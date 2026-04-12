Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'

Ali vas je lani pri tekmovalcih kaj posebej presenetilo?
"Nekateri tekmovalci so bili res na zelo visoki ravni in so si zasluženo prislužili nagrado. Upam, da bomo v naslednji sezoni videli še več takšnih."
Lani so štirje izjemno pripravljeni tekmovalci osvojili najvišji znesek v zgodovini oddaje, vi pa ste morali priznati poraz. Vam takšni porazi pridejo do živega oziroma se vas dotaknejo?
"Ta specifični poraz me niti ni posebej prizadel, saj je bila ekipa fantastična in realno nisem imel možnosti, da jih ujamem. Povsem zasluženo so odnesli denar, kar sem jim tudi povedal. Bolj me prizadenejo tisti porazi, pri katerih vem, da bi lahko sam odigral bolje. Sicer pa sem vedno vesel za tekmovalce. Moj cilj je predvsem, da sem sam vsakič boljši in napredujem, zato me takšni porazi ne bolijo."
Ali ste se lani kot lovec naučili kaj novega?
"Vedno se naučiš kaj novega, to je bistvo kvizov. Nikoli ne boš vedel vsega, ne glede na to, kako dobro ali slabo ti gre določena tematika."
Vas kdaj kdo ustavi na ulici zaradi oddaje?
"Bolj redko. Se pa je že zgodilo na pub kvizih, kjer spremljajo tudi oddajo. Tam sem se z veseljem pogovarjal o tekmovalcih, samem kvizu in tudi o drugih temah."
Imate kakšno sporočilo za gledalce nove sezone?
"Olimpijski moto: Better, faster, stronger. Nova sezona bo še boljša!"
