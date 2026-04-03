Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Janko Stankić, lovec v kvizu Na lovu.
Intervju

Janko Stankić: 'Napake so del igre, pomembno je, da greš naprej'

M.S.
03. 04. 2026 04.00
0

Kmalu se vrača druga sezona kviza Na lovu. V lov se znova podajajo lovci Ivan, Janko in Viktor, ki pravijo, da komaj čakajo nadaljevanje. Z Jankom smo poklepetali o izkušnji iz prve sezone, kako se je imel v vlogi lovca in kaj ga čaka v nadaljevanju.

Janko Stankić o kvizu Na lovu: Veselim se nove sezone!

Kaj ti je bilo pri vlogi lovca najbolj všeč?

"Veliko ljudi sem spoznal. Zelo mi je bilo všeč, ker to oddajo spremljam že zelo dolgo, zato mi je bilo res posebno, da sem dobil priložnost biti na drugi strani, v vlogi tega, kar sem prej gledal na televiziji."

Janko Stankić, lovec v kvizu Na lovu.FOTO: POP TV
Na lovu: Si pripravljena pokazati svoje znanje?
Preberi še
Na lovu: Si pripravljena pokazati svoje znanje?

Prijavite se v novo sezono kviza Na lovu!

Kakšen je bil tvoj vtis prve sezone? Kako si se imel?

"Ja, definitivno se veselim nadaljevanja. Zdi se mi, da mi je ta vloga ustrezala, ker smo se v prvi sezoni veliko naučili. Naredili smo tudi kakšne napake, saj smo se vsi še navajali. Zdaj pa smo v drugi sezoni že malo bolj udomačeni in bomo lahko bolj uživali v pozitivnih stvareh, manj pa se izgubljali v stvareh, ki so nam bile prej neznane. Bila je kar velika razlika med prvimi oddajami in nadaljevanjem. Čeprav imam kar nekaj nastopalskih izkušenj, se mi zdi, da sem se skozi oddaje veliko naučil in napredoval."

Pokaži talent ali preizkusi svoje znanje
Preberi še
Pokaži talent ali preizkusi svoje znanje

Če bi lahko tekmovalcem pred vstopom v oddajo dal nasvet, kaj bi jim povedal?

"Tukaj so vedno nove priložnosti, tako da naj si kar upajo. Malo se bomo poigrali, če ne uspe, lahko poskusijo spet. Malo poguma. Večini gre dobro. Naj se ne ustrašijo, saj smo vsi ljudje in vsi se zmotimo. Naj to vzamejo kot malo drugačen dan."

Janko Stankić, lovec v kvizu Na lovu.FOTO: POP TV
Znani obrazi zbirajo sredstva za družine v stiski
Preberi še
Znani obrazi zbirajo sredstva za družine v stiski

Na lovu je kviz, kjer štejejo znanje, hitrost in taktika! Štirje tekmovalci se podajo v napeto tekmo, kjer odgovarjajo na vprašanja splošnega znanja in poskušajo doseči zaključni krog. A na njihovi poti stoji Lovec – nepredvidljiv in oster nasprotnik, ki jih bo skušal enega za drugim izločiti in poslati domov praznih rok.

Je bila kakšna situacija v oddaji, ki te je res dvignila na noge?

"Mogoče tu pa tam, predvsem pri vprašanjih. Če sem kaj zgrešil, včasih so take napake, kjer vem, da sem se zmotil. Včasih pa take, kjer si mislim, ali je to prav ali ne. Ni vedno tako jasno, ali je odgovor pravilen ali ne. Ali pa kakšna vprašanja, kjer sem odgovor že velikokrat slišal, pa sem ga pozabil."

Janko Stankić, lovec v kvizu Na lovu.FOTO: POP TV
Spoznajte lovce, proti katerim bo tekmovala vsa Slovenija
Preberi še
Spoznajte lovce, proti katerim bo tekmovala vsa Slovenija

Te kdaj kdo na ulici ustavi, ker te prepozna?

"V bistvu ne tako pogosto. Predvsem oddajo opazijo tisti, ki so me poznali že od prej. Večinoma ne. Na družbenih omrežjih je nekaj ljudi. Me tu pa tam kdo ogovori, v živo pa mogoče manj. Mogoče želijo spoštovati mojo zasebnost ali pa se malo bojijo. Načeloma nisem preveč nevaren. Velika večina ljudi me sicer pozna že od prej."

Lovci v kvizu Na lovu.FOTO: POP TV
Lovci se v prostem času vedno učijo
Preberi še
Lovci se v prostem času vedno učijo
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Intervju

Borut Pahor v vlogi žiranta: 'Če navdušiš sebe, boš tudi nas'

Intervju

La Toya Lopez: 'Ženska vidi v ženski konkurenco'

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1601