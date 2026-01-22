Natalija Bratkovič razkriva vse o svojem modnem stilu

Modni podpis Natalije Bratkovič: udobje v zasebnosti, eleganca pred kamerami
Ob prihodu 12. sezone Kmetije je jasno eno. Natalija Bratkovič tudi letos ostaja zvesta svojemu modnemu izrazu. Čeprav jo gledalci pred kamerami večinoma vidijo v dovršenih in elegantnih kombinacijah, je njen osebni slog precej drugačen. Je bolj sproščen, športen in predvsem usmerjen v udobje.
Trije modni kosi, ki jo najbolj definirajo
Pri vprašanjih o kosih, ki jo najbolj definirajo, Natalija brez oklevanja izpostavi teniske in legice. Sama sebe opisuje kot zelo športen tip človeka, ki je večino časa v gibanju, zato sta udobje in praktičnost zanjo ključnega pomena. Kadar poseže po bolj elegantnem slogu, je njen prvi izbor suknjič, ki ga dojema kot svoj modni podpis. Prav ta kos se skozi sezone Kmetije vedno znova odraža tudi v njenem videzu pred kamerami.
Dva svetova: zasebno in televizijsko
Razlika med njenim stilom pred kamero in v zasebnem življenju je, kot pravi sama, "kot dan in noč". Na televiziji jo vidimo urejeno, naličeno in elegantno – v visokih petah, kavbojkah, suknjičih, srajcah in bolj drznih detajlih, še posebej v areni ali med posebnimi izzivi in izbori.
