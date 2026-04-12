Viktor Zelj, lovec v kvizu Na lovu.
Intervju

Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'

M.S.
12. 04. 2026 04.00
0

Kviz Na lovu se kmalu vrača z novo sezono, v kateri bodo znova lovili Ivan, Janko in Viktor. Kot pravi Viktor Želj, jih pri tem navdihuje olimpijski moto Hitreje, višje, močneje, zato obljubljajo še več znanja, napetih izzivov in nepričakovanih preobratov. Z njim smo se pogovarjali o pretekli sezoni in pričakovanjih pred nadaljevanjem.

Ali vas je lani pri tekmovalcih kaj posebej presenetilo?

"Nekateri tekmovalci so bili res na zelo visoki ravni in so si zasluženo prislužili nagrado. Upam, da bomo v naslednji sezoni videli še več takšnih."

Viktor Zelj, lovec v kvizu Na lovu.FOTO: POP TV
Janko Stankić: 'Napake so del igre, pomembno je, da greš naprej'
Preberi še
Janko Stankić: 'Napake so del igre, pomembno je, da greš naprej'

Lani so štirje izjemno pripravljeni tekmovalci osvojili najvišji znesek v zgodovini oddaje, vi pa ste morali priznati poraz. Vam takšni porazi pridejo do živega oziroma se vas dotaknejo?

"Ta specifični poraz me niti ni posebej prizadel, saj je bila ekipa fantastična in realno nisem imel možnosti, da jih ujamem. Povsem zasluženo so odnesli denar, kar sem jim tudi povedal. Bolj me prizadenejo tisti porazi, pri katerih vem, da bi lahko sam odigral bolje. Sicer pa sem vedno vesel za tekmovalce. Moj cilj je predvsem, da sem sam vsakič boljši in napredujem, zato me takšni porazi ne bolijo."

Lovci kviza Na lovuFOTO: POP TV
Na lovu: Si pripravljena pokazati svoje znanje?
Preberi še
Na lovu: Si pripravljena pokazati svoje znanje?

Ali ste se lani kot lovec naučili kaj novega?

"Vedno se naučiš kaj novega, to je bistvo kvizov. Nikoli ne boš vedel vsega, ne glede na to, kako dobro ali slabo ti gre določena tematika."

Viktor Zelj, lovec v kvizu Na lovu.FOTO: POP TV
Pokaži talent ali preizkusi svoje znanje
Preberi še
Pokaži talent ali preizkusi svoje znanje

Vas kdaj kdo ustavi na ulici zaradi oddaje?

"Bolj redko. Se pa je že zgodilo na pub kvizih, kjer spremljajo tudi oddajo. Tam sem se z veseljem pogovarjal o tekmovalcih, samem kvizu in tudi o drugih temah."

Peter Poles, voditelj kviza Na lovu.FOTO: POP TV
Jurij Zrnec: 'Nič ni samoumevno'
Preberi še
Jurij Zrnec: 'Nič ni samoumevno'

Imate kakšno sporočilo za gledalce nove sezone?

"Olimpijski moto: Better, faster, stronger. Nova sezona bo še boljša!"

Na lovuFOTO: VOYO
Film Belo se pere na devetdeset na POP TV in VOYO
Preberi še
Film Belo se pere na devetdeset na POP TV in VOYO
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Intervju

Tjaša Železnik: 'Na koncu vedno ostane tudi upanje'

