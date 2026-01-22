Natalija Bratkovič razkriva vse o svojem modnem stilu

Modni podpis Natalije Bratkovič: udobje v zasebnosti, eleganca pred kamerami

Ob prihodu 12. sezone Kmetije je jasno eno. Natalija Bratkovič tudi letos ostaja zvesta svojemu modnemu izrazu. Čeprav jo gledalci pred kamerami večinoma vidijo v dovršenih in elegantnih kombinacijah, je njen osebni slog precej drugačen. Je bolj sproščen, športen in predvsem usmerjen v udobje.

icon-expand Kmetija 2024 FOTO: POP TV

Trije modni kosi, ki jo najbolj definirajo

Pri vprašanjih o kosih, ki jo najbolj definirajo, Natalija brez oklevanja izpostavi teniske in legice. Sama sebe opisuje kot zelo športen tip človeka, ki je večino časa v gibanju, zato sta udobje in praktičnost zanjo ključnega pomena. Kadar poseže po bolj elegantnem slogu, je njen prvi izbor suknjič, ki ga dojema kot svoj modni podpis. Prav ta kos se skozi sezone Kmetije vedno znova odraža tudi v njenem videzu pred kamerami.

icon-expand Natalija Bratkovič pred finalom FOTO: POP TV

Dva svetova: zasebno in televizijsko

Razlika med njenim stilom pred kamero in v zasebnem življenju je, kot pravi sama, "kot dan in noč". Na televiziji jo vidimo urejeno, naličeno in elegantno – v visokih petah, kavbojkah, suknjičih, srajcah in bolj drznih detajlih, še posebej v areni ali med posebnimi izzivi in izbori.

icon-expand Natalija Bratkovič FOTO: Kmetija

Razlika med njenim stilom pred kamero in zasebnim življenjem je izrazita. Pred kamerami je vedno urejena, naličena in oblečena v elegantna oblačila, ki jih narekuje televizijski format. V zasebnem življenju pa prisega na povsem drugačen slog, ki je športen, casual in sproščen. Kot sama pravi: "Poleti samo da imam čim manj na sebi, toliko bolje."

icon-expand Natalija Bratkovič FOTO: POP TV

Še malo in ponovno se selimo na pašnike, v neokrnjeno naravo, kjer nas bodo sprejeli novi tekmovalci, ki bodo naredili 12. sezono enega najbolj priljubljenih šovov pri nas nepozabno. Pripravite se, 2. februarja se na POP TV in VOYO začenja dogodivščina te pomladi.

Želite tekmovalce spoznati še pred vstopom na posestvo? Ne spreglejte intervjujev z njimi.

