni že malo bolj udomačeni in bomo lahko bolj uživali v pozitivnih stvareh, manj pa se izgubljali v stvareh, ki so nam bile prej neznane. Bila je kar velika razlika med prvimi oddajami in nadaljevanjem. Čeprav imam kar nekaj nastopalskih izkušenj, se mi zdi, da sem se skozi oddaje veliko naučil in napredoval."

Preberi še Pokaži talent ali preizkusi svoje znanje

Če bi lahko tekmovalcem pred vstopom v oddajo dal nasvet, kaj bi jim povedal?

"Tukaj so vedno nove priložnosti, tako da naj si kar upajo. Malo se bomo poigrali, če ne uspe, lahko poskusijo spet. Malo poguma. Večini gre dobro. Naj se ne ustrašijo, saj smo vsi ljudje in vsi se zmotimo. Naj to vzamejo kot malo drugačen dan."

Preberi še Znani obrazi zbirajo sredstva za družine v stiski

Na lovu je kviz, kjer štejejo znanje, hitrost in taktika! Štirje tekmovalci se podajo v napeto tekmo, kjer odgovarjajo na vprašanja splošnega znanja in poskušajo doseči zaključni krog. A na njihovi poti stoji Lovec – nepredvidljiv in oster nasprotnik, ki jih bo skušal enega za drugim izločiti in poslati domov praznih rok.

Je bila kakšna situacija v oddaji, ki te je res dvignila na noge? "Mogoče tu pa tam, predvsem pri vprašanjih. Če sem kaj zgrešil, včasih so take napake, kjer vem, da sem se zmotil. Včasih pa take, kjer si mislim, ali je to prav ali ne. Ni vedno tako jasno, ali je odgovor pravilen ali ne. Ali pa kakšna vprašanja, kjer sem odgovor že velikokrat slišal, pa sem ga pozabil."

Preberi še Spoznajte lovce, proti katerim bo tekmovala vsa Slovenija

Te kdaj kdo na ulici ustavi, ker te prepozna?

"V bistvu ne tako pogosto. Predvsem oddajo opazijo tisti, ki so me poznali že od prej. Večinoma ne. Na družbenih omrežjih je nekaj ljudi. Me tu pa tam kdo ogovori, v živo pa mogoče manj. Mogoče želijo spoštovati mojo zasebnost ali pa se malo bojijo. Načeloma nisem preveč nevaren. Velika večina ljudi me sicer pozna že od prej."

icon-expand Lovci v kvizu Na lovu. FOTO: POP TV